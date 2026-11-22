Δεν πηγαίνεις πάντα σε μια συναυλία για να ακούσεις τη μουσική που αγαπάς ή γνωρίζεις. Κάποιες φορές βρίσκεσαι μπροστά σε κάτι διαφορετικό, που σε κάνει να δεις έναν άλλο μουσικό κόσμο. Και κάπως έτσι βρέθηκα στο ARCH, το βράδυ της Παρασκευής, για τους BaBa ZuLa.

Δεν είναι εκείνη η μουσική που θα επέλεγα αυθόρμητα να ακούσω. Ο Ερμής Παπακωνσταντίνου, όμως είχε ενθουσιαστεί από την πρώτη στιγμή, έβλεπε τα πράγματα διαφορετικά. Και αυτός ο ενθουσιασμός του αποτυπώνεται στις φωτογραφίες του. Μερικές φορές είναι ωραίο να παρατηρείς πώς δύο άνθρωποι μπορούν να βρίσκονται στον ίδιο χώρο, να παρακολουθούν το ίδιο γεγονός και να το βιώνουν μέσα από εντελώς διαφορετικές αισθήσεις.

Τη βραδιά άνοιξαν οι KoYaMan, οι οποίοι μπήκαν με πολλή ενέργεια, κέφι και διάθεση να επικοινωνήσουν με τον κόσμο. Έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, ξεσήκωσαν το κοινό και κέρδισαν θερμή ανταπόκριση. Δεν βρίσκονται απλώς στη σκηνή για να παίξουν τα κομμάτια τους, αλλά ήθελαν πραγματικά να μοιραστούν κάτι με όσους βρίσκονται από κάτω.

Και ύστερα ήρθαν οι BaBa ZuLa.

Δεν εμφανίστηκαν με τον συνηθισμένο τρόπο. Πρώτα τους αντιλήφθηκα ανάμεσα στον κόσμο, μέσα στο ημίφως, και στη συνέχεια ανέβηκαν στη σκηνή. Στην αρχή διακρίνονταν περισσότερο οι κινήσεις και οι μεταξύ τους συνεννοήσεις παρά τα πρόσωπά τους. Η Esma Ertel, η γυναίκα του Murat Ertel, με τα σκούρα μαλλιά, ανέβηκε μαζί με τα υπόλοιπα μέλη. Ο Murat άργησε λίγο περισσότερο. Τον παρακολουθούσα μέσα από το σκοτάδι, ανάμεσα στους θεατές. Ξεχώριζε η επιβλητική φορεσιά του και στο πρόσωπό του παρατήρησα δύο έντονες χαρακιές, που έδιναν ακόμη πιο ιδιαίτερη διάσταση στην παρουσία του.

Από τα πρώτα λεπτά κατάλαβα ότι δεν επρόκειτο απλώς για μια μουσική εμφάνιση. Υπήρχε κάτι θεατρικό, σχεδόν αφηγηματικό στον τρόπο που κινούνταν και επικοινωνούσαν.

Ο Murat Ertel, ο κεντρικός τραγουδιστής και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος, δεν περιορίστηκε στη μουσική. Ανάμεσα στα κομμάτια μιλούσε για την πολιτική, για τα ψέματα που μας λένε, για την αλήθεια και για την ανάγκη να ακούμε τους ποιητές. Σε μια στιγμή μάς προέτρεψε ακριβώς αυτό: «Να ακούτε τους ποιητές». Ένα από τα τραγούδια τους, μάλιστα, στηρίζεται σε ποίημα.

Μίλησε για εκείνους που επιθυμούν τον πόλεμο, λέγοντας με τον δικό του ωμό τρόπο να πάνε να γαμ...ν, γιατί η ειρήνη είναι μια δύσκολη υπόθεση. Είπε πως όταν υπερασπίζεσαι την αλήθεια βρίσκεσαι διαρκώς σε κίνδυνο. Και πως, αν θέλεις πόλεμο, γίνεσαι εύκολα συμπαθής. Μια φράση που έμεινε στο μυαλό μου, γιατί συμπυκνώνει πολλά από όσα συμβαίνουν γύρω μας.

Δεν ήταν δύσκολο να αντιληφθεί κανείς πως η στάση του δεν ήταν μια σκηνική περσόνα. Οι BaBa ZuLa έχουν εκφράσει εδώ και χρόνια την αντίθεσή τους στην πολιτική καταπίεση και τη λογοκρισία στην Τουρκία. Η τέχνη τους είναι και ένας τρόπος αντίστασης.

Μας μίλησε και για την Ελλάδα. Είπε πως του άρεσε πολύ η εμπειρία του εδώ, πως οι κουλτούρες μας έχουν πολλά κοινά, ακόμη κι αν οι γλώσσες μας είναι διαφορετικές. Υπάρχει κάτι συγκινητικό σε αυτή τη διαπίστωση. Οι λέξεις αλλάζουν, οι προφορές διαφέρουν, αλλά κάποιες αγωνίες, κάποιες μνήμες και κάποιες επιθυμίες παραμένουν κοινές.

Και κάπου εκεί, μέσα σε όλα αυτά, συνέβη μια μικρή στιγμή που για μένα έγινε ίσως η πιο όμορφη ανάμνηση της βραδιάς.

Η Esma χόρευε και τραγουδούσε

Η παρουσία της στη σκηνή ήταν ξεχωριστή. Χόρευε, τραγουδούσε και επικοινωνούσε με το κοινό με έναν αυθόρμητο και ζεστό τρόπο.Όταν άρχισε να τραγουδά, εγώ, σχεδόν ασυναίσθητα, σταύρωσα τα χέρια μου. Ίσως από αμηχανία, ίσως επειδή παρακολουθούσα ακόμη με την απόσταση του ανθρώπου που προσπαθεί να καταλάβει έναν διαφορετικό μουσικό κόσμο.Εκείνη χόρευε, με κοίταξε και έκανε την ίδια κίνηση. Σταύρωσε τα χέρια της, σαν να μου έλεγε να μην το κάνω. Και αμέσως μετά μου έστειλε ένα φιλί.

Αυτομάτως τα χέρια μου λύθηκαν

Μια τόσο απλή κίνηση, χωρίς καμία κοινή γλώσσα, χωρίς εξηγήσεις. Μόνο ένα βλέμμα, μια χειρονομία και ένα φιλί από μακριά. Και ξαφνικά ένιωσα πως συμμετείχα κι εγώ σε αυτό που συνέβαινε.

Σκέφτηκα πόσο εύκολα δημιουργούμε αποστάσεις μπροστά σε κάτι που δεν γνωρίζουμε. Πόσο γρήγορα αφήνουμε τις συνήθειες και τα προσωπικά μας γούστα να αποφασίσουν αν κάτι μας αφορά ή όχι. Κι όμως, καμιά φορά χρειάζεται μόνο μια ανθρώπινη χειρονομία για να γκρεμιστεί αυτή η απόσταση.

Η Esma ήταν ευγενική, παιχνιδιάρα, εκφραστική. Και αυτή η μικρή επικοινωνία μας ήταν ένα από τα πιο αυθεντικά πράγματα που κράτησα από τη συναυλία.

Οι BaBa ZuLa έπαιξαν σχεδόν δύο ώρες. Και όταν ήρθε η ώρα να φύγουν, έφυγαν όπως ακριβώς είχαν εμφανιστεί: χορεύοντας. Όχι πάνω στη σκηνή, αλλά κάτω, ανάμεσα στον κόσμο. Δεν αποχώρησαν σαν καλλιτέχνες που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμά τους, αλλά σαν άνθρωποι που ήθελαν να παραμείνουν για λίγο ακόμη μέσα στη γιορτή που είχαν δημιουργήσει.

Και ίσως αυτό να είναι τελικά το πιο ουσιαστικό που μου έμεινε από εκείνη τη βραδιά.

Δεν χρειάζεται να αγαπάς έναν ήχο για να αναγνωρίσεις την αλήθεια του. Δεν χρειάζεται να είναι η μουσική σου για να σε αγγίξει η στάση, η ελευθερία και η ανθρωπιά των ανθρώπων που τη δημιουργούν.

Έφυγα έχοντας συναντήσει έναν διαφορετικό μουσικό κόσμο, ανθρώπους με άποψη και μια γυναίκα που με ένα φιλί κατάφερε να μου θυμίσει πως η μουσική, πριν από οτιδήποτε άλλο, είναι επικοινωνία.

Και αυτό, τελικά, δεν έχει μουσικά σύνορα.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΔΑ

Είμαι δημοσιογράφος και αγαπώ να κινούμαι στον παλμό της μουσικής, να ταξιδεύω μέσα από τις ιστορίες που γεννά η rock σκηνή. Έχω πραγματοποιήσει πολυάριθμες συνεντεύξεις με καλλιτέχνες, αναζητώντας πάντα τη λεπτομέρεια και την αλήθεια που μένει εκτός κάδρου.

ΕΡΜΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ο Ερμής Παπακωνσταντίνου είναι μεταξύ άλλων φωτογράφος. Δεν αποφάσισε ποτέ να γίνει full time φωτορεπόρτερ και συχνά το μετανιώνει. Μετά από ανεπιτυχή μουσική καριέρα προτιμά να φωτογραφίζει τα μουσικά δρώμενα και ειδικότερα την τοπική σκηνή της Αθήνας.