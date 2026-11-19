Η γοητευτική Σωτηρία άφησε πίσω το άγχος και πήγε στο εστιατόριο του Έρωτα προκειμένου να βρει το άλλο της μισό. Εκεί συνάντησε τον Γιάννη και η γνωριμία τους ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Οι δυο τους αντάλλαξαν σημειωματάκια με καρδούλες και αμφότεροι είπαν πως ο ένας στον άλλον έβγαλε μεγάλη οικειότητα.

H Σωτηρία στο First Dates

Η Σωτηρία χαρακτήρισε τον Γιάννη «έξω καρδιά» ενώ ο Γιάννης ανέφερε πως που έβγαλε μεγάλη οικειότητα. Γιάννης και Σωτηρία θα βγουν και δεύτερο ραντεβού με εκείνον να έχει σκεφτεί ήδη που θα πάνε.

«Θα την πάω να δει τα άστρα στον Λυκαβηττό με σκούπερ το βράδυ» ανέφερε.

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