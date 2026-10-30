Το Santa Walk έρχεται στην Τρίπολη: Μικροί και μεγάλοι έτοιμοι για παρέλαση

Διοργανωτές, για 4η χρονιά, ο Δήμος Τρίπολης και το «Βόλτα στην Τρίπολη»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.10.26 , 15:50 Ρόμπερτ Κέλκερ Κέλι: Ανακοινώθηκε η επίσημη αιτία θανάτου του
30.10.26 , 15:48 Κουτσελίνη: «Πριν 5 χρόνια η Φαίη μου είχε πει: "Eίμαι πολύ ερωτευμένη"»
30.10.26 , 15:44 Μενεγάκη: Το μήνυμα του πρώτου της συζύγου για τα γενέθλιά της
30.10.26 , 15:28 Αποκάλυψη Ζήνας: «Έπεσε η ιδέα για βραδινές συνεντεύξεις με τον Π.Κουσουλό»
30.10.26 , 15:26 Γαλλία: Υψώνεται η ελληνική σημαία στη δεύτερη φρεγάτα Belhara «Νέαρχος»
30.10.26 , 15:16 Κεφάλαιο «Πεθερά»: Το γκάλοπ του «Πρώτου Καφέ με τη Ζήνα»
30.10.26 , 15:16 Τα Φαντάσματα: «Θα γίνει απόψε της ακολασίας!» - Δείτε το τρέιλερ
30.10.26 , 15:13 Το Santa Walk έρχεται στην Τρίπολη: Μικροί και μεγάλοι έτοιμοι για παρέλαση
30.10.26 , 15:01 Cash or Trash: Ταξίδι στη βικτωριανή εποχή με ένα ξεχωριστό αντικείμενο
30.10.26 , 15:00 «Δύο Χρόνια Διακοπές» του Ιουλίου Βερν, στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο
30.10.26 , 14:58 Γλυφάδα: Συνελήφθη στη Λευκάδα ο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού
30.10.26 , 14:51 Πετρέλαιο θέρμανσης: Motor Oil & HELLENiQ ENERGY συνεχίζουν την επιδότηση
30.10.26 , 14:40 Εξιχνιάστηκε η δολοφονία στο Γαλάτσι: Τον στραγγάλισε για 300 ευρώ
30.10.26 , 14:32 Ελένη Φουρέιρα: Ο μικρός Ερμής ντυμένος για το Halloween πριν το σχολείο
30.10.26 , 14:20 Θεσσαλονίκη: Ανθρώπινη ασπίδα απέτρεψε την έξωση 90χρονης με αναπηρία
Μαριάννα Τουμασάτου: Ο Αλέξανδρος Σταύρου & η κόρη τους στην πρεμιέρα της
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν τρεις μήνες σε κλινική στην Αγγλία»
Επιχείρηση Ετοιμότητα: 33 χώρες ζητούν από τους πολίτες να έχουν προμήθειες
Μαριέττα Χρουσαλά - Λέων Πατίτσας: Xέρι χέρι για περπάτημα στη Γλυφάδα
First Dates Δήμητρα: «Μπορεί να κάνω σεξ και 7 φορές τη μέρα»
Οι τρεις γυναίκες στη ζωή του Mr Χωριάτικο & η διαδρομή του μαύρου χρήματος
Βαλαβάνη για Βασάλο: «Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος»
Γλυφάδα: Συνελήφθη στη Λευκάδα ο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού
Alfa Romeo Junior Ibrida Business: Σε τιμή που αποτελεί έκπληξη
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Χαλκιδικής
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Santa Walk Τρίπολη
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Tripolis Santa Walk 4 έρχεται και καλεί μικρούς και μεγάλους να γίνουν μέρος της πιο γιορτινής παρέλασης της Τρίπολης!   

Ο Δήμος Τρίπολης και το «Βόλτα στην Τρίπολη» διοργανώνουν στις αρχές Δεκεμβρίου την 4η γιορτινή παρέλαση Tripolis Santa Walk και προσκαλούν ομάδες, συλλόγους, σχολεία, φορείς, παρέες και κάθε δημιουργική ομάδα της πόλης να συμμετάσχουν σε μια μεγάλη γιορτή γεμάτη χαμόγελα, μουσική, χρώματα και χριστουγεννιάτικη μαγεία!  ����

Το Santa Walk έρχεται στην Τρίπολη: Μικροί και μεγάλοι έτοιμοι για παρέλαση

 �� Φορέστε τα γιορτινά σας, επιστρατεύστε τη φαντασία και τη δημιουργικότητά σας και ελάτε να γεμίσουμε τους δρόμους της Τρίπολης με το πνεύμα των Χριστουγέννων!

�� Η γιορτή γίνεται πιο όμορφη όταν είμαστε όλοι μαζί!

�� Οι δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων ξεκινούν!

�� Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και γίνετε μέρος του Tripolis Santa Walk 4!

Σας περιμένουμε όλους για να κάνουμε την Τρίπολη πιο φωτεινή, πιο χαρούμενη και πιο γιορτινή από ποτέ!   ❤️��

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΞΟΔΟΣ
 |
SANTA WALK
 |
ΤΡΙΠΟΛΗ
 |
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ
 |
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
 |
TRIPOLISANTAWALK
 |
TRIPOLI
 |
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δύο Χρόνια Διακοπές
Εξοδος
«Δύο Χρόνια Διακοπές» του Ιουλίου Βερν, στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο
Fontaines D.C. Εισιτήρια
Εξοδος
Fontaines D.C.: Άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για τη συναυλία στο Release
«To Αρνί» του Θοδωρή Τσαπακίδη
Εξοδος
«To Αρνί» του Θοδωρή Τσαπακίδη για 16 παραστάσεις, στο Θέατρο ΠΛΥΦΑ
Haig Yazdjian
Εξοδος
Ο Haig Yazdjian, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στο Half Note Jazz Club
La Belva - 2nd Animal Fest
Εξοδος
«La Belva - 2nd Animal Fest» για 2η χρονιά, έρχεται στη Θεσσαλονίκη
Halloween στην Αθήνα
Εξοδος
Halloween στην Αθήνα: Η πόλη γεμίζει με εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους
Δύσκολες Κληρονομιές: Ελλάδα - Κύπρος - Τουρκία
Εξοδος
Έκθεση «Δύσκολες Κληρονομιές: Ελλάδα - Κύπρος - Τουρκία» από 5 Νοεμβρίου
1ο Youth Festiva
Εξοδος
Το 1ο Youth Festival έρχεται στην Θεσσαλονίκη, στις 30-31 Οκτωβρίου
Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου
Εξοδος
Το 56ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top