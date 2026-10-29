Σκότωσε τον εραστή της γυναίκας του -Τον βρήκε στο κρεβάτι με τα παιδιά του

Τα ανήλικα ήταν μπροστά στη δολοφονία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.10.26 , 19:44 Honda CBR500R FOUR: Δείτε για ποιους λόγους είναι ξεχωριστή
29.10.26 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Εύκολη η «Οικονομία» για τον Δημήτρη - Για εσένα;
29.10.26 , 19:41 Νέες πληροφορίες για Market Pass: Αναδρομικά έως 1.000 ευρώ
29.10.26 , 19:22 Χωρίς δρομολόγια πλοίων την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου λόγω απεργίας
29.10.26 , 19:06 Δήμητρα Ματσούκα: «Ανήκω σε αυτούς που έχουν κυνηγηθεί από τις εκπομπές»
29.10.26 , 19:04 Τραγωδία στη Χαλκίδα: Νεκρός 19χρονος που έπεσε από τη γέφυρα
29.10.26 , 18:59 Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Πληρωμές την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου
29.10.26 , 18:31 Η Μαίρη Αργυριάδου στο Cash or Trash - Πούλησε το αντικείμενό της;
29.10.26 , 18:19 Βασίλης Μπισμπίκης: Η φωτογραφία από τα γενέθλιά του - Τα πόσα «κλείνει»;
29.10.26 , 17:55 Σκότωσε τον εραστή της γυναίκας του -Τον βρήκε στο κρεβάτι με τα παιδιά του
29.10.26 , 17:53 Cash or Trash: Τετραψήφιο ποσό για τους Thundercats - Πουλήθηκε το ξίφος;
29.10.26 , 17:16 Συμβούλιο Ασφαλείας: «Κεραυνοί» Μητσοτάκη με χάρτη για το τουρκολιβυκό
29.10.26 , 17:04 Ελένη Μενεγάκη: Bday Queen - Η ανάρτηση για τα γενέθλια της «Βασίλισσας»!
29.10.26 , 16:36 First Dates - Παίκτης σε Ζενεβιέβ: «Πωωωω είσαι όπλο!» - Η αντίδρασή της!
29.10.26 , 16:31 Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί πασίγνωστες πουτίγκες πρωτεΐνης- Βρέθηκαν θραύσματα γυαλιού
Μαριάννα Τουμασάτου: Ο Αλέξανδρος Σταύρου & η κόρη τους στην πρεμιέρα της
Σκότωσε τον εραστή της γυναίκας του -Τον βρήκε στο κρεβάτι με τα παιδιά του
Μπήλιου: Εύνοια για 6 ζώδια σήμερα - Πώς επηρεάζει ο Ουρανός στους Διδύμους
First Dates Δήμητρα: «Μπορεί να κάνω σεξ και 7 φορές τη μέρα»
Βασίλης Μπισμπίκης: Η φωτογραφία από τα γενέθλιά του - Τα πόσα «κλείνει»;
Σκορδά: Μετακόμισε σε νέο σπίτι με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη- Δείτε πλάνα
Ελένη Μενεγάκη: Bday Queen - Η ανάρτηση για τα γενέθλια της «Βασίλισσας»!
Τραγωδία στη Χαλκίδα: Νεκρός 19χρονος που έπεσε από τη γέφυρα
Καιρός: Νέα επιδείνωση με ισχυρές καταιγίδες από την Κυριακή
Βούλα: Νεκρή η γυναίκα που παρασύρθηκε από λεωφορείο στη Βουλιαγμένης
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: New York Post / Φωτογραφία αρχείου AP (Jae C. Hong)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένας άνδρας στην Καλιφόρνια σκότωσε τον εραστή της γυναίκας του όταν τον βρήκε στο κρεβάτι μαζί της.
  • Ο 34χρονος Ismael Pinedalopez κατηγορείται για κακουργηματική ανθρωποκτονία μετά από επίθεση με σουγιά στον 28χρονο Nicholas Garcia.
  • Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού ήταν παρόντα κατά την επίθεση, αλλά δεν τραυματίστηκαν.
  • Ο Pinedalopez συνελήφθη και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης από 26 χρόνια έως ισόβια αν καταδικαστεί.
  • Ο εισαγγελέας τόνισε την οδύνη για τα παιδιά που είδαν τη φρικτή πράξη βίας.

Ένας άνδρας στην Καλιφόρνια σκότωσε τον εραστή της γυναίκας του, όταν επέστρεψε νωρίτερα από τη δουλειά και βρήκε τον άνδρα στο κρεβάτι μαζί της, φορώντας μόνο το εσώρουχό του, ενώ δίπλα τους βρίσκονταν τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού. 

Ο 34χρονος Ismael Pinedalopez κατηγορείται ότι μαχαίρωσε θανάσιμα πολλές φορές με σουγιά τον 28χρονο Nicholas Garcia, στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού του στο Άναχαϊμ, στις 24 Οκτωβρίου. 

Τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ένα κοριτσάκι 2 ετών και ένα αγοράκι 4 ετών, βρίσκονταν στο κρεβάτι την ώρα της επίθεσης, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Ο Garcia υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου. 

Η σύζυγος του Pinedalopez και τα παιδιά τους δεν τραυματίστηκαν. 

«Η βία δεν είναι ποτέ η λύση και είναι πραγματικά οδυνηρό το γεγονός ότι αυτά τα μικρά παιδιά αναγκάστηκαν να δουν τον πατέρα τους να διαπράττει μια τόσο φρικτή πράξη βίας μέσα στο ίδιο τους το σπίτι», δήλωσε ο εισαγγελέας Todd Spitzer. 

Ο Pinedalopez συνελήφθη στο σημείο και του απαγγέλθηκε κατηγορία κακουργηματικής ανθρωποκτονίας, καθώς και επιβαρυντική κατηγορία για προσωπική χρήση όπλου. 

Παρουσιάστηκε ενώπιον του δικαστηρίου την Τρίτη και, εφόσον καταδικαστεί για όλες τις κατηγορίες, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης από 26 χρόνια έως ισόβια. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ
 |
ΗΠΑ
 |
ΕΡΑΣΤΗΣ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καππαδοκία: Κατάρρευση Της Καμινάδας Της Νεράιδας - 2 Νεκροί
Κοσμος
Καππαδοκία: Δύο νεκροί από την κατάρρευση της «Καμινάδας της Νεράιδας»
Σύδνεϋ 28η Οκτωβρίου
Κοσμος
Ο ελληνισμός του Σίδνεϊ τίμησε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
Ισπανία: Οι αγνοούμενοι μετά τη σύγκρουση τρένων
Κοσμος
Ισπανία: Συγκινούν οι ιστορίες των αγνοούμενων της σιδηροδρομικής τραγωδίας
Τα Καλύτερα Ταξίδια Για Το 2027
Κοσμος
Ταξίδια 2027: Οι top προορισμοί στο εξωτερικό για τη χρονιά που έρχεται
Ξεφάντωσε Στις Μπαχάμες Ο Βασιλιάς Κάρολος
Κοσμος
«Ξεφάντωσε» σε καρναβαλική παρέλαση στις Μπαχάμες ο βασιλιάς Κάρολος!
Ισπανία: Οργή για τους 68 νεκρούς στη σύγκρουση τρένων
Κοσμος
Ισπανία: Τα κρίσιμα λεπτά πριν τη σύγκρουση τρένων με τους 68 νεκρούς
Στις ΗΠΑ ο Μπολσονάρου: Αυτοανακηρύχτηκε Πρόεδρος Βραζιλίας!
Κοσμος
Στις ΗΠΑ ο Μπολσονάρου: Αυτοανακηρύχτηκε πρόεδρος της Βραζιλίας!
Ισραήλ: Πολιτικό Αδιέξοδο Μετά Τις Εκλογές
Κοσμος
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου υπηρεσιακός πρωθυπουργός, αλλά χωρίς πλειοψηφία
Ισπανία: Πώς Έγινε Η Σύγκρουση Τρένων - Δεκάδες Οι Νεκροί
Κοσμος
Ισπανία: Πώς έγινε η σύγκρουση τρένων - Ανθρώπινο λάθος βλέπουν οι Αρχές
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top