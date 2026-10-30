Φαίη Σκορδά: «Στον Αλέξανδρο ερωτεύτηκα την παιδικότητά του»

Πότε θα γίνει ο γάμος τους - Η γνωριμία του συντρόφου της με τους γιους της

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Φαίη Σκορδά:  «Στον σύντροφό μου δεν αρέσει καθόλου η δημοσιότητα» / Βίντεο: Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης είναι μαζί εδώ και πέντε χρόνια και σχεδιάζουν γάμο την άνοιξη.
  • Η Σκορδά δήλωσε ότι ερωτεύτηκε την παιδικότητα και τη σοβαρότητα του Αλέξανδρου, ενώ μαθαίνει πολλά από αυτόν.
  • Ο γάμος θα είναι σε στενό κύκλο, με γιορτή για φίλους αργότερα, καθώς η προετοιμασία καθυστέρησε.
  • Ο Αλέξανδρος έχει καλή σχέση με τους γιους της Φαίης και δεν του αρέσει η δημοσιότητα.
  • Η γνωριμία τους έγινε το 2021 μέσω κοινών φίλων, μοιράζονται αγάπη για την Ιταλία.

Η Φαίη Σκορδά, μίλησε σε συνέντευξή της για τη σχέση της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη και το πώς αντιμετωπίζει εκείνος τη δημοσιότητα, πότε αναμένεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, καθώς και για τη γνωριμία του συντρόφου της με τους δύο της γιους.

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Φαίη Σκορδά - Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Έχουν σχέση εδώ και πέντε χρόνια 

Η γνωστή παρουσιάστρια και ο αρχιτέκτονας και επιχειρηματίας μετρούν ήδη 5 χρόνια κοινής πορείας, με τον επικείμενο γάμο τους να είναι στα άμεσα σχέδιά τους.

Σε ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου για το τι ήταν αυτό που ερωτεύτηκε στον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, η Φαίη Σκορδά είπε με αφοπλιστική ειλικρίνεια ότι: «Ερωτεύτηκα την παιδικότητά του, ενώ παράλληλα μου άρεσε και η σοβαρότητα που είχε. Είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει γνώσεις, είναι καλλιεργημένος. Μαθαίνω από αυτόν πολλά και μου αρέσει αυτό. Παράλληλα όμως, είμαστε και οι δύο δεκαπεντάχρονα», τόνισε στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», όπου βρέθηκε καλεσμένη το βράδυ της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου.

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O Αλέξανδρος Αθανασιάδης και η Φαίη Σκορδά στην πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους / Φωτογραφία:NDP

O Αλέξανδρος Αθανασιάδης και η Φαίη Σκορδά στην πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους / Φωτογραφία:NDP

Φαίη Σκορδά - Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Την άνοιξη ο γάμος τους

Η Φαίη Σκορδά αναφέρθηκε και στον γάμο της με τον σύντροφό της, αποκαλύπτοντας ότι θα πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα, σε στενό κύκλο: «Θα γίνει ο γάμος. Απλά έτυχαν πράγματα στη ζωή μου, που δεν μπόρεσα να το οργανώσω. Μένουμε μαζί εδώ και 1,5 χρόνο. Από τη στιγμή λοιπόν που μένουμε μαζί, θα παντρευόμασταν.

Θα γίνει κάτι πολύ κλειστό μόνο για μας και μετά θα κάνουμε με φίλους κάτι να το γιορτάσουμε. Εγώ ήθελα με το που τελείωσε η εκπομπή το καλοκαίρι, να ασχοληθώ με αυτό και υπολόγιζα να γίνει τέλος Αυγούστου. Τελικά δεν έγινε οπότε θα γίνει το επόμενο διάστημα, προς την άνοιξη».

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Η σχέση του Αλέξανδρου Αθανασιάδη με τον Γιάννη και τον Δημήτρη Λιάγκα

Η Φαίη Σκορδά αναφέρθηκε και στη γνωριμία του συντρόφου της με τους δύο γιους της, Γιάννη και Δημήτρη, λέγοντας ότι: «Έχουν πολύ όμορφη σχέση, φιλική σχέση. Όλοι έχουμε την ίδια ηλικία σε αυτό το σπίτι, ο πιο ώριμος ανάμεσα στους τέσσερίς μας είναι ο γιος μου ο Γιάννης.

Προτεραιότητά μου είναι να είναι τα παιδιά καλά, να πετυχαίνουν τους στόχους τους και να είναι ευτυχισμένα. Ο άνθρωπός μου θέλω να είναι υγιής, να είναι γερός, να είναι χαρούμενος. Καταλαβαίνω ότι η εργασία του είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για εκείνον και θέλω πραγματικά να πετύχει όλα τα όνειρά του. Για μένα σαν Φαίη, θα ήθελα περισσότερο να απολαμβάνω. Να μην τα βλέπω όλα σαν μια υποχρέωση».

 

 

Τέλος, η γνωστή παρουσιάστρια μίλησε και για το πώς αντινμετωπίζει ο μελλοντικός σύζυγός της τη δημοσιότητα. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Στον σύντροφό μου δεν αρέσει καθόλου η δημοσιότητα. Δεν του αρέσει και εγώ το εκτιμώ. Δεν έχει παρακολουθήσει εκπομπές. Δεν ήξερε και πολλά πράγματα στην αρχή, γιατί έχει ζήσει και πολλά χρόνια στο εξωτερικό, οπότε δεν με έχει παρακολουθήσει. Τη γνώμη του θα μου την πει, αλλά συνήθως με χιούμορ».

Για την προστασία της σχέσης τους από τα φώτα της δημοσιότητας και την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση, η Φαίη Σκορδά τόνισε ότι: «Αυτή η σχέση υπάρχει πέντε χρόνια τώρα, αλλά ποτέ δε βγήκε κάτι. Εάν δεν προκαλείς, θα έρθει η ισορροπία. Το Make a Wish είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμένα και εκείνη τη συγκεκριμένη βραδιά που εμφανιστήκαμε για πρώτη φορά μαζί, ήθελα να είναι εκεί δίπλα μου για να το ζήσει και αυτός και για να δει το έργο του Make a Wish. Οπότε εκείνη τη στιγμή όταν πήγαμε του είπα "Εδώ να ξέρεις θα έχει κάμερες". Και πάλι, βέβαια, όταν μπήκε μέσα δεν ήξερε πού να κρυφτεί», συμπλήρωσε η Φαίη Σκορδά.

Η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης / Φωτογραφία:NDP

Η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης / Φωτογραφία:NDP

Το αγαπημένο ζευγάρι γνωρίστηκε το 2021 μέσω κοινών γνωστών, ενώ η ιδιαίτερη αδυναμία που τρέφουν και οι δύο για την Ιταλία- αφού και οι δύο έχουν σπουδάσει στη χώρα αυτή και έζησαν αρκετό διάστημα- ήταν ένα από τα στοιχεία που τους έφεραν κοντά.

 

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ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
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