Μια φωτογράφιση που θα είχε τον αέρα editorial μόδας μετατράπηκε σε... πεδίο μάχης για τον Ακύλλα στο GNTM 7. Με την πίεση του χρόνου να μετράει αντίστροφα από το «Ξεκινάμε!», τα πράγματα στράβωσαν από τα πρώτα κιόλας λεπτά.

GNTM 7: Παρότι είχε τα αβαντάζ, ο Ακύλλας δεν τα πήγε καλά στη φωτογράφισή του

Το concept ήθελε τον παίκτη να ποζάρει πλένοντας πιάτα, φέρνοντας στο μυαλό του ένα συγκεκριμένο reference. Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε εντελώς διαφορετική.

«Φαίνεται πολύ κοντός με τη βερμούδα αυτή», σχολίασε χαρακτηριστικά η Σταυρούλα Μ., ενώ οι φωνές ακούγονται από παντού: «Ακύλλα, πλένεις πιάτα τώρα;», τον ρώτησε ο Άγγελος Μπράτης.

GNTM 7: Ο Άγγελος Μπράτης κι η Ζενεβιέβ Μαζαρί προσπάθησαν να βοηθήσουν τον Ακύλλα

Ο ίδιος ο παίκτης φαίνεται σαν να τα έχασε: «Μπαίνω στο πνεύμα, ξεκινάω, κάνω τις δικές μου πόζες, και ξαφνικά ακούω τη Ζεν να λέει "όχι αυτό". Άλλαξε, είδες το reference, κι άρχισα λιγάκι να θολώνω εκεί πέρα».

«Αντέγραψε στην τελική!»

Η απογοήτευση των κριτών ήταν εμφανής, καθώς ο Ακύλλας φάνηκε να δυσκολεύεται να αποδώσει το ζητούμενο, μπερδεύοντας την καλλιτεχνική ελευθερία με τη σωστή εκτέλεση του concept.

«Ακύλλα, μωρό μου, σε παρακαλώ, σκέψου τι έκανε η Κλος. Η Κλος το έκανε πιο σωστά. Σπάσε. Αντέγραψε στην τελική, αφού δεν κατάλαβες από το reference», του φώναξε η «Ζεν»

GNTM 7: Ο Ακύλλας απογοητεύτηκε από την επίδοσή του στη φωτογραφική δοκιμασία

Παρά τις προσπάθειες καθοδήγησης, ο χρόνος τελείωσε άδοξα με ένα απογοητευμένο «Τέλος χρόνου. Σκ@#@!» από τον Ακύλλα.

Το ξέσπασμα και το «κακό vibe»

Αν κι ο παίκτης διέθετε την πολυτέλεια της ασυλίας -γλιτώνοντας το άγχος της αποχώρησης- το αποτέλεσμα τον άφησε απόλυτα δυσαρεστημένο. Η Ζενεβιέβ απόρησε πώς ένας τόσο δυνατός παίκτης κατέληξε να παλεύει για μια «σωστή» εικόνα στο τσακ: «Ο Ακύλλας συνήθως έχει πάνω από δέκα εικόνες. Τώρα το ότι είναι ένα σετ που έχουμε στο τσακ, μια εικόνα να είναι μέσα στα ζητούμενα, είναι πολύ περίεργο».

GNTM 7: «Με έπιασαν λιγάκι τα νεύρα μου στο τέλος», είπε ο Ακύλλας

Από την πλευρά του, ο Ακύλλας δεν έκρυψε τα νεύρα του για το πώς εξελίχθηκε η δοκιμασία: «Δε μ' άρεσαν καθόλου, όχι. Ούτε καν. Αρχικά δε μ' άρεσε όλο το vibe στο σετ καθόλου. Ήθελα να φύγω κατευθείαν. Με έπιασαν λιγάκι τα νεύρα μου στο τέλος. Ήθελα να το ζήσω λίγο παραπάνω σήμερα, μιας κι είχα και την ασυλία και δεν είχα το άγχος με τις αποχωρήσεις».

Ένα σετ που ξεκίνησε με όρεξη, κατέληξε σε μια «μουδιασμένη» φωτογραφία κι έναν εκνευρισμένο παίκτη που σίγουρα θέλει να αφήσει αυτή τη δοκιμασία πίσω του.

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