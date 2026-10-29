Ένας άνδρας στην Καλιφόρνια σκότωσε τον εραστή της γυναίκας του, όταν επέστρεψε νωρίτερα από τη δουλειά και βρήκε τον άνδρα στο κρεβάτι μαζί της, φορώντας μόνο το εσώρουχό του, ενώ δίπλα τους βρίσκονταν τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού.

Ο 34χρονος Ismael Pinedalopez κατηγορείται ότι μαχαίρωσε θανάσιμα πολλές φορές με σουγιά τον 28χρονο Nicholas Garcia, στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού του στο Άναχαϊμ, στις 24 Οκτωβρίου.

Τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ένα κοριτσάκι 2 ετών και ένα αγοράκι 4 ετών, βρίσκονταν στο κρεβάτι την ώρα της επίθεσης, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Ο Garcia υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου.

Η σύζυγος του Pinedalopez και τα παιδιά τους δεν τραυματίστηκαν.

«Η βία δεν είναι ποτέ η λύση και είναι πραγματικά οδυνηρό το γεγονός ότι αυτά τα μικρά παιδιά αναγκάστηκαν να δουν τον πατέρα τους να διαπράττει μια τόσο φρικτή πράξη βίας μέσα στο ίδιο τους το σπίτι», δήλωσε ο εισαγγελέας Todd Spitzer.

Ο Pinedalopez συνελήφθη στο σημείο και του απαγγέλθηκε κατηγορία κακουργηματικής ανθρωποκτονίας, καθώς και επιβαρυντική κατηγορία για προσωπική χρήση όπλου.

Παρουσιάστηκε ενώπιον του δικαστηρίου την Τρίτη και, εφόσον καταδικαστεί για όλες τις κατηγορίες, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης από 26 χρόνια έως ισόβια.