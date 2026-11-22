Εξελίξεις έχουμε γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Κύπρου. Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο απέπλευσε εκ νέου από το λιμάνι του Ηρακλείου. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή και τι αναμένεται να κάνει τους επόμενους μήνες μετέδωσε η Κατερίνα Τσαμούρη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Tο Abeille Marengo βρίσκεται βορειοδυτικά του λιμανιού του Ηρακλείου, όπως φαίνεται στον χάρτη του Marine Traffic.

Όπως είπε η διπλωματική συντάκτρια του Star, ανά 20ήμερο θα επιστρέφει στο Ηράκλειο για ανεφοδιασμό, καθώς δε διαθέτει ελικοδρόμιο, το οποίο θα διευκόλυνε τις αλλαγές πληρώματος και τον ανεφοδιασμό του με προμήθειες.

Οι έρευνες θα διαρκέσουν περίπου τέσσερις μήνες, οπότε και υπολογίζεται ότι θα φτάσει στην Κύπρο, όπου θα συνεχίσει τις εργασίες του.

Οι μετρήσεις θα είναι εκτεταμένες και θα αφορούν το βάθος, την αλατότητα και τη θερμοκρασία νερού. Στόχος είναι στη συνέχεια να γίνει η επεξεργασία των δεδομένων, ώστε να καθοριστεί η τελική διαδρομή, δηλαδή οι ακριβείς συντεταγμένες από τις οποίες θα περάσει το καλώδιο.

Τέλη του 2027 με αρχές του 2028 η πόντιση του καλωδίου

Η πόντιση του καλωδίου αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2027 με αρχές του 2028.

Την ίδια στιγμή, η Κύπρος έχει ζητήσει, εμμέσως πλην σαφώς, περισσότερη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τουρκία και Λιβύη, μέχρι στιγμής, δεν έχουν προσπαθήσει να παρεμποδίσουν τις έρευνες. Ωστόσο, αρμόδια πηγή έλεγε στο Star ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού.

Να σημειωθεί ότι στις 2 Δεκεμβρίου οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν, θα συναντηθούν εκ νέου στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της Υπουργικής Συνόδου του ΝΑΤΟ.