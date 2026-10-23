Όλο και περισσότερα στοιχεία αποκαλύπτονται για το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες στο μπάσκετ. Σοβαρές καταγγελίες για το παρασκήνιο της αποχώρησης του Γιώργου Μπόγρη από τον Προμηθέα Πατρών διατύπωσε μάρτυρας, ο οποίος περιέγραψε περιστατικά που εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε η συνεργασία του καλαθοσφαιριστή με την ομάδα.

Ειδικότερα όπως περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ο μάρτυρας ανέφερε ότι ο Γιώργος Μπόγρης το 2019, μετά από μία επιτυχημένη πορεία στο πρωτάθλημα της Ισπανίας εντάχθηκε στο δυναμικό του Προμηθέα Πατρών. Ο μπασκετμπολίστας, μάλιστα, φέρεται να είχε υψηλές οικονομικές απαιτήσεις και από την ομάδα του ζήτησαν να τους φέρει σε επαφή με τον μάνατζέρ του για να κλείσουν συμφωνία.

Τελιικά, ο Μπόγρης υπέγραψε τριετές συμβόλαιο, ωστόσο μόλις δύο μήνες αργότερα φέρεται να εκφράστηκε έντονη δυσαρέσκεια για την απόδοση και τη συμπεριφορά του. Ο μάρτυρας υποστηρίζει ότι του ζητήθηκε να μεσολαβήσει για την αποδέσμευση του παίκτη με τη φράση «ο Πρόεδρος θέλει οπωσδήποτε να απαλλαγούμε από τον Μπόγρη. Κάνε ό,τι μπορείς».

Όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος μάρτυρας, ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να «σπάσουν» το συμβόλαιο και να διώξουν πρόωρα τον γνωστό μπασκετμπολίστα από την ομάδα ήταν με στημένα σφυρίγματα σε βάρος του.

Αναλυτικά τι ισχυρίστηκε ο μάρτυρας:

«Προς το τέλος του 2019, ο Προμηθέας επιθυμούσε να βάλει στο δυναμικό του τον Γιώργο Μπόγρη, που ερχόταν από ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα στην Ισπανία και είχε υψηλές οικονομικές απαιτήσεις.

Με παρακάλεσαν να τους φέρω σε επαφή μαζί του. Τους κανόνισα συνάντηση στον Πειραιά.

Στη συνάντηση διαπραγματεύτηκαν τη μεταγραφή του στον Προμηθέα και υπεγράφη συμβόλαιο.

Μετά από δύο μήνες, ο κ. Λιόλιος ήταν πολύ δυσαρεστημένος με την απόδοση του Μπόγρη.

Ο Γιώργος με παίρνει έξαλλος τηλέφωνο και μου λέει "ο πρόεδρος θέλει οπωσδήποτε να απαλλαγούμε από τον Μπόγρη. Κάνε ό,τι μπορείς".

Του είπα είναι δύσκολο, αλλά του ζήτησα χρόνο.

Του εξήγησα ότι στα επαγγελματικά συμβόλαια υπάρχουν ρήτρες και ότι σε δύο μήνες δεν αλλάζει το συμβόλαιο.

Μετά μου είπαν ότι αν λάβει έναν συγκεκριμένο αριθμό τεχνικών ποινών, επιβάλλεται στον παίκτη πολύ υψηλό πρόστιμο.

Μετά είδα ένα βίντεο από τον επόμενο αγώνα, που φαινόταν ο διαιτητής να δίνει τεχνική ποινή χωρίς λόγο στον Γιώργο Μπόγρη».