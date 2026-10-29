Το Star.gr Βραβεύτηκε Από Τα Hellenic Business Awards 2026

Μια σημαντική διάκριση απέσπασε το Star.gr στα Hellenic Business Awards 2026, καθώς απέσπασε το βραβείο «Most Trusted Digital News & Entertainment Platform 2026». Η βράβευση ανακοινώθηκε από το EU Business News, στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης.

Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση για την ψηφιακή παρουσία του Star.gr. Η βράβευση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναγνώρισης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Τα Hellenic Business Awards αναδεικνύουν εταιρείες που ξεχωρίζουν για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, τις καινοτόμες πρακτικές τους και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του κλάδου τους.

Τι είναι τα Hellenic Business Awards

Ειδικότερα, τα Hellenic Business Awards είναι ένας θεσμός επιχειρηματικών βραβείων που έχει ως στόχο να αναγνωρίζει και να επιβραβεύει την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Τη διοργάνωση έχει αναλάβει το EU Business News. Στόχος του θεσμού είναι να αναδείξει οργανισμούς και επαγγελματίες που συμβάλλουν στην εξέλιξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας και την αναβάθμιση των προτύπων στους τομείς όπου δραστηριοποιούνται.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, το EU Business News αναφέρει ως βασικούς άξονες την ιδιαίτερη ταυτότητα και τις υπηρεσίες κάθε επιχείρησης, τη βιώσιμη προσέγγιση, τις καινοτόμες πρακτικές, την ανάπτυξη και τον αντίκτυπο στον αντίστοιχο κλάδο. Τα βραβεία καλύπτουν, επομένως, ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, αναδεικνύοντας διαφορετικές πτυχές της επιχειρηματικής παρουσίας στην Ελλάδα.

Η φετινή διάκριση του Star.gr στην κατηγορία «Most Trusted Digital News & Entertainment Platform 2026» προσθέτει ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην πορεία του στον χώρο της ψηφιακής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Οκτωβρίου 2026 το Star.gr είχε τιμηθεί και με Silver Award στην κατηγορία Best Integrated Reporting / Transmedia Storytelling για το project «Star.gr || Eurovision 2026 (Powered By Novibet)» από τα Digital Media (DIME) Awards 2026.