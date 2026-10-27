Η επιστροφή ενοικίου αναμένεται να πληρωθεί στο τέλος του Νοέμβρη σε χιλιάδες δικαούχους. Όταν ο εκμισθωτής εξαιρείται από την υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης, ο μισθωτής μπορεί μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE να υποβάλει αντίγραφο της χειρόγραφης σύμβασης που ήταν ενεργή το προηγούμενο έτος, μαζί με αποδεικτικά καταβολής του ενοικίου.

Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται όταν ο εκμισθωτής υποβάλλει χειρόγραφα τη δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, όπως μπορεί να συμβεί σε περίπτωση ανήλικου εκμισθωτή.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr

