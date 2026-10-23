Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Ο δασάρχης, πρώην διαιτητής, με καβάτζα 800 χιλ. ευρώ / Βίντεο από δελτίο ειδήσεων Star

Ανοίγει σήμερα με τον κύκλο των απολογιών που ξεκινούν, η κύρια ανάκριση για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο μπάσκετ με πιθανό ενδεχόμενο να διευρυνθεί, κατά την πορεία της έρευνας, ο κύκλος των εμπλεκομένων προσώπων.

Ο πρώτος εκ των έξι κατηγορουμένων, πρώην διαιτητής, θα περάσει το μεσημέρι το ανακριτικό κατώφλι με τους υπόλοιπους να αναμένουν για τις απολογίες τους την Κυριακή, οπότε θα βρεθούν στο ανακριτικό γραφείο ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Ευάγγελος Λιόλιος και ο επιχειρηματίας θεωρούμενος συνεργάτης του και την Δευτέρα, που θα απολογηθούν η εν ενεργεία και οι δύο πρώην διαιτητές.

Ο κατηγορούμενος που απολογείται σήμερα, καλείται να δώσει απαντήσεις για στοιχεία της δικογραφίας που τον εμπλέκουν σε χειραγώγηση συγκεκριμένων αγώνων, καθώς και για το χρηματικό ποσό των 820 χιλιάδων ευρώ που φέρεται να βρέθηκαν στην έρευνα στην οικία του.

Ο ίδιος μέσω της υπεράσπισής του, υποστηρίζει ότι προσκομίζει στον δικαστικό λειτουργό παραστατικά από επαγγελματικές δραστηριότητες που δικαιολογούν το ποσό.

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Πώς φέρεται να δρούσαν οι κατηγορούμενοι

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοιχεία της εισαγγελικής έρευνας που έχει πλέον στα χέρια του ο 9ος Τακτικός Ανακριτής, αναδεικνύουν σειρά στοχευμένων ενεργειών παρέμβασης σε περίπου 50 αγώνες μπάσκετ.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται με διάφορους τρόπους είτε να «ανέβαζαν» κατηγορία ομάδες, είτε να τις κρατούσαν στάσιμες.

Όπως φαίνεται, μεταξύ των αγώνων που είναι στο επίκεντρο της έρευνας με ποινική εμπλοκή των κατηγορουμένων, είναι παιχνίδια του «Προμηθέα Πατρών» στην ηγεσία του οποίου βρέθηκε ο κατά τη δικογραφία βασικός κατηγορούμενος, θεσμικός επικεφαλής στο μπάσκετ, Ευάγγελος Λιόλιος.

Στα επίμαχα παιχνίδια συμμετείχαν ανάμεσα σε άλλες ομάδες, ο ΠΑΟΚ, ο 'Αρης και η ΑΕΚ, κατά περίπτωση, τα έτη 2018, 2021, 2024, 2025 και 2026.

Από τα μηνύματα που περιλαμβάνονται στο υλικό της δικογραφίας, οι κατηγορούμενοι εμφανίζονται να συνεννοούνται ώστε να ανακοπεί πιθανή άνοδος κάποιων ομάδων.

Σε ένα τέτοιο μήνυμα, κατηγορούμενος, δηλώνει για συγκεκριμένη ομάδα ότι «πρέπει οπωσδήποτε να χάσει» γιατί «θέλω όπου τους βρίσκω να τους διαλύω γιατί είναι εχθροί μου».

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Τα «ανταλλάγματα» για το «τι θα σφυρίξουν»

Από κατάθεση θεωρούμενου σημαντικού μάρτυρα, ένας εκ των δύο που προσήλθαν αυτοβούλως στον Εισαγγελέα, φαίνεται να προκύπτει ότι ένας τρόπος «πληρωμής» διαιτητών σε αντάλλαγμα για το «τι θα σφυρίξουν», δεν ήταν απευθείας χρήματα αλλά ως αμοιβή εξασφάλιζαν συνεχή τοποθέτηση τους σε σημαντικούς αγώνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μάρτυρας αναφέρθηκε σε 30 αγώνες μπάσκετ της Β' κατηγορίας. Ο μάρτυρας, εν ενεργεία διαιτητής, φέρεται να παρέδωσε στοιχεία για αγώνες της περιόδου 2018-2026.

Ο δεύτερος σημαντικός μάρτυρας, επιχειρηματίας και πρόεδρος ομάδας Β΄ κατηγορίας, φέρεται να έχει αναφερθεί σε χρηματικά ποσά που έλαβε για λόγους που εξυπηρετούσαν, τότε, συμφέροντα του βασικού κατηγορούμενου και συγκεκριμένης ομάδας.