Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί το Sing for Greece 2027, μέσα από το οποίο θα αναδειχθεί ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στον διαγωνισμό της Eurovision 2027. Οι τρεις βραδιές της διοργάνωσης προγραμματίζονται για τις 9, 11 και 13 Φεβρουαρίου, με τον μεγάλο τελικό να είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης,

Τις συγκεκριμένες ημερομηνίες αποκάλυψε η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Κέλλυ Βρανάκη, μέσα από την πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ1 «Νωρίς Νωρίς», δίνοντας περισσότερες πληροφορίες για τον σχεδιασμό της φετινής διαδικασίας επιλογής.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο πρώτος ημιτελικός θα διεξαχθεί την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου, ενώ ο δεύτερος έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου. Ο εθνικός τελικός θα ακολουθήσει την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, όπου και θα κριθεί ποιο τραγούδι θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision 2027.

Αξίζει να σημειωθεί πως, ενώ αρχικά υπήρχαν πληροφορίες για τη διεξαγωγή των τριών μουσικών βραδιών σε συνεχόμενες ημέρες, το τελικό χρονοδιάγραμμα προβλέπει ένα κενό ανάμεσα στους δύο ημιτελικούς και τον τελικό. Με αυτόν τον τρόπο, η διοργάνωση ακολουθεί ένα διαφορετικό πρόγραμμα, δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο για την προετοιμασία των επόμενων live shows.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες για τη διοργάνωση, αλλά και για τους καλλιτέχνες που θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για τη Eurovision 2027. Το ραντεβού, λοιπόν, δίνεται στη Θεσσαλονίκη στις 9, 11 και 13 Φεβρουαρίου, για τρεις βραδιές γεμάτες μουσική και διεκδίκηση της ελληνικής εκπροσώπησης στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού.