Ο Κρύπτο, ο Σούπερ-Σκύλος και ο Σούπερμαν είναι αχώριστοι φίλοι, μοιράζονται τις ίδιες υπερδυνάμεις και μάχονται πλάι-πλάι το έγκλημα στη Metropolis. Ωστόσο, ο Κρύπτο θα πρέπει να σταθεί στις δικές του δυνάμεις για μια αποστολή διάσωσης, όταν το θύμα απαγωγής είναι ο ίδιος ο Σούπερμαν! Μια νέα λεγεώνα από σούπερ κατοικίδια θα δημιουργηθεί και θα σταθεί απέναντι σε κάθε κακό!

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : Τζάρεντ Στερν, Σαμ Τζέι Λεβίν

Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη και με υπότιτλους