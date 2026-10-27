Εκλογές Ισραήλ: Θρίλερ με τα exit polls για Νετανιάχου - Άιζενκοτ

Ποιος έχει προβάδισμα

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Πηγή: Φωτογραφία AP (David Goldman)
Τι δείχνουν τα exit polls για τις εκλογές στο Ισραήλ / Βίντεο Σκάι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η αντιπολίτευση με επικεφαλής τον Γκάντι Άιζενκοτ προηγείται στα exit polls, αλλά δεν εξασφαλίζει πλειοψηφία για κυβέρνηση.
  • Το μπλοκ της αλλαγής αναμένεται να κερδίσει 52-52 έδρες στην Κνεσέτ, ενώ ο Νετανιάχου 50 έδρες.
  • Ρεκόρ συμμετοχής 74,3% στις εκλογές, αυξημένο κατά 8 μονάδες σε σχέση με προηγούμενες εκλογές.
  • Απερρίφθη το αίτημα του Λικούντ για παράταση ψηφοφορίας λόγω υψηλής προσέλευσης.
  • Η ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων αναμένεται να καθυστερήσει για μέρες.

Θρίλερ για την επόμενη ημέρα των εκλογών στο Ισραήλ, καθώς το μπλοκ της αντιπολίτευσης εμφανίζεται να προηγείται, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει την απαραίτητη πλειοψηφία για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

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Το μπλοκ της αντιπολίτευσης με επικεφαλής τον Γκάντι Άιζενκοτ έχει προβάδισμα, σύμφωνα με τα exit polls που δημοσιοποιήθηκαν μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων στο Ισραήλ, ωστόσο δεν εξασφαλίζει την πλειοψηφία που απαιτείται για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Ειδικότερα, τα exit polls που μετέδωσαν τα ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα δίνουν στο «μπλοκ της αλλαγής» υπό τον κεντρώο Γκάντι Άιζενκοτ 52-52 έδρες (επί συνόλου 120) στην Κνεσέτ, ενώ ο συνασπισμός του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου προβλέπεται να κερδίσει 50 έδρες.

Εκλογές Ισραήλ - Γκάντι Άιζενκοτ

Γκάντι Άιζενκοτ / Φωτογραφία AP (Ariel Schalit)

Εκλογές Ισραήλ - Μπενιαμίν Νετανιάχου

Μπενιαμίν Νετανιάχου / Φωτογραφία AP (Jewel Samad)

Στα αξιοσημείωτα των βουλευτικών εκλογών είναι οι εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις των αραβικών κομμάτων.

Η ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων αναμένεται να καθυστερήσει για μέρες.

Ρεκόρ συμμετοχής στις εκλογές του Ισραήλ - Απερρίφθη το αίτημα Νετανιάχου για παράταση ψηφοφορίας

Σε επίπεδα ρεκόρ κυμάνθηκε το ποσοστό συμμετοχής, το οποίο στις 20:00 είχε ανέλθει στο 74,3% - αυξημένο κατά περίπου 8 μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της ψηφοφορίας σε πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις.

Εκλογές Ισραήλ

Φωτογραφία AP (Baz Ratner)

Επικαλούμενη το υψηλό ποσοστό προσέλευσης στις κάλπες, η κεντρική εκλογική επιτροπή απέρριψε το απόγευμα αίτημα του κόμματος Λικούντ του Νετανιάχου για παράταση της ψηφοφορίας.

«Το υψηλό ποσοστό προσέλευσης των ψηφοφόρων σε εθνικό επίπεδο (...) καταδεικνύει τη μεγάλη συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία», ανέφερε η ανακοίνωση της επιτροπής, στην οποία υπογραμμίζεται πως «υπό τις παρούσες συνθήκες, δε συντρέχει λόγος για παράταση της ψηφοφορίας».

Tα εκλογικά τμήματα έκλεισαν στις 22:00. 

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