Ρόμπερτ Κέλκερ Κέλι: Η Επίσημη Αιτία Θανάτου Του

Από αθηροσκληρωτική καρδιοπάθεια, η οποία οδήγησε σε καρδιακή ανακοπή, προήλθε ο θάνατος του Ρόμπερτ Κέλκερ Κέλι, του ηθοποιού που έγινε γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στη σειρά «Days of Our Lives».

Ο ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 62 ετών στις 3 Οκτωβρίου, ενώ η επίσημη αιτία θανάτου του έγινε γνωστή περίπου τέσσερις εβδομάδες αργότερα, έπειτα από την εξέταση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας στην κομητεία Σεντ Τσαρλς του Μιζούρι.

Ρόμπερτ Κέλκερ Κέλι: Οι τελευταίες στιγμές πριν από τον θάνατό του

Σύμφωνα με όσα καταγράφονται στην αστυνομική αναφορά, την οποία εξασφάλισε το Page Six, ο ηθοποιός παρουσίασε ανησυχητικά συμπτώματα κατά την επιστροφή του στο σπίτι του, το βράδυ της 3ης Οκτωβρίου.

Η σύζυγός του, Άλισον Κέλι, τον παρέλαβε από το αεροδρόμιο Spirit του Μιζούρι περίπου στις 19:30. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο Ρόμπερτ άρχισε να αισθάνεται πόνο στο αριστερό του χέρι και στο στήθος, ενώ σε κάποια στιγμή ζήτησε από τη σύζυγό του να σταματήσει το αυτοκίνητο, καθώς ένιωθε την ανάγκη να κάνει εμετό.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η Άλισον τον ρώτησε αν ήθελε να μεταβούν στο νοσοκομείο, ωστόσο εκείνος αρνήθηκε και της ζήτησε να τον μεταφέρει στο σπίτι, προκειμένου να ξαπλώσει.

Όταν έφτασαν, ο ηθοποιός άλλαξε ρούχα και ξάπλωσε στο κρεβάτι. Καθώς, όμως, ο πόνος συνεχιζόταν, ζήτησε από τη σύζυγό του να του φέρει μια ασπιρίνη.

Η Άλισον πήγε στην κουζίνα για να πάρει το φάρμακο και, όταν επέστρεψε στο υπνοδωμάτιο, βρήκε τον σύζυγό της χωρίς τις αισθήσεις του. Αμέσως κάλεσε το 911 για να ζητήσει βοήθεια.

Η προσπάθεια ανάνηψης και η κλήση στο 911

Αστυνομικοί και διασώστες της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων της κομητείας Σεντ Τσαρλς έφτασαν στο σπίτι και επιχείρησαν να επαναφέρουν τον 62χρονο ηθοποιό. Παρά τις προσπάθειές τους, ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 21:09 της ίδιας ημέρας.

Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει η σύζυγός του στις Αρχές, ο Ρόμπερτ Κέλκερ Κέλι δεν αντιμετώπιζε γνωστά προβλήματα υγείας και δεν λάμβανε κάποια συνταγογραφούμενη φαρμακευτική αγωγή.

Λίγες ημέρες πριν επιβεβαιωθεί επίσημα η αιτία θανάτου του, είχε δοθεί στη δημοσιότητα και το ηχητικό της κλήσης στο 911, στο οποίο γινόταν αναφορά στην καρδιακή ανακοπή που υπέστη ο ηθοποιός.

Στην ηχογράφηση, αστυνομικός που είχε φτάσει στο σημείο ακούγεται να αναφέρει: «Ο καλών δεν μπορεί να απομακρύνει τον ασθενή από το κρεβάτι».

Παράλληλα, ο τηλεφωνητής ενημέρωνε ότι οι μονάδες έκτακτης ανάγκης βρίσκονταν καθ’ οδόν, σημειώνοντας πως «η ΚΑΡΠΑ βρίσκεται σε εξέλιξη».

Σε άλλο σημείο της επικοινωνίας, διασώστης περιγράφει την κατάσταση του άνδρα, αναφέροντας ότι πρόκειται για έναν 62χρονο που «δεν αναπνέει» και «δεν έχει τις αισθήσεις του». Στην ίδια κλήση, αυτοματοποιημένο μήνυμα αναφέρει επίσης «καρδιακή ανακοπή» στη διεύθυνση κατοικίας του ηθοποιού.