Επιστροφή ενοικίου: Οι δικαιούχοι, τα μισθωτήρια και η μέρα πληρωμής

Η διαδικασία για όσους δεν υποχρεούνται να κάνουν ηλεκτρονική δήλωση

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Οικονομια
Eπιστροφή ενοικίου στο τέλος Νοεμβρίου (βίντεο Alpha)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η επιστροφή ενοικίου θα πληρωθεί στο τέλος Νοεμβρίου σε χιλιάδες δικαιούχους.
  • Οι μισθωτές μπορούν να υποβάλουν χειρόγραφες συμβάσεις μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE.
  • Απαιτούνται αποδεικτικά καταβολής ενοικίου για την υποβολή αιτήματος.
  • Η διαδικασία ισχύει και για περιπτώσεις όπου ο εκμισθωτής υποβάλλει χειρόγραφα τη δήλωση μίσθωσης.
  • Εξαίρεση ισχύει για εκμισθωτές που δεν υποχρεούνται σε ηλεκτρονική δήλωση.

Η επιστροφή ενοικίου αναμένεται να πληρωθεί στο τέλος του Νοέμβρη σε χιλιάδες δικαούχους. Όταν ο εκμισθωτής εξαιρείται από την υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης, ο μισθωτής μπορεί μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE να υποβάλει αντίγραφο της χειρόγραφης σύμβασης που ήταν ενεργή το προηγούμενο έτος, μαζί με αποδεικτικά καταβολής του ενοικίου.

Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται όταν ο εκμισθωτής υποβάλλει χειρόγραφα τη δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, όπως μπορεί να συμβεί σε περίπτωση ανήλικου εκμισθωτή. 

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