Τη δική του απάντηση για όσα γράφτηκαν και ειπώθηκαν μετά την ένταση που δημιουργήθηκε στον αέρα του «Happy Day» το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου έδωσε ο Δημήτρης Παπανώτας, μέσα από μια εκτενή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο γνωστός δημοσιογράφος ανήρτησε φωτογραφίες της Σταματίνας Τσιμτσιλή, παίρνοντας θέση για τις σχέσεις εντός της ομάδας, αλλά και για τον τρόπο που, όπως υποστηρίζει, προσπάθησε να παρουσιάσει το περιστατικό ο ανταγωνισμός. Στο μήνυμά του έκανε λόγο για προσπάθεια δημιουργίας μιας πλαστής εικόνας γύρω από το κλίμα της εκπομπής, υπογραμμίζοντας πως στο «Happy Day» κυριαρχούν η πραγματική φιλία και η οικειότητα, χωρίς «συντροφικά μαχαιρώματα».

Ο Δημήτρης Παπανώτας ξεκαθάρισε πως νιώθει την εκπομπή σαν τη δεύτερη οικογένειά του –καθώς βλέπει τους συνεργάτες του πιο συχνά από την πρώτη του οικογένεια–, ενώ τόνισε ότι τρέφει βαθιά αγάπη και εκτίμηση για τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, την οποία αντιμετωπίζει σαν πολύ μικρότερη αδελφή του.

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του έγραψε:

«Καταλαβαίνω τη σπουδή του ανταγωνισμού να παρουσιάσει μία πλαστή εικόνα για το happy day... Ότι σφαζόμαστε, μισούμε ο ένας τον άλλο, παίζουμε μπουνιές... Ευσεβείς πόθοι! Είναι γνωστό σε όλους ότι στο happy day είμαστε παρέα. Μοιραζόμαστε τα πάντα. Νιώθουμε πραγματική φιλία ο ένας για τον άλλο χωρίς συντροφικά μαχαιρώματα... Δύσκολο να το καταπιούν στις άλλες εκπομπές γιατί πράγματι είναι ΠΟΛΎ σπάνιο στην τηλεόραση. Προσωπικά νιώθω το happy day ως οικογένεια. Μία δεύτερη οικογένεια που συναντώ πιό συχνά από την πρώτη μου οικογένεια. Και είμαι βέβαιος όλοι έτσι νιώθουμε.

Λυπάμαι αν κάποιοι στεναχωριούνται από αυτό, αλλά c est la vie... Που λένε και στο χωριό μου. Για τη Σταματίνα δε, νιώθω μεγάλη αγάπη και εκτίμηση. Την βλέπω σαν πολύ μικρότερη αδελφή μου. Χαίρομαι για τις επιτυχίες της (σπάνιο και αυτό) και μοιράζομαι τις ανησυχίες της. Κι όπως καταλαβαίνετε αυτά δεν τα λέω γιατί προσβλέπω στη στήριξη της, που ούτως ή άλλως την έχω. Έχω από χρόνια δηλώσει ότι σύντομα η καριέρα μου στην τηλεόραση ολοκληρώνεται. Άρα δεν έχω κίνητρο για κολακείες. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Φυσικά αυτό το κείμενο μπορεί να το αναδημοσιεύσει όποιος επιθυμεί».

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έσπευσε να σχολιάσει κάτω από τη δημοσίευση του συνεργάτη της, επιβεβαιώνοντας το καλό κλίμα ανάμεσά τους με ένα σύντομο αλλά θερμό μήνυμα: «Δημήτρη αμοιβαία τα αισθήματα !».