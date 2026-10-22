Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Ο δασάρχης, πρώην διαιτητής, με καβάτζα 800 χιλ. ευρώ

Τι ισχυρίζεται ο ίδιος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.10.26 , 22:46 First Dates: Πώς πήγε το ραντεβού Εφραιμίας- Νίκου;
22.10.26 , 22:42 First Dates: Θα Ξαναβγει Ραντεβού Η Άννα με Τον Rjay
22.10.26 , 22:36 Ένταση στο ραντεβού του RJAY: «Ήθελα να της πετάξω το πιάτο»
22.10.26 , 22:31 Η Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα»
22.10.26 , 22:18 Κλήρωση Τζόκερ 22/10/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.000.000 ευρώ
22.10.26 , 22:09 First Dates: Ο Αποστόλης ήθελε 2ο ραντεβού ενώ η Μαρία όχι
22.10.26 , 22:06 Πανεκπαιδευτικό: ΕΔΕ για τον αστυνομικό των ΜΑΤ που πέταξε χημικό στο μετρό
22.10.26 , 21:56 Λιβύη: Στίφη μεταναστών ετοιμάζονται για την Κρήτη!
22.10.26 , 21:38 First Dates: Δεν Περίμενε Να Μην Ξέρει Το Τραγούδι Του!
22.10.26 , 21:37 Άννα Βίσση: Η πρώτη φωτογραφία της μετά τη διαμάχη με τον Νίκο Καρβέλα
22.10.26 , 21:33 First Dates: «Είμαι πατουσάκιας!» - Η Αδυναμία Του τράπερ Rjay
22.10.26 , 21:23 First Dates: «Τα έπαθα λίγο όταν τον είδα!»
22.10.26 , 21:17 Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Ο δασάρχης, πρώην διαιτητής, με καβάτζα 800 χιλ. ευρώ
22.10.26 , 21:09 Λουλούδια, γλυκά και… εκπλήξεις στο First Dates!
22.10.26 , 21:02 Renault 4 E-Τech electric Canvas Roof σε... βιτρίνα
Απόστολος Λύτρας: Ερωτευμένος ξανά λίγες ημέρες μετά το διαζύγιό του
Stars System: Έντονες εξελίξεις για τέσσερα ζώδια το Σαββατοκύριακο
Νέοι κανόνες για τα Airbnb: Τέλος στις υποχρεώσεις καθαριότητας
Έλον Μασκ: Τα επαγγέλματα που δεν «κινδυνεύουν» άμεσα από το AI
Δραγούμη για Γεωργούλη: «Δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε»
First Dates: «Τα έπαθα λίγο όταν τον είδα!»
Μπήλιου: Ο Ήλιος στον Σκορπιό - Σε ποιον τομέα θα επηρεάσει το κάθε ζώδιο
Η Καινούργιου τραγουδάει για τη μικρή Ξένια - Τα αγαπημένα της τραγούδια
Σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Θέλω όπου τους βρίσκω να τους διαλύω»
Επίδομα 400 ευρώ: Πότε πληρώνεται τον Νοέμβριο και ποιοι το δικαιούνται;
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (21/10/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο διαιτητής, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο του μπάσκετ, και βρέθηκε με 820 χιλιάδες ευρώ στο σπίτι του έχει κανονικό επάγγελμα: είναι δασάρχης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και την Άννα Σταματιάδου, μέσα σε χρηματοκιβώτιο είχε τις 820.000 ευρώ ο δασάρχης Νομού Κεντρικής Μακεδονίας και πρώην διαιτητής με τα αρχικά Π.Π. 

Υπόθεση μπάσκετ: Το SMS του Λιόλιου και ο ισχυρισμοί περί σκευωρίας

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Ο δασάρχης, πρώην διαιτητής, με καβάτζα 800 χιλ. ευρώ

Πρόκειται για ένα τεράστιο ποσό που δε δικαιολογείται από την επαγγελματική του δραστηριότητα. Είναι δασάρχης, δημόσιος υπάλληλος με θέση ευθύνης.

Ο βασικός μικτός μισθός ενός δασάρχη σήμερα ξεκινά από 1.232 ευρώ και φτάνει ταβάνι τα 2.300 ευρώ. Αν παίρνει τόσα, τον ανώτατο μισθό δηλαδή, θα πρέπει να εργάζεται περίπου 30 χρόνια, χωρίς να ξοδεύει ούτε ένα ευρώ, για να φτάσει αυτό το ποσό. 

Υπάρχουν σενάρια όπως το να πούλησε κάποιο ακίνητο ή κάποιο οικόπεδο, να έλαβε κάποια δωρεά από συγγενή ή κάποια περιουσία. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, όμως, δε μπορεί να κρατείται αυτό το ποσό στο σπίτι.

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Θέλω όπου τους βρίσκω να τους διαλύω»

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Ο δασάρχης, πρώην διαιτητής, με καβάτζα 800 χιλ. ευρώ

Ο ίδιος, πάντως, δηλώνει μέσω του δικηγόρου του ότι όλα είναι νόμιμα και ότι έχει και παραστατικά.


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
 |
ΣΚΑΝΔΑΛΟ
 |
ΜΠΑΣΚΕΤ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΔΑΣΑΡΧΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σκάνδαλο Μπάσκετ: Διαμονή Στο Costa Navarino Για Τη Τ.Β.
Αθλητικα
Σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Θέλω όπου τους βρίσκω να τους διαλύω»
Σκάνδαλο στο μπάσκετ
Αθλητικα
Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Τι προβλέπεται για το Πρωτάθλημα της Α1
Σκάνδαλο Μάσκετ: Στον ανακριτή οι 6 για το στήσιμο αγώνων
Αθλητικα
Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Πήραν προθεσμία ο Λιόλιος και οι πέντε συλληφθέντες
Σκάνδαλο Μπάσκετ: Οι Καταγγελίες & Το Sms Που 'Εριξαν Φως
Αθλητικα
Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Οι καταγγελίες και το sms που οδήγησαν στις συλλήψεις
οι μάρτυρες που κατέθεσαν για τους στημένους αγώνες
Αθλητικα
Οι δύο μάρτυρες που παραδέχθηκαν στήσιμο αγώνων στο μπάσκετ
Στη ΓΑΔΑ Η Διεθνής Διαιτητής Του Μπάσκετ Βάσω Τσαρούχα
Αθλητικα
Στη ΓΑΔΑ η διεθνής διαιτητής του μπάσκετ Βάσω Τσαρούχα
Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Αθλητικα
Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Θέλατε πόλεμο μαζί μου; Φυλάκα τώρα
Στημένοι Αγώνες Μπάσκετ: 850.000 Ευρώ Σε Σπίτι Διαιτητή
Αθλητικα
Συνελήφθη ο Βαγγέλης Λιόλιος - Βρέθηκαν 820.000 ευρώ σε σπίτι διαιτητή
Ένταλμα
Αθλητικα
Συνελήφθη ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ Βαγγέλης Λιόλιος
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top