Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, με τον πρόεδρο της ΕOK, Βαγγέλη Λιόλιο και ακόμη πέντε κατηγορούμενους να περνούν σήμερα την πόρτα της Ευελπίδων.

Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή. Οι απολογίες ξεκινούν αύριο, με πρώτο τον διαιτητή Πέτρο Παπαπέτρου. Την Κυριακή αναμένεται να απολογηθούν ο Βαγγέλης Λιόλιος και ακόμη δύο κατηγορούμενοι, ενώ τη Δευτέρα θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι, μεταξύ των οποίων και η διεθνής διαιτητής Βάσω Τσαρούχα.

Βάσω Τσαρούχα

Οι κατηγορίες σε βάρος τους αφορούν δωροδοκία και δωροληψία κατά εξακολούθηση, βάσει του αθλητικού νόμου.

Υπόθεση μπάσκετ: Το μήνυμα Λιόλιου και οι ισχυρισμοί περί σκευωρίας

Σύμφωνα με πληροφορίες της Τασούλας Παπανικολάου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο Βαγγέλης Λιόλιος αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι πρόκειται για σκευωρία σε βάρος του.

Από την πλευρά του υποστηρίζει ότι έχει υποβάλει από το 2022 τέσσερις μηνύσεις σε βάρος προσώπων που τον έχουν καταγγείλει. Δύο από αυτές βρίσκονται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης.

Σε ό,τι αφορά τα μηνύματα που φέρεται να περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο πρόεδρος της ΕΟΚ υποστηρίζει ότι υπάρχει μόνο ένα, το οποίο έγραφε: «Αυτοί είναι οι διαιτητές του αγώνα», στο οποίο αναφέροονταν τα τρία ονόματα.

Όπως ισχυρίζεται, η αποστολή τέτοιων μηνυμάτων αποτελούσε συνήθη πρακτική για την ενημέρωση σχετικά με τους διαιτητές που θα «σφύριζαν» κάθε παιχνίδι.

Το συγκεκριμένο μήνυμα φέρεται να είχε σταλεί σε πρώην προπονητή της ομάδας του, τον οποίο ο Βαγγέλης Λιόλιος έχει μηνύσει. Το ίδιο πρόσωπο έχει καταγγείλει τον πρόεδρο της ΕΟΚ για φερόμενη ύπαρξη «παράγκας» στο άθλημα, αλλά και για ζητήματα που αφορούν τη διοικητική και ιδιοκτησιακή σχέση του με τον Προμηθέα Πατρών.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος φέρεται επίσης να υποστηρίζει ότι ο επιχειρηματίας που συνελήφθη στο πλαίσιο της υπόθεσης ήταν πρόσωπο με το οποίο είχε επαγγελματική σχέση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για το κατηγορητήριο στον επιχειρηματία αποδίδονται πέντε περιπτώσεις, κατά τις οποίες φέρεται να δόθηκαν χρήματα σε διαιτητές, με ποσά ύψους 5.000 ευρώ ανά περίπτωση.

Ποιοι είναι οι δύο μάρτυρες-κλειδιά

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φέρονται να έχουν δύο μάρτυρες: ένας εν ενεργεία διαιτητής και ένας πρώην παράγοντας του μπάσκετ, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε επενδύσει και σε ομάδα της Α1.

Οι δύο μάρτυρες φέρονται να έδωσαν στις αρχές συγκεκριμένα στοιχεία, όπως ημερομηνίες, ονόματα, συναντήσεις και μηνύματα που σχετίζονται με καταγγελίες για χρηματισμό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φέρονται επίσης να παραδέχθηκαν ενώπιον του αθλητικού εισαγγελέα ότι χρηματίστηκαν και οι ίδιοι για τη χειραγώγηση αγώνων.

Η έρευνα αφορά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φερόμενη χειραγώγηση αγώνων σε διάφορες εθνικές κατηγορίες, αλλά και σε σχολικά πρωταθλήματα.

Τι κατασχέθηκε από τα σπίτια των συλληφθέντων - Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. Για την υπόθεση, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, παρουσία δικαστικών λειτουργών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

931.463 ευρώ

14 κινητά τηλέφωνα

6 φορητοί υπολογιστές (laptop)

22 αποθηκευτικά μέσα USB

2 ηλεκτρονικές ταμπλέτες (tablet)

2 κάρτες μνήμης SD

κάρτα μνήμης (memory card), σκληρός δίσκος, σημειωματάριο

3 μπλούζες ομάδας

3 αναμνηστικά ομάδων

2 άλμπουμ παικτών και χαρτονομίσματα διαφόρων χωρών