Ο Λάζαρος Κοριατόπουλος, γνωστός YouTuber, cosplayer και TikToker από την Κόρινθο, εμφανίστηκε στο Cash or Trash φέρνοντας μαζί του μια νοσταλγική συλλογή αφιερωμένη στο θρυλική καρτούν των 80s, τους Thundercats. Κάνοντας μια θεατρική είσοδο και μιμούμενος τον Λάιονο με το εμβληματικό «Thunder, Thunder, Thundercats HO!», προσπάθησε να μεταδώσει την «αρρώστια» του για τη σειρά στους ειδικούς και τους εμπόρους.

Η συλλογή του περιλάμβανε μια ρέπλικα life-size του «Ξίφους των Ιώνων» με ένα μικρό, μοναδικό κατασκευαστικό λάθος στο μάτι, ένα μικρότερο πλαστικό σπαθί-παιχνίδι που του θύμιζε ένα παιδικό του απωθημένο από πανηγύρι, μια ελληνική μεταγλωττισμένη βιντεοκασέτα VHS του 1985 και μανικετόκουμπα με το σήμα των Thundercats. Επιπλέον, πολλά από τα αντικείμενα έφεραν την υπογραφή του Ακίνδυνου Γκίκα, του Έλληνα ηθοποιού που είχε χαρίσει τη φωνή του στον Λάιονο.

Όταν ήρθε η ώρα της εκτίμησης, ο Θάνος Λούδος αποτίμησε τη συνολική συλλογή στα 500 ευρώ. Η τιμή αυτή προκάλεσε την απογοήτευση του Λάζαρου, ο οποίος περίμενε ένα ποσό κοντά στα 2.500 ευρώ, θεωρώντας την εκτίμηση πολύ χαμηλή.

Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, οι έμποροι απόλαυσαν το σόου και το πάθος του, αλλά γρήγορα φάνηκε ότι υπήρχε τεράστιο χάσμα στις προσδοκίες τιμής. Οι προσφορές των αγοραστών έφτασαν τα 500 ευρώ ευθυγραμμισμένες με την εκτίμηση, ενώ ο Λάζαρος ανέβασε τις απαιτήσεις του στα 1.800 ευρώ, ζητώντας ουσιαστικά τετραψήφιο νούμερο. Οι αγοραστές έκριναν το ποσό υπερβολικό για τη συνολική εμπορική αξία των αντικειμένων, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει deal.

Ο Λάζαρος αποχώρησε χωρίς να αποχωριστεί τα αγαπημένα του κομμάτια λόγω του έντονου συναισθηματικού του δέματος, δηλώνοντας ωστόσο ευχαριστημένος που έκανε γνωστούς τους Thundercats στους νεότερους και θύμισε στους παλιούς τα παιδικά τους χρόνια, ενώ υποσχέθηκε να επιστρέψει στο μέλλον με κάτι διαφορετικό.

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