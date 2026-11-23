Άνοιξαν οι εγγραφές για τον νέο κύκλο Εργαστηρίων Δημιουργικής Μάθησης στα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης του Δήμου Αθηναίων. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων, προσφέρει σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες, τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να εξερευνήσουν διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους.

Και φέτος, η επιλογή των διδασκόντων πραγματοποιήθηκε μέσω ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με γνώμονα την πλήρη διαφάνεια και τα αξιοκρατικά κριτήρια. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ισότιμης συμμετοχής, συγκροτήθηκε μια δυναμική ομάδα δημιουργών και εκπαιδευτών που μοιράζονται γνήσια αγάπη για την τέχνη και τη διδασκαλία.

Η Πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Ρωξάνη Μπέη, δήλωσε: «Ο νέος κύκλος των Εργαστηρίων Δημιουργικής Μάθησης επιβεβαιώνει τη σημασία της πρόσβασης όλων των πολιτών σε ποιοτικές δράσεις πολιτισμού και δημιουργικής έκφρασης. Με διαφάνεια, αξιοκρατία και τη συμβολή αξιόλογων επαγγελματιών από τον χώρο του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, ενισχύουμε την πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικά προγράμματα γνώσης, τέχνης και δημιουργίας σε κάθε γειτονιά της Αθήνας, καλλιεργώντας τη συμμετοχή, τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα.»

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες που θέλουν να εκφραστούν, να δημιουργήσουν και να εξερευνήσουν τον κόσμο της τέχνης. Μέσα από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως η δημιουργική γραφή, το θέατρο, ο κινηματογράφος, ο χορός, η ρητορική και η κεραμική, καλύπτονται διαφορετικά ενδιαφέροντα και κλίσεις, με επίκεντρο τη μάθηση, την ενίσχυση της συνεργασίας, την προσωπική ανάπτυξη και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων και των ταλέντων των συμμετεχόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται για την εγγραφή τους στη γραμματεία του Κέντρου Δημιουργικής Μάθησης, στο οποίο θα υλοποιείται το πρόγραμμα της επιλογής τους, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 13:00 - 19:00.

Τα προγράμματα προσφέρονται έναντι χαμηλού αντιτίμου (μηνιαίου ή ετήσιου), ενώ το ετήσιο κόστος εγγραφής των νέων μελών είναι 5€.

Δείτε εδώ την τιμολογιακή πολιτική.

Σημειώνεται ότι το Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής για εφήβους και το Εργαστήριο Ρητορικής, λόγω της περιορισμένης χρονικής διάρκειας υλοποίησής τους, αποτελούν πιλοτικά προγράμματα και παρέχονται χωρίς συνδρομή.

Τα προγράμματα για ενήλικες αναλυτικά:

Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής

Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Εξαρχείων Δήμου Αθηναίων (Τσαμαδού 9, τηλ. 210 3835541) | Τετάρτη, 18:00 - 20:00 | Έναρξη προγράμματος: Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2026

Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Λ. Αλεξάνδρας Δήμου Αθηναίων (Λ. Αλεξάνδρας 152, τηλ. 210 6448844) | Παρασκευή, 18:00 – 20:00 | Έναρξη προγράμματος: Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026

Ένα βιωματικό εργαστήρι γραφής που έχει ως στόχο την ανάπτυξη της προσωπικής συγγραφικής φωνής κάθε συμμετέχοντα/ούσας, την εξοικείωση με βασικά εργαλεία αφηγηματικής, ποιητικής και θεατρικής γραφής, την καλλιέργεια πολιτισμικής έκφρασης και κοινότητας γύρω από τη λογοτεχνική δημιουργία, τη δημιουργία ενός μικρού corpus κειμένων/έργων της ομάδας έως το τέλος του κύκλου και τη συνάντηση και συζήτηση με νέες/νέους συγγραφείς.

Εισηγήτρια: Μαρίζα Παρασύρη, ποιήτρια, εκπαιδεύτρια

Κινηματογραφικό Εργαστήριο

Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Εξαρχείων Δήμου Αθηναίων (Τσαμαδού 9, τηλ. 210 3835541) | Πέμπτη, 18:00 - 20:00 | Έναρξη προγράμματος: Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2026

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΖΩΗ»

Με τη μεθοδολογία της βιωματικής δημιουργικής εμπειρίας, το εργαστήριο αποσκοπεί στην καλλιέργεια της έμπνευσης και της ατομικής έκφρασης, μέσα από την ανάπτυξη της σύνδεσης των εμπειριών των συμμετεχόντων με την εικόνα και τον ήχο και τη συνειδητοποίηση της προσωπικής τους σχέση με τον κινηματογράφο.

Εισηγητής: Μπαβέλλας Δημήτριος, Σκηνοθέτης - Σεναριογράφος

Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Ευελπίδων Δήμου Αθηναίων (Ευελπίδων 18, τηλ. 210 8840520) | Πέμπτη, 18:00 - 20:00 | Έναρξη προγράμματος: Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2026

Στόχος του εργαστηρίου είναι η ενίσχυση της πολιτιστικής παιδείας, η καλλιέργεια της δημιουργικής έκφρασης και η γνωριμία με τις βασικές πτυχές της κινηματογραφικής δημιουργίας.

Εισηγητές: Ταξιάρχης Δεληγιάννης, σεναριογράφος, σκηνοθέτης και Βασίλης Τσιουβάρας, σεναριογράφος, σκηνοθέτης

Εργαστήριο Θεάτρου

Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Εξαρχείων Δήμου Αθηναίων (Τσαμαδού 9, τηλ. 210 3835541) | Δευτέρα, 18:00 - 20:00 | Έναρξη προγράμματος: Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026

Παιχνίδια επικοινωνίας, σωματικής έκφρασης, αυτοσχεδιασμοί, σύνθεση ιστοριών, σε μία διαδρομή εξερεύνησης των προσωπικών εκφραστικών μέσων και απελευθέρωσης της δημιουργικότητας. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος όπου οι συμμετέχοντες να αισθάνονται ασφαλείς να εκφραστούν και να πειραματιστούν.

Εισηγητής: Χαρά Δημητριάδη, ηθοποιός & εμψυχώτρια

Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Βαφειοχωρίου Δήμου Αθηναίων (Βαφειοχωρίου & Καρολίδου 2, τηλ. 210 6427770) | Δευτέρα, 18:00 - 20:00| | Έναρξη προγράμματος: Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026

Στόχος του θεατρικού εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες όχι μόνο να ασκηθούν στη θεατρική πράξη, αλλά να γίνουν και καλύτεροι θεατές.

Εισηγητής: Μενέλαος Καραντζάς, Σκηνοθέτης, Θεατρολόγος , Εκπαιδευτής

Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Κυψέλης Δήμου Αθηναίων (Καλογερά 18, τηλ. 210 8821428) | Τρίτη, 18:00 - 20:00 | Έναρξη προγράμματος: Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2026

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες που επιθυμούν να γνωρίσουν ή να εξελίξουν τις δεξιότητές τους στο θέατρο, ανεξαρτήτως προηγούμενης εμπειρίας. Περιλαμβάνει θεατρικό παιχνίδι, αυτοσχεδιασμό, καθώς και μελέτη κειμένων από το κλασικό και σύγχρονο ρεπερτόριο .

Εισηγητής: Ανάργυρος Δημητρόπουλος, σκηνοθέτης & δάσκαλος υποκριτικής

Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Σεπολίων Δήμου Αθηναίων (Λαμπόβου 4, τηλ. 210 5130854) |Δευτέρα 18:00-20:00 | Έναρξη προγράμματος: Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026

Οι συμμετέχοντες θα πειραματιστούν με θεατρικά παιχνίδια, αυτοσχεδιασμούς και διαφορετικά εκφραστικά μέσα, θα ανακαλύψουν τις προσωπικές τους δυνατότητες και θα συνεργαστούν για τη δημιουργία μιας θεατρικής παράστασης, ανεξαρτήτως προηγούμενης εμπειρίας.

Εισηγήτρια: Βιργινία Κεχαγιά, θεατρολόγος, θεατροπαιδαγωγός, σκηνοθέτης

Μαθήματα Λατινοαμερικάνικων Χορών

Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Κυψέλης Δήμου Αθηναίων (Καλογερά 18, τηλ. 210 8821428) | Τετάρτη, 18:00 - 19:00 - Τμήμα Αρχάριων και 19:00 - 20:00 - Τμήμα Προχωρημένων | Έναρξη προγράμματος: Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2026

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εκμάθηση ενός βηματολόγιου από κάθε χορό όπως Ευρωπαϊκούς χορούς (Waltz, Foxtrot, Tango, Quickstep), Λατινοαμερικάνικους και Social χορούς Salsa, Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Merengue, Bachata, και Rock ’n’ Roll καθώς και μικρές χορογραφίες με επιπρόσθετο βηματολόγιο από βήματα αυξημένης δυσκολίας.

Καθηγήτρια χορού: Νάκου Αικατερίνη

Εργαστήριο Κεραμικής για ενήλικες

Κέντρο Πηλού (Φανοσθένους & Σφιγγός, τηλ. 2109247031 | Δευτέρα: 18:00 - 20:00 | Έναρξη προγράμματος: Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026

Ένα εργαστήριο κεραμικής είναι ένας χώρος όπου μπορείς να γνωρίσεις τον πηλό και να δημιουργήσεις χειροποίητα αντικείμενα, όπως κούπες, πιάτα, μπολ, βάζα και διακοσμητικά.

Εκπαιδεύτρια κεραμικής: Μυρτώ Παπαδοπούλου, κεραμίστρια

Τα προγράμματα εφήβων και παιδιών αναλυτικά:

Κινηματογραφικό Εργαστήριο για εφήβους

Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Γκράβας Δήμου Αθηναίων (Ταυγέτου 60, τηλ. 210 2011151) | Τρίτη, 16:00 - 18:00 | Έναρξη προγράμματος: Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2026

Το εργαστήριο στοχεύει στην κριτική θέαση οπτικοακουστικού περιεχομένου (μικρού μήκους, αποσπάσματα μεγάλου μήκους, ντοκιμαντέρ, μυθοπλασίας, animation κα) με συμμετοχικό σχολιασμό και συζήτηση.

Εισηγητής: Βασίλης Κοσμόπουλος, παραγωγός, σκηνοθέτης, ερευνητής ανθρωπιστικών σπουδών.

Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής για εφήβους

Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Νέου Κόσμου Δήμου Αθηναίων (Σωστράτου 5, τηλ. 210 9247036) | Παρασκευή, 18:00 - 20:00 | Έναρξη προγράμματος: Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026

Η δημιουργική θεατρική γραφή είναι μια καλλιτεχνική και εκπαιδευτική διαδικασία που εισάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές αρχές της δραματουργίας και της συγγραφής θεατρικών κειμένων. Μέσα από ασκήσεις φαντασίας, αφήγησης, αυτοσχεδιασμού και δημιουργικής έκφρασης, οι νέοι και οι νέες μαθαίνουν να μετατρέπουν ιδέες, βιώματα και προβληματισμούς σε θεατρική δράση.

Εισηγήτρια: Κατερίνα Λούβαρη - Φασόη, Θεατρική Συγγραφέας, Δραματουργός

Εργαστήριο Ρητορικής για παιδιά

Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Αγίου Παύλου ( Αγίου Παύλου 20-22 ), τηλ. 210 3412183) | Τετάρτη, 18:00 - 20:00 | Έναρξη προγράμματος: Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2026

Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Κάτω Πετραλώνων (Αθηνοδώρου 61, τηλ. 210 3422642) | Δευτέρα, 16:00 - 18:00 | Έναρξη προγράμματος: Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026

Κεντρικός στόχος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν χώρο και εργαλεία για να εκφράζονται ελεύθερα και υπεύθυνα, να επεξεργάζονται κριτικά τις πληροφορίες που δέχονται, να παράγουν πρωτότυπες ιδέες, να επιχειρηματολογούν, να ακούν τον συνομιλητή τους και να συμμετέχουν δημιουργικά σε μια ομάδα. Η προσέγγιση βασίζεται σε μια μαθητοκεντρική και βιωματική αντίληψη της Ρητορικής, όπου ο εκπαιδευτής λειτουργεί κυρίως ως εμψυχωτής και συντονιστής, δίνοντας τον λόγο στα μέλη της ομάδας και δημιουργώντας συνθήκες ουσιαστικής συμμετοχής.

Εισηγήτρια: Βάλια Λουτριανάκη, Φιλόλογος - εκπαιδευτικός, πρόεδρος Ένωσης Ρητορικής, Συντονίστρια Παιδαγωγικής Ομάδας "Κύκλοι"

Εργαστήριο Κεραμικής για παιδιά

Κέντρο Πηλού (Φανοσθένους & Σφιγγός, τηλ. 2109247031) | Δευτέρα, 16:00 - 18:00 | Έναρξη προγράμματος: Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026

Μπορείς να γνωρίσεις τον πηλό και να δημιουργήσεις χειροποίητα αντικείμενα, όπως κούπες, πιάτα, μπολ, βάζα και διακοσμητικά.

Εκπαιδεύτρια κεραμικής: Μυρτώ Παπαδοπούλου, κεραμίστρια

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΟΠΑΝΔΑ www.opanda.gr

