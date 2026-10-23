Μήνας πληρωμών επιδομάτων για πολλούς δικαιούχους θα είναι ο Νοέμβριος, αφού αναμένεται η καταβολή της επιστροφής ενοικίου και το επίδομα των 400 ευρώ στους συνταξιούχους.

Για την επιστροφή ενοικίου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ηλεκτρονικού μισθωτηρίου. Σε ειδικές περιπτώσεις, όταν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν μέσω myAADE χειρόγραφη σύμβαση και αποδεικτικά πληρωμής.

Για να γίνει η καταβολή έως το τέλος Νοεμβρίου, τα δικαιολογητικά έπρεπε να έχουν υποβληθεί έως τις 20 Οκτωβρίου, ενώ η τελική προθεσμία είναι η 31η Δεκεμβρίου.

Η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές διασταυρώσεις με βάση τα μισθωτήρια και τα φορολογικά στοιχεία, ώστε να επιβεβαιώσει τα ποσά και τα στοιχεία των δικαιούχων.

Επίδομα ενοικίου: Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια της επιστροφής ενοικίου φέτος είναι διευρυμένα για τους δικαιούχους και διαμορφώνονται ως εξής:

Έως 25.000 ευρώ για άγαμο

Έως 35.000 ευρώ για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί

Έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου

Τα νέα όρια εφαρμόζονται στις επιστροφές του 2026 και των επόμενων ετών, για ενοίκια που έχουν καταβληθεί από το 2025 και μετά.

Eπίδομα 400 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Τον Νοέμβριο αναμένεται επίσης η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία, ανασφάλιστους υπερήλικες, ανάδοχους γονείς και εργαζομένους που λαμβάνουν συγκεκριμένα επιδόματα αναπηρίας.

Φέτος το επίδομα είναι αυξημένο κατά 100 ευρώ και η καταβολή του αναμένεται έως τις 30 Νοεμβρίου.

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι:

Συνταξιούχοι γήρατος του e-ΕΦΚΑ, ηλικίας 65 ετών και άνω στις 31/12/2025, που έλαβαν κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2026.

Συνταξιούχοι λόγω θανάτου, ηλικίας 60 ετών και άνω, εφόσον δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Συνταξιούχοι αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ και συνταξιούχοι του Δημοσίου και στρατιωτικοί που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Δικαιούχοι σύνταξης ή επιδόματος ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακές παροχές από τον ΟΠΕΚΑ ή επιδόματα αναπηρίας από το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ.

Συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ με βασική σύνταξη και επίδομα απόλυτης αναπηρίας, εφόσον έχουν ισόβιο ποσοστό αναπηρίας 100%.

Δικαιούχοι επιδόματος νόσου και ανικανότητας του Δημοσίου ή εξωιδρυματικού επιδόματος του e-ΕΦΚΑ.

Άτομα με αναπηρία που δικαιούνται αναδρομική προνοιακή παροχή για τον Νοέμβριο του 2026.

Ανάδοχοι γονείς ατόμων με αναπηρία που λαμβάνουν την προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση.

Εργαζόμενοι σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που λαμβάνουν επίδομα τετραπληγίας ή παραπληγίας είτε για τους ίδιους είτε για μέλος της οικογένειάς τους.