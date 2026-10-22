Υπόθεση μπάσκετ: Το SMS του Λιόλιου και ο ισχυρισμοί περί σκευωρίας

931.463 ευρώ, λίρες και μπλούζες ομάδας στα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ.

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, και πέντε άλλοι κατηγορούμενοι απολογούνται για στημένους αγώνες και δωροδοκία.
  • Λιόλιος αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι πρόκειται για σκευωρία, έχοντας υποβάλει τέσσερις μηνύσεις κατά καταγγελλόντων.
  • Ένα SMS του Λιόλιου αναφέρεται στη δικογραφία, το οποίο θεωρείται συνηθισμένη πρακτική ενημέρωσης για διαιτητές.
  • Δύο μάρτυρες-κλειδιά έχουν παραδεχθεί ότι χρηματίστηκαν για τη χειραγώγηση αγώνων.
  • Κατασχέθηκαν 931.463 ευρώ και ηλεκτρονικές συσκευές από τις οικίες των συλληφθέντων.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, με τον πρόεδρο της ΕOK, Βαγγέλη Λιόλιο και ακόμη πέντε κατηγορούμενους να περνούν σήμερα την πόρτα της Ευελπίδων. 

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Οι καταγγελίες και το sms που οδήγησαν στις συλλήψεις

Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή. Οι απολογίες ξεκινούν αύριο, με πρώτο τον διαιτητή Πέτρο Παπαπέτρου. Την Κυριακή αναμένεται να απολογηθούν ο Βαγγέλης Λιόλιος και ακόμη δύο κατηγορούμενοι, ενώ τη Δευτέρα θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι, μεταξύ των οποίων και η διεθνής διαιτητής Βάσω Τσαρούχα. 

Βάσω Τσαρούχα

Βάσω Τσαρούχα

Οι κατηγορίες σε βάρος τους αφορούν δωροδοκία και δωροληψία κατά εξακολούθηση, βάσει του αθλητικού νόμου. 

Υπόθεση μπάσκετ: Το μήνυμα Λιόλιου και οι ισχυρισμοί περί σκευωρίας 

Σύμφωνα με πληροφορίες της Τασούλας Παπανικολάου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο Βαγγέλης Λιόλιος αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι πρόκειται για σκευωρία σε βάρος του. 

Από την πλευρά του υποστηρίζει ότι έχει υποβάλει από το 2022 τέσσερις μηνύσεις σε βάρος προσώπων που τον έχουν καταγγείλει. Δύο από αυτές βρίσκονται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης. 

Σε ό,τι αφορά τα μηνύματα που φέρεται να περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο πρόεδρος της ΕΟΚ υποστηρίζει ότι υπάρχει μόνο ένα, το οποίο έγραφε: «Αυτοί είναι οι διαιτητές του αγώνα», στο οποίο αναφέροονταν τα τρία ονόματα.

Όπως ισχυρίζεται, η αποστολή τέτοιων μηνυμάτων αποτελούσε συνήθη πρακτική για την ενημέρωση σχετικά με τους διαιτητές που θα «σφύριζαν» κάθε παιχνίδι. 

Βαγγέλης Λιόλιος

Το συγκεκριμένο μήνυμα φέρεται να είχε σταλεί σε πρώην προπονητή της ομάδας του, τον οποίο ο Βαγγέλης Λιόλιος έχει μηνύσει. Το ίδιο πρόσωπο έχει καταγγείλει τον πρόεδρο της ΕΟΚ για φερόμενη ύπαρξη «παράγκας» στο άθλημα, αλλά και για ζητήματα που αφορούν τη διοικητική και ιδιοκτησιακή σχέση του με τον Προμηθέα Πατρών. 

Ο Βαγγέλης Λιόλιος φέρεται επίσης να υποστηρίζει ότι ο επιχειρηματίας που συνελήφθη στο πλαίσιο της υπόθεσης ήταν πρόσωπο με το οποίο είχε επαγγελματική σχέση. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για το κατηγορητήριο στον επιχειρηματία αποδίδονται πέντε περιπτώσεις, κατά τις οποίες φέρεται να δόθηκαν χρήματα σε διαιτητές, με ποσά ύψους 5.000 ευρώ ανά περίπτωση. 

Πέτρος Παπαπέτρου

Ποιοι είναι οι δύο μάρτυρες-κλειδιά  

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φέρονται να έχουν δύο μάρτυρες: ένας εν ενεργεία διαιτητής και ένας πρώην παράγοντας του μπάσκετ, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε επενδύσει και σε ομάδα της Α1. 

Οι δύο μάρτυρες φέρονται να έδωσαν στις αρχές συγκεκριμένα στοιχεία, όπως ημερομηνίες, ονόματα, συναντήσεις και μηνύματα που σχετίζονται με καταγγελίες για χρηματισμό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φέρονται επίσης να παραδέχθηκαν ενώπιον του αθλητικού εισαγγελέα ότι χρηματίστηκαν και οι ίδιοι για τη χειραγώγηση αγώνων. 

Η έρευνα αφορά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φερόμενη χειραγώγηση αγώνων σε διάφορες εθνικές κατηγορίες, αλλά και σε σχολικά πρωταθλήματα. 

Τι κατασχέθηκε από τα σπίτια των συλληφθέντων - Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.  

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. Για την υπόθεση, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, παρουσία δικαστικών  λειτουργών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 

  • 931.463 ευρώ 

  • 14 κινητά τηλέφωνα 
  • 6 φορητοί υπολογιστές (laptop) 
  • 22 αποθηκευτικά μέσα USB 
  • 2 ηλεκτρονικές ταμπλέτες (tablet) 
  • 2 κάρτες μνήμης SD 
  • κάρτα μνήμης (memory card), σκληρός δίσκος, σημειωματάριο 
  • 3 μπλούζες ομάδας
  • 3 αναμνηστικά ομάδων 
  • 2 άλμπουμ παικτών και χαρτονομίσματα διαφόρων χωρών 

Μπάσκετ: Tι βρέθηκαν στα σπίτια των εμπλεκόμενων

Υπόθεση Μπάσκετ: Τα χρήματα που βρέθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων

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ΜΠΑΣΚΕΤ
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ΣΤΗΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
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ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΙΟΛΙΟΣ
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ΒΑΣΩ ΤΣΑΡΟΥΧΑ
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ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
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