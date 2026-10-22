Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι προσλήψεις εργαζομένων προβλέπει το νέο πλαίσιο μισθολογικής διαφάνειας. Σύμφωνα με τις ανακοινωθείσες ρυθμίσεις, από την 1η Νοεμβρίου 2026 οι εργοδότες θα πρέπει να γνωστοποιούν εκ των προτέρων τις αποδοχές που προσφέρουν για κάθε θέση εργασίας, ώστε οι υποψήφιοι να γνωρίζουν τους οικονομικούς όρους πριν προχωρήσουν στη διαδικασία πρόσληψης.
Η αλλαγή στοχεύει στον περιορισμό των μισθολογικών ανισοτήτων και στην ενίσχυση της αρχής «ίση αμοιβή για ίση εργασία», με μεγαλύτερη διαφάνεια στις σχέσεις εργοδοτών και εργαζομένων.
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