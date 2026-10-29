Το βραβευμένο με Oscar & Χρυσή Σφαίρα «Sentimental Value» έρχεται στη Nova

Συναισθηματική αξία στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1

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Τη δραματική ταινία «Sentimental Value» («Συναισθηματική Αξία» 2025, διάρκειας 124’) που απέσπασε το Oscar Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας με τους Stellan Skarsgard (Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του), Renate Reinsve, Elle Fanning, Lena Endre και σκηνοθεσία του Joachim Trier θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 1 Νοεμβρίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Το βραβευμένο με Oscar & Χρυσή Σφαίρα «Sentimental Value» έρχεται στη Nova

Οι αδελφές Νόρα και Άγκνες συναντούν τον πατέρα τους, έναν διάσημο σκηνοθέτη. Όταν η Νόρα αρνείται τον ρόλο που έγραψε για εκείνη, εκείνος επιλέγει μια σταρ και ξυπνά οικογενειακές πληγές. Μην χάσετε τη συνέχεια την Κυριακή 1/11 (22:00).

Το βραβευμένο με Oscar & Χρυσή Σφαίρα «Sentimental Value» έρχεται στη Nova

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στo Novacinema1, αλλά και On Demand μέσα από την πλατφόρμα Nova TV, όποτε εσύ επιθυμείς, με περισσότερες από 6.000 ταινίες και επεισόδια σειρών.

Το βραβευμένο με Oscar & Χρυσή Σφαίρα «Sentimental Value» έρχεται στη Nova

Παράλληλα, με τη λειτουργία Preview Videos μπορείς να πάρεις μια πρώτη γεύση από το περιεχόμενο πριν επιλέξεις τι θα παρακολουθήσεις, ενώ η δυνατότητα offline θέασης σου επιτρέπει να κατεβάζεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές και να τις απολαμβάνεις ακόμα και χωρίς σύνδεση στο internet.

Το βραβευμένο με Oscar & Χρυσή Σφαίρα «Sentimental Value» έρχεται στη Nova

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