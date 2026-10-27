Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Αλλαγές στα ΜΜΜ - Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Με τι καιρό θα γίνουν οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου. Η πρόγνωση της μετεωρολόγου Ματίνας Μπέρου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω παρέλασης 28ης Οκτωβρίου από την ΕΛ.ΑΣ. αύριο, Τετάρτη.
  • Κλείσιμο του σταθμού Μετρό «Σύνταγμα» στις 8 π.μ., με διέλευση συρμών χωρίς στάση.
  • Προσωρινοί τερματικοί σταθμοί για Τραμ: Γραμμή 6 στη στάση «ΦΙΞ» και Γραμμή 7 στη στάση «ΣΕΦ».
  • Διακοπή κυκλοφορίας στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα και άλλες κεντρικές οδούς από τις 9 π.μ. μέχρι την ολοκλήρωση της παρέλασης.
  • Διακοπή κυκλοφορίας στον Πειραιά από τις 9 π.μ. έως τις 2 μ.μ. σε συγκεκριμένες οδούς.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ αύριο, Τετάρτη, με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Καιρός: «Red Code» για την 28η Οκτωβρίου - Ακυρώνονται μαθητικές παρελάσεις

Επίσης, έχουν προγραμματιστεί αλλαγές στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Ειδικότερα σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ θα ισχύσουν: 

  • Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 8 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση. 
  • Η Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη - Σύνταγμα» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 8 το πρωί. 
  • Η Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας - Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 9 το πρωί. 

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. 

Μαθητική παρέλαση στην Αθήνα

Μαθητική παρέλαση στην Αθήνα / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί στην Αθήνα 

Στην Αθήνα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στους εξής οδικούς άξονες. 

Δήμος Αθηναίων – Από τις 09:00 μέχρι το πέρας της παρέλασης στους κάτωθι οδικούς άξονες: 

  • Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. 
  • Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. 
  • Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. 
  • Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου. 
  • Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. 

Δήμος Αθηναίων – Από τις 06:00 μέχρι το πέρας της δοξολογίας θα διακοπεί η κυκλοφορία: 

  • Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. 

Δήμος Πειραιά – Από τις 09:00 μέχρι τις 14:00 στους κάτωθι οδικούς άξονες: 

  • 34ου Πεζικού Συντάγματος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Ελ. Βενιζέλου. 
  • Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και 2ας Μεραρχίας. 
  • Βασ. Γεωργίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Γρ. Λαμπράκη. 
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