Cash or Trash: Τετραψήφιο ποσό για τους Thundercats - Πουλήθηκε το ξίφος;

«Thunder, Thunder, Thundercats HO!» κι ο Λάζαρος... ξύπνησε τις προσφορές!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Λάζαρος Κοριατόπουλος παρουσίασε συλλογή Thundercats στο Cash or Trash, περιλαμβάνοντας ρέπλικα ξίφους και βιντεοκασέτα VHS.
  • Η εκτίμηση της συλλογής από τον Θάνο Λούδο ήταν 500 ευρώ, ενώ ο Λάζαρος περίμενε 2.500 ευρώ.
  • Οι προσφορές των αγοραστών έφτασαν τα 500 ευρώ, με τον Λάζαρο να ζητά 1.800 ευρώ, χωρίς να υπάρξει συμφωνία.
  • Ο Λάζαρος αποχώρησε χωρίς να πουλήσει τα αντικείμενα, αλλά ικανοποιημένος που προώθησε τους Thundercats στους νεότερους.

Ο Λάζαρος Κοριατόπουλος, γνωστός YouTuber, cosplayer και TikToker από την Κόρινθο, εμφανίστηκε στο Cash or Trash φέρνοντας μαζί του μια νοσταλγική συλλογή αφιερωμένη στο θρυλική καρτούν των 80s, τους Thundercats. Κάνοντας μια θεατρική είσοδο και μιμούμενος τον Λάιονο με το εμβληματικό «Thunder, Thunder, Thundercats HO!», προσπάθησε να μεταδώσει την «αρρώστια» του για τη σειρά στους ειδικούς και τους εμπόρους.

Cash or Trash: Τετραψήφιο ποσό για τους Thundercats - Πουλήθηκε το ξίφος;

Η συλλογή του περιλάμβανε μια ρέπλικα life-size του «Ξίφους των Ιώνων» με ένα μικρό, μοναδικό κατασκευαστικό λάθος στο μάτι, ένα μικρότερο πλαστικό σπαθί-παιχνίδι που του θύμιζε ένα παιδικό του απωθημένο από πανηγύρι, μια ελληνική μεταγλωττισμένη βιντεοκασέτα VHS του 1985 και μανικετόκουμπα με το σήμα των Thundercats. Επιπλέον, πολλά από τα αντικείμενα έφεραν την υπογραφή του Ακίνδυνου Γκίκα, του Έλληνα ηθοποιού που είχε χαρίσει τη φωνή του στον Λάιονο.

Η Μαίρη Αργυριάδου στο Cash or Trash - Πούλησε το αντικείμενό της;

Cash or Trash: Τετραψήφιο ποσό για τους Thundercats - Πουλήθηκε το ξίφος;

Όταν ήρθε η ώρα της εκτίμησης, ο Θάνος Λούδος αποτίμησε τη συνολική συλλογή στα 500 ευρώ. Η τιμή αυτή προκάλεσε την απογοήτευση του Λάζαρου, ο οποίος περίμενε ένα ποσό κοντά στα 2.500 ευρώ, θεωρώντας την εκτίμηση πολύ χαμηλή. 

Cash or Trash: Πούλησε ο Δημήτρης τον οδοντιατρικό κλίβανο του '60;

Cash or Trash: Τετραψήφιο ποσό για τους Thundercats - Πουλήθηκε το ξίφος;

Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, οι έμποροι απόλαυσαν το σόου και το πάθος του, αλλά γρήγορα φάνηκε ότι υπήρχε τεράστιο χάσμα στις προσδοκίες τιμής. Οι προσφορές των αγοραστών έφτασαν τα 500 ευρώ ευθυγραμμισμένες με την εκτίμηση, ενώ ο Λάζαρος ανέβασε τις απαιτήσεις του στα 1.800 ευρώ, ζητώντας ουσιαστικά τετραψήφιο νούμερο. Οι αγοραστές έκριναν το ποσό υπερβολικό για τη συνολική εμπορική αξία των αντικειμένων, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει deal. 

Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη κόντρα στους αγοραστές!

Cash or Trash: Τετραψήφιο ποσό για τους Thundercats - Πουλήθηκε το ξίφος;

Ο Λάζαρος αποχώρησε χωρίς να αποχωριστεί τα αγαπημένα του κομμάτια λόγω του έντονου συναισθηματικού του δέματος, δηλώνοντας ωστόσο ευχαριστημένος που έκανε γνωστούς τους Thundercats στους νεότερους και θύμισε στους παλιούς τα παιδικά τους χρόνια, ενώ υποσχέθηκε να επιστρέψει στο μέλλον με κάτι διαφορετικό.

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ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΡΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
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CASH OR TRASH ΛΑΖΑΡΟΣ
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THUNDERCATS
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ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
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