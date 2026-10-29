Η Όλγα Κεφαλογιάννη Στην Παρουσίαση του TAG GREECE

Τη νέα πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού «TAG GREECE - Tradition, Agritourism and Gastronomy», για τη δημιουργία μιας ενιαίας, ισχυρής και διεθνώς αναγνωρίσιμη ταυτότητα της ελληνικής γαστρονομίας και του αγροτουρισμού, παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση η Υπουργός Τουρισμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη.

Η Υπουργός ανέφερε ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται στην εθνική στρατηγική για βιώσιμη, ποιοτική και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη και αποσκοπεί στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και στη διάχυση της τουριστικής δραστηριότητας σε περισσότερες περιοχές και σε μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου.

«Με το TAG GREECE συνδέουμε την ελληνική παραγωγή, τη γαστρονομία και τη φιλοξενία σε ένα κοινό πλαίσιο προβολής. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε στο διεθνές κοινό μια πλευρά της Ελλάδας που προσφέρει ξεχωριστές εμπειρίες και νέους λόγους να την επισκεφθεί κανείς κάθε εποχή του χρόνου», τόνισε η Υπουργός.

Για τις επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού, επισήμανε ότι από το 2023 έως το 2025 καταγράφηκαν τρία διαδοχικά ρεκόρ σε εισπράξεις και ταξιδιωτική κίνηση. Η αύξηση εσόδων και αφίξεων ενισχύεται περαιτέρω το 2026, ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες και τους μήνες εκτός αιχμής, αποτυπώνοντας τα αποτελέσματα της στρατηγικής του Υπουργείου.

Η κα Κεφαλογιάννη τόνισε ότι η ελληνική γαστρονομία και η αγροτική παραγωγή αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμού μας. Στάθηκε στον πλούτο των τοπικών προϊόντων, στο ελληνικό κρασί που διακρίνεται διεθνώς και στις προσπάθειες των οινοποιών για την ανάδειξη γηγενών ποικιλιών. Αναφέρθηκε, επίσης, στη συμβολή των Ελλήνων σεφ, που αξιοποιούν την τοπική πρώτη ύλη και τη γαστρονομική παράδοση, δίνοντάς τους σύγχρονη δημιουργική έκφραση.

Ακόμη, υπογράμμισε οτι ο αγροτουρισμός, ο γαστρονομικός τουρισμός και ο οινοτουρισμός ανταποκρίνονται στην αναζήτηση των ταξιδιωτών για επαφή με τη φύση, τον πολιτισμό και την τοπική ζωή.

Αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο, υπενθύμισε ότι το 2014 ο αγροτουρισμός και ο οινοτουρισμός ορίστηκαν νομοθετικά ως ειδικές μορφές τουρισμού και θεσμοθετήθηκαν το Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού και το Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου. Ακολούθησαν πιστοποιήσεις για επισκέψιμα ζυθοποιεία, τυροκομεία, ελαιοτριβεία και αποσταγματοποιεία. Το 2023 συγκροτήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Οινοτουρισμού, ενώ διευρύνθηκαν οι δυνατότητες φιλοξενίας και εστίασης εντός οινοποιείων.

Η κα Κεφαλογιάννη μίλησε, επίσης, για τη συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και την UNESCO και στις πρόσφατες συναντήσεις της στο Παρίσι για την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω του τουρισμού.

Όσον αφορά στη συνεργασία του ΕΟΤ με τον Οδηγό MICHELIN, που συνεχίζεται για τρίτη χρονιά, σημείωσε ότι στην παρουσίαση των εστιατορίων της Αθήνας, που συμπληρώνει δύο δεκαετίες στον Οδηγό, θα προστεθούν για πρώτη φορά, στην έκδοση του 2027, εστιατόρια της Θεσσαλονίκης και της Σαντορίνης.

Παρουσιάζοντας το TAG GREECE, εξήγησε ότι υλοποιείται μέσω ειδικού έργου του Υπουργείου Τουρισμού, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στο πλαίσιο του έργου υλοποιούνται συντονισμένες δράσεις διαμόρφωσης ταυτότητας, προβολής και δημοσιότητας για την προώθηση του αγροτουρισμού και της γαστρονομίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η πρωτοβουλία φέρνει κάτω από μια κοινή εθνική ταυτότητα παραγωγούς, τοπικά προϊόντα, επισκέψιμες μονάδες με σήμα ποιότητας, επιχειρήσεις γαστρονομίας και φιλοξενίας και τοπικούς φορείς.

Την πρωτοβουλία θα υποστηρίζει ειδικός ιστότοπος με διαδραστικό ψηφιακό χάρτη επιχειρήσεων, παραγωγών και γαστρονομικών διαδρομών, ο οποίος θα διασυνδέεται με το νέο, επανασχεδιασμένο visitgreece.gr.

Η νέα καμπάνια επικοινωνίας και προβολής «Έλα πιο κοντά στην Ελλάδα» περιλαμβάνει διαφήμιση σε δημόσιους χώρους, μέσα μεταφοράς και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα ξεκινούν επίσης διαφημιστικά μηνύματα σε διεθνή, εθνικής εμβέλειας και τοπικά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα. Προβλέπονται επίσης διαδικτυακή διαφήμιση, καταχωρίσεις στον ελληνικό και διεθνή Τύπο, συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, καθώς και ημερίδες, τεχνικές συναντήσεις στις Περιφέρειες και δράσεις ενημέρωσης σε κεντρικά σημεία πόλεων.

Όπως τόνισε η Υπουργός, το TAG GREECE υπηρετεί σαφείς αναπτυξιακούς και επικοινωνιακούς στόχους: τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και του πρωτογενούς τομέα, την ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων και στη διεύρυνση των αγορών για τα ελληνικά προϊόντα. Επιδιώκει να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους ανθρώπους της περιφέρειας, ιδιαίτερα για τους νέους και τις οικογένειες, ώστε να παραμένουν και να προοδεύουν στον τόπο τους, συμβάλλοντας στην περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Κλείνοντας, η Υπουργός υπογράμμισε ότι με την πρωτοβουλία αυτή «απευθύνουμε πρόσκληση συνεργασίας στους ανθρώπους της παραγωγής και του τουρισμού, ώστε ο πλούτος κάθε τόπου να αποκτήσει μεγαλύτερη προβολή και να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες. Στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, να ανακαλύψουν ξανά, ή και για πρώτη φορά, προορισμούς, προϊόντα και γεύσεις, και στο διεθνές ταξιδιωτικό κοινό, να γνωρίσει την Ελλάδα μέσα από τη γαστρονομία και τις παραδόσεις που δίνουν σε κάθε περιοχή τη δική της ξεχωριστή αξία.

Και αυτή την πρόσκληση συνοψίζει η φράση της καμπάνιας μας: Έλα πιο κοντά στην Ελλάδα».

Συμμετέχοντες στην εκδήλωση

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε η Υφυπουργός Τουρισμού κα Άννα Καραμανλή, η Πρόεδρος του ΕΟΤ κα Αγγελική Βαρελά, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ κ. Ανδρέας Φιορεντίνος και η Υπηρεσιακή Γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμού κα Ιωάννα Χρήστου.

Επίσης, παρέστησαν, οι Πρέσβεις της Ελβετίας, της Ιταλίας, της Νορβηγίας, της Γεωργίας, της Σλοβενίας, της Τσεχίας, της Αλβανίας, της Βραζιλίας, της Αλγερίας, του Βιετνάμ, του Κουβέιτ και της Κορέας, καθώς, επίσης, εκπρόσωποι των Πρεσβειών της Αιγύπτου, της Ιαπωνίας, της Αυστρίας και της Πολωνίας.

Την Περιφέρεια Αττικής εκπροσώπησε η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Αττικής κα Χριστίνα Κεφαλογιάννη, ενώ την Περιφέρεια Πελοποννήσου εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού κ. Θανάσης Μιχελόγγονας.

Παραβρέθηκαν, ακόμα, η Διευθύντρια ΔΣ του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος κα Αγνή Χριστίδου, η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων κα Χριστίνα Τετράδη, και ο Γενικός Διευθυντής της Marketing Greece κ. Νίκος Διαμαντόπουλος.

Τέλος, εκπρόσωποι επαγγελματικών ενώσεων και οργανισμών του τουρισμού, καθώς και άλλοι θεσμικοί και επιχειρηματικοί παράγοντες.

Την παρουσίαση έκανε ο δημοσιογράφος κ. Γιώργος Ευγενίδης.