Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο νοσηλεύεται η Χριστίνα Βακάκη, κόρη του Απόστολου Βακάκη, ιδιοκτήτη των Jumbo, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (19/11) στη Βούλα. Η νεαρή γυναίκα τραυματίστηκε ενώ έκανε τζόκινγκ και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, παρασύρθηκε από όχημα στη συμβολή της Λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου με την οδό Καλύμνου, στο ρεύμα προς Κορωπί.

Αρχικά διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς στο σημείο έφτασαν γρήγορα τόσο ασθενοφόρο όσο και μηχανή του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Ενεργοποιήθηκε το σχετικό πρωτόκολλο και, παρότι το νοσοκομείο δεν εφημέρευε, η τραυματίας μεταφέρθηκε εκεί για την πρώτη αντιμετώπιση. Αργότερα, όταν σταθεροποιήθηκε η κατάστασή της, ζήτησε να μεταφερθεί σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου συνεχίζει τη νοσηλεία της εκτός κινδύνου.

Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο νοσηλεύεται η Χριστίνα Βακάκη / NDP PHOTO

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Χριστίνα Βακάκη είναι πολυτραυματίας. Φέρει κατάγματα στα πόδια και στα χέρια, καθώς και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ έχει καλό επίπεδο συνείδησης. Αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Στο πλευρό της βρέθηκε από την πρώτη στιγμή και ο πατέρας της, Απόστολος Βακάκης, ο οποίος μετέβη στο νοσοκομείο της Βούλας και ευχαρίστησε τους γιατρούς και τον διοικητή.

Τι εξετάζουν οι Αρχές για την παράσυρση της Χριστίνας Βακάκη

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση. Κατά μαρτυρία που περιλαμβάνεται στο διαθέσιμο υλικό, η Χριστίνα Βακάκη επιχείρησε να περάσει από διάβαση πεζών, όμως ένα φορτηγό φέρεται να περιόριζε την ορατότητα, με αποτέλεσμα να μην αντιληφθεί το διερχόμενο όχημα που την χτύπησε. Ο ίδιος μάρτυρας ανέφερε επίσης ότι, όταν πλησίασε στο σημείο, δεν ήταν σαφές αν η τραυματίας είχε τις αισθήσεις της.

Η Χριστίνα Βακάκη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την ώρα που έκανε τζόγκινγκ στη Βούλα / NDP PHOTO

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ οι Αρχές αναζητούν κάμερες ασφαλείας από την περιοχή ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της παράσυρσης.

Το ατύχημα επανέφερε και τις μνήμες από την οικογενειακή τραγωδία του 2017. Τον Φεβρουάριο εκείνης της χρονιάς, ο αδελφός της Χριστίνας Βακάκη, Γιώργος Βακάκης, 24 ετών, έχασε τη ζωή του όταν, οδηγώντας Porsche στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της Θήβας, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο σε πάρκινγκ. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν επίσης ο συνοδηγός και παιδικός του φίλος, Ανδρέας Γεωργακόπουλος, καθώς και οι δύο επιβάτες του σταθμευμένου οχήματος, η 33χρονη Αποστολία Πατμάνογλου και ο τρίχρονος γιος της, Παύλος. Ο σύζυγός της, Υπάτιος Πατμάνογλου, είχε βγει από το αυτοκίνητο και έγινε αυτόπτης μάρτυρας της τραγωδίας.

