Με τι καιρό θα γίνουν οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου. Η πρόγνωση της μετεωρολόγου Ματίνας Μπέρου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ αύριο, Τετάρτη, με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Επίσης, έχουν προγραμματιστεί αλλαγές στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Ειδικότερα σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ θα ισχύσουν:

Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 8 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Η Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη - Σύνταγμα» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 8 το πρωί.

Η Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας - Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 9 το πρωί.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Μαθητική παρέλαση στην Αθήνα / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί στην Αθήνα

Στην Αθήνα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στους εξής οδικούς άξονες.

Δήμος Αθηναίων – Από τις 09:00 μέχρι το πέρας της παρέλασης στους κάτωθι οδικούς άξονες:

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Δήμος Αθηναίων – Από τις 06:00 μέχρι το πέρας της δοξολογίας θα διακοπεί η κυκλοφορία:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Δήμος Πειραιά – Από τις 09:00 μέχρι τις 14:00 στους κάτωθι οδικούς άξονες:

34ου Πεζικού Συντάγματος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Ελ. Βενιζέλου.

Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και 2ας Μεραρχίας.

Βασ. Γεωργίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Γρ. Λαμπράκη.