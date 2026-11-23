Μία αρκετά παράξενη ιστορία απασχολεί τις τελευταίες ημέρες την κοινή γνώμη στην Ισπανία, και έχει να κάνει με τον τραυματισμό του Ιβοριανού ποδοσφαιριστή της Βιγιαρεάλ, Νικολά Πεπέ.

Η Βιγιαρεάλ χαρακτήρισε απολύτως ψευδείς τις αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τις οποίες η πρόσφατη επέμβαση του Νικολά Πεπέ στο μάτι συνδεόταν με την παρακολούθηση της έκλειψης ηλίου τον Αύγουστο.

Ο Νικολά Πεπέ με την Εθνική της Ακτής Ελεφαντοστού, στο πρόφατο Μουντιάλ των ΗΠΑ / Φωτογραφία ΑΡ

Ο πρώην επιθετικός της Άρσεναλ έμεινε εκτός δράσης για δύο εβδομάδες, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στις αρχές Οκτωβρίου, και επέστρεψε στους αγωνιστικούς χώρους αργότερα μέσα στον ίδιο μήνα φορώντας προστατευτική μάσκα.

Οι αναφορές ότι η επέμβαση του 31χρονου ποδοσφαιριστή σχετιζόταν με την έκλειψη ηλίου της 12ης Αυγούστου άρχισαν να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε αθλητικές ιστοσελίδες μετά την ήττα της Βιγιαρεάλ με 3-2 από την Μπαρτσελόνα για τη LaLiga την Κυριακή.

El propio Nicolás Pépé grabó el eclipse con su móvil, donde sale mirando directamente al sol sin ningún tipo de protección. Él mismo colgó el momento en sus redes sociales. https://t.co/W2xDQrvvrx — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) November 22, 2026

«Η Βιγιαρεάλ επιθυμεί να διευκρινίσει ότι οι ισχυρισμοί που συνδέουν την επέμβαση του Νικολά Πεπέ στο μάτι με την παρακολούθηση της έκλειψης ηλίου είναι απολύτως ψευδείς», ανέφερε ο σύλλογος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X αργότερα την ίδια ημέρα.

Ο Νικολά Πεπέ, με τη φανέλα της Βιγιαρεάλ, σε αγώνα εναντίον του Άγιαξ / Φωτογραφία ΑΡ

«Η επέμβαση είχε προγραμματιστεί εκ των προτέρων για λόγους εντελώς άσχετους με το συγκεκριμένο γεγονός. Ο σύλλογος καλεί σε ακρίβεια και υπευθυνότητα κατά τη μετάδοση ειδήσεων που αφορούν την υγεία των παικτών του».

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ