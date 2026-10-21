Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Οι καταγγελίες και το sms που οδήγησαν στις συλλήψεις

Το πρωί της Πέμπτης στην Ευελπίδων οι συλληφθέντες

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Αθλητικα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (21/10/2026)

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«Βόμβα» έχει σκάσει στο ελληνικό μπάσκετ με την υπόθεση που βρίσκεται πλέον στη Δικαιοσύνη. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, διαιτητές και παράγοντες του αθλήματος να βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για πιθανά στημένα παιχνίδια.

Η υπόθεση πήρε νέα διάσταση σήμερα (21/10), όταν έγιναν συλλήψεις προσώπων σχετικών με το μπάσκετ, έπειτα από την έκδοση έξι ενταλμάτων. Οι κατηγορίες, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, αφορούν πράξεις δωροδοκίας και δωροληψίας με σκοπό την αλλοίωση της εξέλιξης ή του αποτελέσματος αγώνων.

Συνελήφθη ο Βαγγέλης Λιόλιος - Βρέθηκαν 850.000 ευρώ σε σπίτι διαιτητή

Στη δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνονται καταγγελίες, καταθέσεις μαρτύρων και ηλεκτρονικά μηνύματα που εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές. Ανάμεσα στα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά βρίσκεται και καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου, η οποία είχε υποβληθεί τον περασμένο Απρίλιο και αφορούσε ζητήματα λειτουργίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Οι καταγγελίες και το sms που οδήγησαν στις συλλήψεις

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου / Eurokinissi (Μ. Καραγιάννης)

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μήνυμα που φέρεται να είχε σταλεί από τον Βαγγέλη Λιόλιο στον Ηλία Παπαθεοδώρου, όταν ο τελευταίος εργαζόταν στον Προμηθέα Πατρών. Το περιεχόμενό τους φέρεται να αποτελεί μέρος του υλικού που αξιολογείται στο πλαίσιο της έρευνας.

«Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο ή όχι. Αλλά η τριάδα το Σάββατο είναι .... (τα ονόματα τριών διαιτητών). Μόλις ρώτησα και το έμαθα. Αλλά προσοχή. Είναι αυστηρά απόρρητο. Δεν γνωρίζω αν το ξέρουν ακόμη οι διαιτητές», αυτό ήταν το μήνυμα.

Η ποινική διαδικασία ακολούθησε πολύμηνη έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα Απόστολου Γραμμένου.

Στη ΓΑΔΑ η διεθνής διαιτητής του μπάσκετ Βάσω Τσαρούχα

Παράλληλα, οι καταθέσεις μαρτύρων φέρεται να έδωσαν στις εισαγγελικές αρχές πρόσθετα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να λειτουργούσαν μηχανισμοί επηρεασμού αγώνων. Η έρευνα καλύπτει χρονικό διάστημα από το 2016 έως το 2026 και εξετάζει περιστατικά που αφορούν περίπου 50 αναμετρήσεις, ακόμη και σε μικρότερες ηλικιακές κι ερασιτεχνικές κατηγορίες.

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε ότι το διοικητικό της συμβούλιο συνεδρίασε εκτάκτως, προκειμένου να ενημερωθεί για τις δικαστικές εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι θα παρακολουθεί την πορεία της διαδικασίας.

Πότε απολογούνται οι κατηγορούμενοι

Το πρωί της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου, οι έξι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να παρουσιαστούν ενώπιον του ανακριτή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους και να μελετήσουν τη δικογραφία.

Στους κατηγορουμένους περιλαμβάνονται ο Βαγγέλης Λιόλιος, η διεθνής διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, καθώς και ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, κι ακόμη τρία άτομα. 


 

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