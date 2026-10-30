Το Tripolis Santa Walk 4 έρχεται και καλεί μικρούς και μεγάλους να γίνουν μέρος της πιο γιορτινής παρέλασης της Τρίπολης!

Ο Δήμος Τρίπολης και το «Βόλτα στην Τρίπολη» διοργανώνουν στις αρχές Δεκεμβρίου την 4η γιορτινή παρέλαση Tripolis Santa Walk και προσκαλούν ομάδες, συλλόγους, σχολεία, φορείς, παρέες και κάθε δημιουργική ομάδα της πόλης να συμμετάσχουν σε μια μεγάλη γιορτή γεμάτη χαμόγελα, μουσική, χρώματα και χριστουγεννιάτικη μαγεία!

Φορέστε τα γιορτινά σας, επιστρατεύστε τη φαντασία και τη δημιουργικότητά σας και ελάτε να γεμίσουμε τους δρόμους της Τρίπολης με το πνεύμα των Χριστουγέννων!

Η γιορτή γίνεται πιο όμορφη όταν είμαστε όλοι μαζί!

Οι δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων ξεκινούν!

Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και γίνετε μέρος του Tripolis Santa Walk 4!

Σας περιμένουμε όλους για να κάνουμε την Τρίπολη πιο φωτεινή, πιο χαρούμενη και πιο γιορτινή από ποτέ!