Ο διαιτητής, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο του μπάσκετ, και βρέθηκε με 820 χιλιάδες ευρώ στο σπίτι του έχει κανονικό επάγγελμα: είναι δασάρχης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και την Άννα Σταματιάδου, μέσα σε χρηματοκιβώτιο είχε τις 820.000 ευρώ ο δασάρχης Νομού Κεντρικής Μακεδονίας και πρώην διαιτητής με τα αρχικά Π.Π.

Πρόκειται για ένα τεράστιο ποσό που δε δικαιολογείται από την επαγγελματική του δραστηριότητα. Είναι δασάρχης, δημόσιος υπάλληλος με θέση ευθύνης.

Ο βασικός μικτός μισθός ενός δασάρχη σήμερα ξεκινά από 1.232 ευρώ και φτάνει ταβάνι τα 2.300 ευρώ. Αν παίρνει τόσα, τον ανώτατο μισθό δηλαδή, θα πρέπει να εργάζεται περίπου 30 χρόνια, χωρίς να ξοδεύει ούτε ένα ευρώ, για να φτάσει αυτό το ποσό.

Υπάρχουν σενάρια όπως το να πούλησε κάποιο ακίνητο ή κάποιο οικόπεδο, να έλαβε κάποια δωρεά από συγγενή ή κάποια περιουσία. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, όμως, δε μπορεί να κρατείται αυτό το ποσό στο σπίτι.

Ο ίδιος, πάντως, δηλώνει μέσω του δικηγόρου του ότι όλα είναι νόμιμα και ότι έχει και παραστατικά.



