Μια ιδιαίτερα ξεχωριστή και συγκινητική ημέρα ήταν η χθεσινή για την κόρη του Παύλου Πολάκη, Σταυρούλα, η οποία ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τον αγαπημένο της, Χρήστο Καγιαδάκη.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στα Χανιά της Κρήτης, με τον πατέρα της νύφης, Παύλο Πολάκη, να εκφράζει δημόσια τη χαρά και τη συγκίνησή του για τον γάμο της κόρης του.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο, στέλνοντας παράλληλα τις ευχές του στο νεόνυμφο ζευγάρι.

Σε μία από τις αναρτήσεις του δημοσίευσε κοινά στιγμιότυπα της Σταυρούλας με τον σύζυγό της, συνοδεύοντάς τα με το μήνυμα:

«Τους παντρέψαμε! Χρήστο και Σταυρούλα, να είστε αγαπημένοι και ευτυχισμένοι. Να διαβείτε τη ζωή με πάθος, τιμή και αξιοπρέπεια».

Στο γαμήλιο γλέντι, ο Παύλος Πολάκης το γιόρτασε με την καρδιά του και σηκώθηκε στην πίστα για να χορέψει το γνωστό «Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας», δημοσιεύοντας στη συνέχεια σχετικό βίντεο.

«Και στο τέλος ζεϊμπέκικο… Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που μας τίμησε …και ήταν χιλιάδες!!!», ανέφερε χαρακτηριστικά στη λεζάντα.

Πριν από τον γάμο είχε προηγηθεί ο παραδοσιακός πρόγαμος στο Φραγκοκάστελλο, σύμφωνα με τα κρητικά έθιμα. Από την εκδήλωση αυτή ο Παύλος Πολάκης είχε επίσης μοιραστεί στιγμιότυπα.

Ο Παύλος Πολάκης και η σύζυγός του, έχουν δύο κόρες, την Σταυρούλα και την Πέρσα. Η Σταυρούλα Πολάκη εργάζεται ως δικηγόρος στο Ρέθυμνο.