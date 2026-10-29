Σκορδά: Μετακόμισε σε νέο σπίτι με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη- Δείτε πλάνα

Οι ευχές της Ζήνας Κουτσελίνη στη Φαίη Σκορδά

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φαίη Σκορδά μετακόμισε σε νέο σπίτι με τον σύντροφό της Αλέξανδρο Αθανασιάδη.
  • Το ζευγάρι είναι μαζί πέντε χρόνια και αποφάσισε να συγκατοικήσει.
  • Φίλοι της Σκορδά τη βοήθησαν στη μετακόμιση, συμπεριλαμβανομένου ενός κοινού φίλου.
  • Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού έγινε τον περασμένο Απρίλιο σε εκδήλωση της Make-A-Wish Ελλάδος.
  • Η Ζήνα ευχήθηκε στη Φαίη για την ευτυχία της στη ζωή και τη σχέση της.

Σε νέο σπίτι μαζί με τον σύντροφό της Αλέξανδρο Αθανασιάδη μετακόμισε η Φαίη Σκορδά.

Η παρουσιάστρια και ο αρχιτέκτονας που είναι μαζί πέντε χρόνια αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους και να μείνουν κάτω από την ίδια στέγη. 

Σκορδά: Μετακόμισε σε νέο σπίτι με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη- Δείτε πλάνα

«Το MEGA πρότεινε στη Φαίη Σκορδά να κάνει κάτι άλλο και το αρνήθηκε»

Στα πλάνα που δημοσιεύτηκαν στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», φίλοι της παρουσιάστριας τη βοηθάνε με τη μετακόμιση. Όπως αποκάλυψε η Ζήνα, οι τρεις άντρες που βοήθησαν τη Φαίη, είναι ένας κοινός τους φίλος. 

Σκορδά: Μετακόμισε σε νέο σπίτι με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη- Δείτε πλάνα

Φαίη Σκορδά: Οι πρώτες εικόνες από το πλατό της νέας της εκπομπής

«O Hλίας είναι κοινός μας φίλος και τον έχει σατακέψει η Φαίη στη μετακόμιση. Όσον αφορά τους δύο άλλους άντρες, ο ένας έχει κομμωτήριο και ο άλλος κάνει νύχια» ανέφερε και πρόσθεσε:

«Φαίη μου να πάνε όλα καλά στη ζωή σου! Και στο σπιτικό σου και στη σχέση σου και σε όλα σου. Μου αρέσει να βλέπω ευτυχισμένους ανθρώπους. Εγώ χαίρομαι με τη χαρά των άλλων και την ευτυχία. Κάτι που είναι σπάνιο. Τη Φαίη ό, τι και να γίνει στη ζωή, είναι ένα κομμάτι της ζωής μου που διαφωνήσαμε δημόσια, προσωπικά αλλά η αγάπη μένει» ανέφερε.

Σκορδά: Μετακόμισε σε νέο σπίτι με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη- Δείτε πλάνα

Σκορδά: Μετακόμισε σε νέο σπίτι με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη- Δείτε πλάνα

 

Η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης είναι πέντε χρόνια μαζί και την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση την έκαναν τον περασμένο Απρίλιο σε εκδήλωση της Make-A-Wish Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ποζάροντας στον φωτογραφικό φακό. 
 

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ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
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