«Δύο Χρόνια Διακοπές» του Ιουλίου Βερν, στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Η διασκευή του εμβληματικού μυθιστορήματος, ειδικά αφιερωμένη στα παιδιά

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Δύο Χρόνια Διακοπές
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Η παιδική σκηνή του Γυάλινου Μουσικού Θεάτρου, τη θεατρική περίοδο 2026-2027 ετοιμάζεται για ένα ταξίδι «φανταστικό»...
Μια συναρπαστική θεατρική περιπέτεια,βασισμένη στο εμβληματικό μυθιστόρημα του Ιουλίου Βερν   «2 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ» έρχεται τον Οκτώβριο για να μας ταξιδέψει στον μαγικό κόσμο του σπουδαίου Γάλλου συγγραφέα. Ο Ιούλιος Βερν οραματιστής, δημιουργός της συλλογής διηγημάτων «Φανταστικά ταξίδια» (Voyages extraordinaires) υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς μυθιστοριογράφους όλων των εποχών.

«Δύο Χρόνια Διακοπές» του Ιουλίου Βερν, στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Με αστείρευτη φαντασία , πρωτοποριακές ιδέες και συναρπαστική αφήγηση, άνοιξε νέους δρόμους στην λογοτεχνία της περιπέτειας και της επιστημονικής φαντασίας και είναι ένας από τους πιο πολυμεταφρασμένους συγγραφείς στον κόσμο!

Ο Γιάννης Τσάκωνας υπογράφει τη διασκευή – σκηνοθεσία αυτής της ξεχωριστής ιστορίας και ο Θέμης Καραμουρατίδης τη μουσική, δημιουργώντας ένα μοναδικό θεατρικό σύμπαν γεμάτο ρυθμό, συγκίνηση και φαντασία. Σε αυτή τη μοναδική συνθήκη, οι κεντρικοί ήρωες θα ανακαλύψουν με πολύ χιούμορ και δράση ότι παρά τις διαφωνίες και τις αντίξοες συνθήκες, μπορούν και ξέρουν να επιβιώνουν! Έχοντας στη φαρέτρα  τους, τη φιλία, την αλληλεγγύη, την εμπιστοσύνη και το ομαδικό πνεύμα,  ξεπερνούν κάθε φόβο και κάθε δυσκολία. 

Λίγα λόγια για την υπόθεση του έργου 

«Δύο Χρόνια Διακοπές» του Ιουλίου Βερν, στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Μια παρέα μαθητών επιβιβάζεται σε ένα ιστιοφόρο το οποίο μυστηριωδώς παρασύρεται σε ένα ερημονήσι. Οι ήρωες μας, αγόρια και κορίτσια βρίσκονται ξαφνικά χωρίς ψηφιακά καταφύγια. Για να επιβιώσουν, πρέπει να αφήσουν τις εικονικές σταθερές τους και να στηριχτούν στις ζωντανές, χειροπιαστές εμπειρίες. Ανακαλύπτουν ξανά τη μαγεία του «μαζί». Καταλαβαίνουν ότι η ανθρώπινη επαφή και η ουσιαστική επικοινωνία, είναι εν τέλει η μοναδική «σχεδία» που μπορεί να τους βοηθήσει να μεγαλώσουν όμορφα.

Σημείωμα Σκηνοθέτη 

«Δύο Χρόνια Διακοπές» του Ιουλίου Βερν, στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Μπορεί ένας κόσμος γεμάτος οθόνες να γεννήσει μια πραγματική περιπέτεια ή μήπως η πραγματική περιπέτεια έχει ανάγκη την ανθρώπινη επαφή και την συνύπαρξη στον αληθινό κόσμο;

Όταν ο Ιούλιος Βερν έγραψε το «Δύο χρόνια διακοπές», δεν δημιούργησε απλώς μια ιστορία ναυαγών. Έστησε έναν καθρέφτη του κόσμου των μεγάλων, ιδωμένο μέσα από τα μάτια των παιδιών.

Σε αυτή την διασκευή η κλασική περιπέτεια έρχεται στο σήμερα, κοιτάζοντας κατάματα τη ζωή των σύγχρονων παιδιών. Ζούμε σε μια εποχή όπου οι οθόνες τείνουν να αντικαταστήσουν την αληθινή εμπειρία. Τα παιδιά συχνά απομονώνονται στον ψηφιακό κόσμο, χάνοντας την πολύτιμη ανθρώπινη επαφή, αναζητώντας μια εικονική περιπέτεια. Μέσα σε αυτό το εικονικό/ψηφιακό περιβάλλον, η κριτική σκέψη κινδυνεύει να ακρωτηριαστεί και η επαφή με την πραγματικότητα γίνεται θαμπή. Τι συμβαίνει, λοιπόν, όταν το Wi-Fi και οι έτοιμες, γρήγορες απαντήσεις των αλγορίθμων εξαφανίζονται; 

Στόχος μας είναι να θυμίσουμε σε μικρούς και μεγάλους ότι η μεγαλύτερη και πιο συναρπαστική «οθόνη» είναι ο κόσμος γύρω μας, και η πιο όμορφη σύνδεση είναι αυτή που δημιουργείται ανάμεσα σε ανθρώπους! 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ

«Δύο Χρόνια Διακοπές» του Ιουλίου Βερν, στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

ΠΑΙΖΟΥΝ (αλφαβητικά)
Μαρία Πόπη Γιαννικάκη, Άννα Ζιάκκα, Γιώργος Κομνηνόγλου, Γιώργος Κωνσταντίνου,  Κατερίνα Παπανδρέου, Τζένη Παρασκευαΐδου, Γιάννης Σέρρης

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διασκευή – Σκηνοθεσία - Στίχοι: Γιάννης Τσάκωνας
Πρωτότυπη Μουσική: Θέμης Καραμουρατίδης 
Κινησιολογία – Χορογραφία: Χριστίνα Μπίτου
Ενδυματολόγος: Χαρά Τζερεφού
Βοηθός Ενδυματολόγου: Αλαφογιάννη Χριστιάννα
Εκμάθηση/Διδασκαλία τραγουδιών :Χρίστος Θεοδώρου
Σχεδιασμός Σκηνογραφίας&Φωτισμών: Γιάννης Τσάκωνας
Υπεύθυνος Φωτισμών: Αργύρης Καλοπήτας
Βοηθοί Σκηνοθέτη: Γιώργος Κομνηνόγλου-Λίνα Λαζαρή
Βοηθός Σκηνογράφου: Μαρία Γιαννικάκη
Γραφιστικά: Γιώργος Παρασκευόπουλος 
Φωτογράφος: Μαρία Μακράκη
Trailer Παράστασης:  Άρτεμις Παπαδάκη 
Σχεδιασμός Ήχου: Γιώργος Κολεβέντης
Εκτέλεση Παραγωγής: Αρθούρος Ντόι
Επικοινωνία: Μυρτώ Απαλοπούλου
Διαχείριση Αρχείου – Ομαδικές Κρατήσεις: Ελένη Δούκα

Διεύθυνση Παραγωγής Προώθησης & Κρατήσεων: Πόπη Τζινευράκη

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ    Οκτώβριος 2026-Απρίλιος 2027
Παραστάσεις: Κυριακή 11:30  και καθημερινά οργανωμένες για σχολεία 
Εισιτήρια: 12€ Ενήλικες – 10€ Παιδικό, ΑΜΕΑ, ,Ανεργοι , Πολύτεκνοι
Διάρκεια παράστασης: 90 λεπτά  με διάλειμμα
 

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