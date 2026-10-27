Υπό συνθήκες έντονης πίεσης φωτογραφήθηκε ο Γιώργος, μετά το χθεσινό πλατό όπου βρέθηκε ένα βήμα πριν από την αποχώρηση.

Τα πράγματα, ωστόσο, δεν πήγαν καλά ούτε αυτή τη φορά. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου χαρακτήρισε τη λήψη του άβολη και αμήχανη, καταλήγοντας: «Δεν είναι καλή φωτογραφία, Γιώργο».

GNTM 2026: Η απογοήτευση του Γιώργου

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και τα σχόλια των υπόλοιπων κριτών, με τον παίκτη πάντως να ξαφνιάζεται από την κριτική τους.

Η Μπέττυ Μαγγίρα δεν μάσησε τα λόγια της και τόνισε πως πρόκειται για τη χειρότερη φωτογραφία του. «Ίσως είναι η χειρότερή σου φωτογραφία!», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως πρόκειται για μια ασυνάρτητη εικόνα που δεν τον κολακεύει σε κανένα επίπεδο.

GNTM 2026: Η φωτογραφία του Γιώργου που απογοήτευσε

Ο Γιώργος επέστρεψε απογοητευμένος στα παρασκήνια και, μιλώντας στις κάμερες, δεν έκρυψε ότι έπεσε από τα σύννεφα με όσα άκουσε για την επίδοσή του. «Νιώθω ότι ζω σε μια ψευδαίσθηση», εξομολογήθηκε.

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