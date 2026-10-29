Σε νέο σπίτι μαζί με τον σύντροφό της Αλέξανδρο Αθανασιάδη μετακόμισε η Φαίη Σκορδά.

Η παρουσιάστρια και ο αρχιτέκτονας που είναι μαζί πέντε χρόνια αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους και να μείνουν κάτω από την ίδια στέγη.

Στα πλάνα που δημοσιεύτηκαν στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», φίλοι της παρουσιάστριας τη βοηθάνε με τη μετακόμιση. Όπως αποκάλυψε η Ζήνα, οι τρεις άντρες που βοήθησαν τη Φαίη, είναι ένας κοινός τους φίλος.

«O Hλίας είναι κοινός μας φίλος και τον έχει σατακέψει η Φαίη στη μετακόμιση. Όσον αφορά τους δύο άλλους άντρες, ο ένας έχει κομμωτήριο και ο άλλος κάνει νύχια» ανέφερε και πρόσθεσε:

«Φαίη μου να πάνε όλα καλά στη ζωή σου! Και στο σπιτικό σου και στη σχέση σου και σε όλα σου. Μου αρέσει να βλέπω ευτυχισμένους ανθρώπους. Εγώ χαίρομαι με τη χαρά των άλλων και την ευτυχία. Κάτι που είναι σπάνιο. Τη Φαίη ό, τι και να γίνει στη ζωή, είναι ένα κομμάτι της ζωής μου που διαφωνήσαμε δημόσια, προσωπικά αλλά η αγάπη μένει» ανέφερε.

Η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης είναι πέντε χρόνια μαζί και την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση την έκαναν τον περασμένο Απρίλιο σε εκδήλωση της Make-A-Wish Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ποζάροντας στον φωτογραφικό φακό.

