First Dates: «Τα έπαθα λίγο όταν τον είδα!»

Ένα ιδιαίτερα υποσχόμενο blind date παρακολούθησαν οι τηλεθεατές του First Dates, με τον Νίκο και την Ευφραιμία να κλέβουν τις εντυπώσεις από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα της συνάντησής τους.

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Το ταίριασμα φαίνεται πως πέτυχε από την πρώτη στιγμή, με την οικοδέσποινα Ζενεβιέβ να υποδέχεται το ζευγάρι και να τους φέρνει κοντά. Μάλιστα, η χημεία τους ήταν τόσο εμφανής που τα θετικά σχόλια δεν άργησαν να ακουστούν.

Η πρώτη αντίδραση της Ευφραιμίας: «Όταν τον πρωτοείδα, τα έπαθα λίγο!

Η Ευφραιμία δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της στην κάμερα της εκπομπής, ούτε την πρώτη θετική εντύπωση που της έκανε ο Νίκος.

«Όταν τον πρωτοείδα, τα έπαθα λίγο! Χάρηκα γιατί ήταν όντως πάνω-κάτω αυτό που περιέγραψα. Ήταν όντως ωραίος», εξομολογήθηκε με χαμόγελο, ενώ συμπλήρωσε με χιούμορ: «Ήθελα να σηκωθεί κιόλας να δω λίγο ύψος...».

Ο συνδυασμός Φυσικοθεραπείας, Φωτογραφίας και... Ψυχολογίας!

Από την πλευρά του, ο 22χρονος Νίκος συστήθηκε, αφήνοντας την Ευφραιμία ελαφρώς έκπληκτη με τα ενδιαφέροντα και τις σπουδές του: «Είμαι 22 χρονών, σπουδάζω φωτογραφία, είμαι φυσικοθεραπευτής και προσπαθώ να εντάξω στη φωτογραφία και την ψυχολογία. Θα σου εξηγήσω μετά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αντίδραση της Ευφραιμίας ήταν άμεση και αυθόρμητη: «Ακραίο! Είναι λίγο υπερβολικό, δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό... αλλά μπορεί, άμα το καταφέρεις!», σχολίασε, δίνοντας μια ευχάριστη και παιχνιδιάρικη νότα στο ξεκίνημα του ραντεβού τους.