Μια αδιανόητη υπόθεση αποκαλύφθηκε στον Πύργο. Μητέρα πούλησε το μόλις τριών ημερών μωρό τους για 3.500 ευρώ και αγόρασαν αυτοκίνητο. Τώρα αρνείται ότι πήρε χρήματα και υποστηρίζει ότι το έδωσε επειδή δε μπορούσε να το φροντίσει. Η ίδια και η γυναίκα που μεγάλωνε το παιδί μίλησαν αποκλειστικά στο STAR και στον Κώστα Γκελντή.

Πύργος: Δεν άντεξε τις τύψεις η μάνα που πούλησε το παιδί της

Έξι μήνες αφότου γέννησε, η μητέρα μη μπορώντας να ξεπεράσει τις τύψεις, ήρθε στην Ασφάλεια του Πύργου και είπε στους αστυνομικούς ότι είχε πουλήσει το παιδί της. Το αγοράκι, σύμφωνα με την κατάθεσή της, ήταν μόλις τριών ημερών όταν το παρέδωσαν σε άλλη γυναίκα για 3,5 χιλιάδες ευρώ.

Σήμερα, ωστόσο, τα... «γυρίζει». Διαβάστε όσα λέει αποκλειστικά στο STAR η βιολογική μητέρα του μωρού: «Να το χαρίσω σε μια οικογένεια γιατί δεν μπορούσα εγώ να τα βγάλω πέρα. Δεν πήρα λεφτά. Και να μου έδινε δεν θα τα δεχόμουν. Εκείνον τον καιρό ο σύζυγος ήταν φυλακή, δε μπορούσα να τα βγάλω πέρα μόνη μου».

Πύργος: Η γυναίκα που μεγαλώνει το βρέφος στο STAR - «Δεν μπορεί κανείς να μου το πάρει»

Αποκλειστικά στο STAR μίλησε και η μητέρα που μεγαλώνει το 10 μηνών αγοράκι. Η ίδια υποστήριξε πως ουδέποτε έδωσε χρήματα για να το πάρει. «Την είπα την αλήθεια μου, δεν κρύβω τίποτα γιατί έχω κι άλλα τέσσερα παιδιά και δεν τα έχω χαρεί καν κι όλο αυτό το έχω βγάλει πάνω στον Άγγελο, δεν μπορεί να μου τον πάρει κανείς...».

Το αγοράκι παραμένει στο νοσοκομείο, με εισαγγελική εντολή και υπό αστυνομική φύλαξη.