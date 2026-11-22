Απόψε το βράδυ, Κυριακή 22 Νοεμβρίου, το Star μας υποδέχεται με νέα, συναρπαστικά επεισόδια από τις αγαπημένες μας σειρές!

Στις 21:00, Τα Φαντάσματα επιστρέφουν με ένα ανατρεπτικό 8ο επεισόδιο γεμάτο αγωνία, απρόοπτα κι έναν απρόσκλητο επισκέπτη.

Αμέσως μετά, στις 22:10, ο 4ος κύκλος του IQ 160 φέρνει μια μυστηριώδη υπόθεση ανθρωποκτονίας και μια απρόσμενη κληρονόμο που διεκδικεί τη μισή περιουσία του Μενέλαου από την Πηνελόπη.

ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ - Β’ Κύκλος

Τι θα δούμε στο 8ο επεισόδιο απόψε, Κυριακή 22 Νοεμβρίου στις 21.00

Μια ακόμη ημέρα φαίνεται να κυλάει ήρεμα, στο αρχοντικό. Η Μαρίνα ασχολείται με τον υπολογιστή της, τα φαντάσματα λένε ιστορίες μεταξύ τους και ο Χάρης δείχνει το σπίτι σε δύο στελέχη μιας μεγάλης εταιρείας, που ψάχνουν έναν χώρο για να τον μετατρέψουν σε γραφεία.

Ο Ιάσονας, ένας αθλητής αλεξίπτωτου, πέφτει και βρίσκει το θάνατο στον κήπο του αρχοντικού. Όλοι ταράζονται πολύ και ιδιαίτερα η Θεοφανία, η οποία τον αποκαλεί «άνθρωπο – πουλί»!

Τα φαντάσματα ενημερώνουν τη Μαρίνα για τον θάνατο του και εκείνη, με τη σειρά της, το λέει στον Χάρη.

Όταν φτάνει η αστυνομία, η Μαρίνα και ο Χάρης αγχώνονται και μπερδεύουν τα λόγια τους, λόγω των φαντασμάτων αλλά και εξαιτίας του άγχους του Χάρη που νιώθει ένοχος για ό,τι έχει συμβεί.

Στο μεταξύ, στην παρέα των φαντασμάτων προστίθεται, μοιραία και ο Ιάσονας, ο οποίος όχι μόνο αδυνατεί να πιστέψει ότι είναι νεκρός, αλλά και ότι υπάρχουν φαντάσματα και κυρίως ότι θα πρέπει να περάσει μαζί τους μια βαρετή αιωνιότητα...

Guest: Νικολάκης Ζεγκίνογλου

IQ 160 – 4ος Κύκλος

Τι θα δούμε στο 6ο επεισόδιο απόψε, Κυριακή 22 Νοεμβρίου στις 22:10

Ο Αργύρης ανακαλύπτει ότι η Πηνελόπη μένει σε αυτοκινούμενο και αρχίζει να ανησυχεί για την ασφάλεια και τις συνθήκες διαβίωσής του γιου του, εκεί. Στο μεταξύ, ένας νεαρός gamer, ο Αλέξης, βρίσκεται νεκρός στο σπίτι του.

Φαίνεται να πέθανε από αναφυλακτικό σοκ, αλλά η Πηνελόπη πιστεύει ότι τον δολοφόνησε κάποιος που γνώριζε την αλλεργία του στα φιστίκια.

Ο Αλέξης ήταν φανατικός των βιντεοπαιχνιδιών και συμμετείχε σε μια ομάδα που κέρδισε το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Τον έδιωξαν, όμως, διότι δεν τον θεωρούσαν αρκετά καλό.

Ο Σάββας, ένας από τους παίκτες, αποκαλύπτει ότι κάποιος άγνωστος τούς εκβίαζε με απειλητικά βίντεο από το Λονδίνο, όπου η ομάδα αγωνίστηκε και κέρδισε. Ποιος μπορεί να ήταν και γιατί το έκανε;

Τα βίντεο θα αποκαλύψουν τον πραγματικό ένοχο! Το ίδιο βράδυ, η Πηνελόπη δέχεται την επίσκεψη της Αριστέας, μιας γυναίκας που ισχυρίζεται ότι είχε δεσμό με τον Μενέλαο και της είχε υποσχεθεί τη μισή του περιουσία.

Απαιτεί να την πάρει, αλλιώς θα αποκαλύψει το ένοχο μυστικό της Πηνελόπης…

Δείτε το trailer της σειράς IQ 160

Guests: Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Πάρης Γαρός, Χρήστος Στεφανής, Αναστάσιος Κατσιμίχας, Μαρία Τσιάκκα, Μαριλένα Ηλία, Κική Μαυρίδου, Ειρήνη Γιώτη