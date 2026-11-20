IQ 160, η αστυ-κωμική σειρά που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, επέστρεψε με τον 4ο κύκλο επεισοδίων στην οθόνη του Star, πιο ξεκαρδιστική και... μυστηριώδης από ποτέ!

Τι θα δούμε στο 6ο επεισόδιο

Κυριακή 22 Νοεμβρίου στις 22:10

Ο Αργύρης ανακαλύπτει ότι η Πηνελόπη μένει σε αυτοκινούμενο και αρχίζει να ανησυχεί για την ασφάλεια και τις συνθήκες διαβίωσής του γιου του, εκεί. Στο μεταξύ, ένας νεαρός gamer, ο Αλέξης, βρίσκεται νεκρός στο σπίτι του. Φαίνεται να πέθανε από αναφυλακτικό σοκ, αλλά η Πηνελόπη πιστεύει ότι τον δολοφόνησε κάποιος που γνώριζε την αλλεργία του στα φιστίκια. Ο Αλέξης ήταν φανατικός των βιντεοπαιχνιδιών και συμμετείχε σε μια ομάδα που κέρδισε το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Τον έδιωξαν, όμως, διότι δεν τον θεωρούσαν αρκετά καλό. Ο Σάββας, ένας από τους παίκτες, αποκαλύπτει ότι κάποιος άγνωστος τούς εκβίαζε με απειλητικά βίντεο από το Λονδίνο, όπου η ομάδα αγωνίστηκε και κέρδισε. Ποιος μπορεί να ήταν και γιατί το έκανε; Τα βίντεο θα αποκαλύψουν τον πραγματικό ένοχο! Το ίδιο βράδυ, η Πηνελόπη δέχεται την επίσκεψη της Αριστέας, μιας γυναίκας που ισχυρίζεται ότι είχε δεσμό με τον Μενέλαο και της είχε υποσχεθεί τη μισή του περιουσία. Απαιτεί να την πάρει, αλλιώς θα αποκαλύψει το ένοχο μυστικό της Πηνελόπης…

Άννα Λουιζίδη

Guests: Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Πάρης Γαρός, Χρήστος Στεφανής, Αναστάσιος Κατσιμίχας, Μαρία Τσιάκκα, Μαριλένα Ηλία, Κική Μαυρίδου, Ειρήνη Γιώτη

Πρωταγωνιστούν: Σμαράγδα Καρύδη, Νίκος Κουρής, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Ηλίας Μουλάς, Άννα Λουιζίδη



Συμμετέχουν: Άλκης Παναγιωτίδης, Θανάσης Δόβρης, Αγγελίνα Μάρκου, Αριστοτέλης Μπολοβίνος, ο μικρός Φίλιππος Ελευθερόπουλος και η μικρή Ελένη Νεαμονίτη

Δείτε εδώ το trailer του 6ου επεισοδίου: https://youtu.be/nOID7l_QLE8



Αποκλειστικό απόσπασμα από τη σειρά «IQ 160»

όπως προβλήθηκε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

Περιγραφή της σειράς

Μία συμβίωση... βασανιστική.

Τέσσερα παιδιά... στο κόκκινο.

Ένα ζευγάρι... στα άκρα!

Και πολλές, πάρα πολλές αστυνομικές υποθέσεις... προς διερεύνηση.

Τελικά, τι είναι πιο επικίνδυνο, το έγκλημα ή η οικογενειακή καθημερινότητα;

Mαρούσκα Παναγιωτοπούλου



Ποιος είπε ότι η συμβίωση με την Πηνελόπη Μουρίκη (Σμαράγδα Καρύδη) και... τέσσερα παιδιά είναι κάτι εύκολο; Ο Αργύρης Καλατζής (Νίκος Κουρής) το διαπιστώνει με τον πλέον οδυνηρό, πλην κωμικοτραγικό τρόπο, όταν η Μουρίκη μετακομίζει στο σπίτι του με τα τρία της παιδιά, αλλά και τον καρπό του έρωτά τους, τον Μιχαλάκη. Το μεγάλωμα του μωρού και η συγκατοίκηση αποδεικνύεται πιο δύσκολη υπόθεση απ’ ό,τι περίμεναν, ειδικά αν συνυπολογιστεί και η εκρηκτική τους καθημερινότητα στο αστυνομικό τμήμα.

Και μπορεί η σπίθα του έρωτά τους να παραμένει αναμμένη, αλλά τα ξενύχτια λόγω του μωρού, οι απαιτήσεις των παιδιών, αλλά και νέες, σκοτεινές αστυνομικές υποθέσεις που χρήζουν επίλυσης, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, που φέρνει και τους δύο στα άκρα.

Νέες, σκοτεινές υποθέσεις προς επίλυση εμφανίζονται στο δρόμο τους, οι συνεργάτες τους προσπαθούν να κρατήσουν τις μεταξύ τους ισορροπίες, ενώ η Πηνελόπη καταφέρνει με μαεστρία να φέρνει όλο και πιο πολύ τον Αργύρη στα όριά του, σε μία σχέση που θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο.

Κι ενώ η ίδια καλείται να πάρει δραστικές αποφάσεις για το μέλλον τους, αλλά και τη ζωή της από εδώ και πέρα, μία ξαφνική απώλεια θα τη χτυπήσει σαν κεραυνός, φέρνοντας τα πάνω κάτω, ενώ ένας άνθρωπος από το παρελθόν, που νόμιζε ότι έχει αφήσει πίσω της για τα καλά, θα υπονομεύσει όσα έχει καταφέρει μέχρι τώρα, απειλώντας να τινάξει στον αέρα όχι μόνο τη σχέση της με τον Αργύρη, αλλά και την ίδια της τη ζωή...

Σε έναν αγώνα ενάντια στο χρόνο, με αγωνιώδεις, ανατρεπτικές και πάντα ξεκαρδιστικές καταστάσεις, η Πηνελόπη θα κληθεί να απαντήσει στο ερώτημα που

απέφευγε για χρόνια: μέχρι ποιο σημείο είναι διατεθειμένη να φτάσει για να προστατεύσει όσους αγαπά;



Νέος κύκλος! Περισσότερο μυστήριο! Περισσότερο γέλιο! Περισσότερο IQ 160!

Κυριακή 22 Νοεμβρίου στις 22:10!

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Συντελεστές

Σενάριο: Βίκυ Αλεξοπούλου

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Πανταζούδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δασκαλοθανάσης GSC

Executive Producer: Βασίλης Διαμαντίδης

Παραγωγή: Hip Productions



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