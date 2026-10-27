Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ αύριο, Τετάρτη, με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
Καιρός: «Red Code» για την 28η Οκτωβρίου - Ακυρώνονται μαθητικές παρελάσεις
Επίσης, έχουν προγραμματιστεί αλλαγές στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Ειδικότερα σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ θα ισχύσουν:
- Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 8 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
- Η Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη - Σύνταγμα» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 8 το πρωί.
- Η Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας - Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 9 το πρωί.
Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.
Μαθητική παρέλαση στην Αθήνα / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί στην Αθήνα
Στην Αθήνα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στους εξής οδικούς άξονες.
Δήμος Αθηναίων – Από τις 09:00 μέχρι το πέρας της παρέλασης στους κάτωθι οδικούς άξονες:
- Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
- Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
Δήμος Αθηναίων – Από τις 06:00 μέχρι το πέρας της δοξολογίας θα διακοπεί η κυκλοφορία:
- Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
Δήμος Πειραιά – Από τις 09:00 μέχρι τις 14:00 στους κάτωθι οδικούς άξονες:
- 34ου Πεζικού Συντάγματος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Ελ. Βενιζέλου.
- Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και 2ας Μεραρχίας.
- Βασ. Γεωργίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Γρ. Λαμπράκη.