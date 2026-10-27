Το «maxxing» η λέξη της χρονιάς για το 2026 - Τι σημαίνει

Πώς τη χρησιμοποιεί η Gen Z - Τι αναφέρει το Dictionary.com

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Πηγή: BBC / Φωτογραφία αρχείου unsplash (Pisit Heng)
Το Maxxing Η Λέξη Της Χρονιάς Για Το 2026 - Τι Σημαίνει
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο όρος «maxxing» ανακηρύχθηκε Λέξη της Χρονιάς για το 2026 από το Dictionary.com, προερχόμενος από το «maximising».
  • Η λέξη δηλώνει την προσπάθεια για μέγιστη βελτιστοποίηση σε διάφορους τομείς της ζωής.
  • Η χρήση του όρου στα social media αυξήθηκε 19 φορές τον Αύγουστο του 2026 σε σχέση με το 2025.
  • Στη Gen Z, οι χρήστες δημοσιεύουν για την επίτευξη μέγιστης απόδοσης, χρησιμοποιώντας όρους όπως «proteinmaxxing» και «sleepmaxxing».
  • Προτεινόμενες λέξεις της χρονιάς περιλάμβαναν τις «affordability», «data centre», «odyssey» και «unc».

Ο όρος «maxxing» ανακηρύχθηκε Λέξη της Χρονιάς για το 2026 από το Dictionary.com. 

Η λέξη προέρχεται από το «maximising» (μεγιστοποίηση). «Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα ή να προστεθεί στο τέλος οποιασδήποτε λέξης, για να δηλώσει ότι κάνεις κάτι στον μέγιστο δυνατό βαθμό ή ότι προσπαθείς να το βελτιστοποιήσεις όσο περισσότερο γίνεται», ανέφερε το Dictionary.com σε ανακοίνωσή του. 

Η επιλογή αυτή απέχει αρκετά από εκείνη πριν από δύο χρόνια, όταν ο ιστότοπος, αφού ανέλυσε τις τάσεις στα αμερικανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδήσεις και δεδομένα αναζητήσεων, επέλεξε τη λέξη «demure» ως Λέξη της Χρονιάς. Πέρυσι, ο αντίστοιχος τίτλος απονεμήθηκε στο «67». 

«Το “maxxing” αποτελεί τη γλωσσική έκφραση μιας κουλτούρας που ασχολείται όλο και περισσότερο με το πώς μπορεί να αποκομίσει τα μέγιστα από καθετί», δήλωσε ο Στιβ Τζόνσον, διευθυντής λεξικογραφίας του Dictionary Media Group. 

Η λέξη «maxxing» χρησιμοποιείται ευρέως στα social media  

Σύμφωνα με το Dictionary.com, η χρήση του όρου «maxxing» στα ψηφιακά μέσα τον Αύγουστο του 2026 ήταν σχεδόν 19 φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με τον μηνιαίο μέσο όρο του 2025.  

Ο ιστότοπος εξέτασε επίσης ως υποψήφιες λέξεις της χρονιάς τις λέξεις «affordability» (οικονομική προσιτότητα), «data centre» (κέντρο δεδομένων), «odyssey» (οδύσσεια) και τη συντομευμένη μορφή της λέξης «uncle» (θείος), δηλαδή το «unc». 

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλοί εκπρόσωποι της Gen Z και νεότεροι χρήστες, κάτω των 30 ετών, δημοσιεύουν συστηματικά αναρτήσεις για τις προσπάθειές τους να πετύχουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση σε διάφορους τομείς της ζωής τους. 

Influencers που ασχολούνται με τη γυμναστική και την ευεξία χρησιμοποιούν όρους όπως «proteinmaxxing» και «fibermaxxing», αναφερόμενοι στην προσπάθεια να μεγιστοποιήσουν την πρόσληψη πρωτεΐνης και φυτικών ινών αντίστοιχα. Όσοι επικεντρώνονται στη βελτίωση των συνηθειών ύπνου τους λένε ότι κάνουν «sleepmaxxing». 

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