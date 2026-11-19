Το νέο της βιβλίο με τίτλο «Ο γάμος μέσα από την κλειδαρότρυπα» παρουσίασε η Τένια Μακρή, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένους φίλους και γνώριμα πρόσωπα από τον χώρο της πολιτικής, της δημοσιογραφίας και του θεάματος.

Ζήνα Κουτσελίνη / NDP Παναγιώτης Κουφαλέξης

Ανάμεσα στις παρουσίες που ξεχώρισαν στη βραδιά ήταν εκείνη της Ζήνας Κουτσελίνη, αλλά και της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η οποία έδωσε το παρών μαζί με τον επί 18 χρόνια σύζυγό της, Ταξιάρχη Χάνο, με τον οποίο έχουν αποκτήσει την κόρη τους και επίσης ηθοποιό, Μαρία Χάνου.

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου: Η σπάνια κοινή έξοδος με τον πρών σύζυγό της, Ταξιάρχη Χάνο

Μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου εξήγησε αρχικά τον λόγο που βρέθηκαν εκεί:

«Είμαστε εδώ λοιπόν και οι δυο να σταθούμε κοντά στην Τένια. Να διαβάσουμε κάτι με τον Ταξιάρχη, γιατί αφορά και ζευγάρια αυτό το τελευταίο βιβλίο, οπότε είπαμε να είμαστε κοντά της».

Ακούγοντάς την, ο πρώην σύζυγός της αντέδρασε με αρκετή δόση χιούμορ, χαρίζοντας μία από τις πιο ωραίες στιγμές της βραδιάς:

«Τι ωραία που τα λες! Γι' αυτό σε παντρεύτηκα και μετά σε χώρισα».

Στη συνέχεια, ο Ταξιάρχης Χάνος επισήμανε:

«Μιλάει για αυτά τα θέματα κι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους νέους ανθρώπους να μάθουν, να ακούσουν, να έχουν τρόπο να πορευτούν στη ζωή τους. Γιατί οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές».

Όταν ρωτήθηκαν ποια είναι η μεγαλύτερη αλήθεια για τον γάμο που συνήθως δεν λέγεται, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου παραδέχτηκε με ειλικρίνεια:

«Έχει δυσκολία ο γάμος, η συμβίωση. Εδώ δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας όταν είμαστε με τα δικά μας τα νεύρα, με τη δική μας την αίσθηση. Όχι το να ζεις με έναν άλλον άνθρωπο».

Από την πλευρά του, ο ηθοποιός σημείωσε: «Δε γεννιέται κανένας άνθρωπος που να ξέρει πώς θα ζήσει παντρεμένος».

Η Τένια Μακρή παρουσίασε το νέο της βιβλίο / NDP Παναγιώτης Κουφαλέξης

Όσα είπαν οι υπόλοιποι καλεσμένοι

Το παρών στην παρουσίαση έδωσε και ο Πάνος Σόμπολος, ο οποίος ανέφερε:

Πάνος Σόμπολος

«Ήρθαμε απόψε εδώ να τιμήσουμε την αγαπημένη μας Τένια που παρουσιάζει αυτό το υπέροχο βιβλίο. Θα το διαβάσουμε αμέσως σε μια μέρα, γιατί σίγουρα η Τένια μεταφέρει βιώματα δικά της».

Ο Σωτήρης Πολύζος στάθηκε στον τίτλο του βιβλίου και το μήνυμά του:

Σωτήρης Πολύζος

«Νομίζω ακούγεται προβοκατόρικο το "Μέσα από την κλειδαρότρυπα ο γάμος" που είναι ο τίτλος του βιβλίου, αλλά έχει να κάνει με την αυθεντική αλήθεια, δηλαδή το πώς εμφανίζεται ένα ζευγάρι δημοσίως, δεν σημαίνει ότι είναι και η αυθεντική κατάσταση που βιώνει».

Στην ερώτηση ποιο είναι τελικά το μυστικό ενός πετυχημένου γάμου, η Έλενα Ράπτη απάντησε:

Έλενα Ράπτη

«Σύμφωνα με όσα πολύ όμορφα περιγράφει η κυρία Τένια Μακρή στο βιβλίο της, είναι ο σεβασμός, η κατανόηση και η αγάπη. Τότε μόνο αντιμετωπίζονται και οι δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν. Τότε λύνονται όλα τα ζητήματα και έτσι προχωράει ένα ζευγάρι αγαπημένο σε όλη τη διάρκεια του γάμου».

Τέλος, η Χρυσηίδα Δημουλίδου κατέθεσε τη δική της άποψη:

Χρυσηίδα Δημουλίδου

«Ο γάμος για μένα είναι λαχείο. Υπάρχουν ζευγάρια που ζουν πολλά χρόνια μαζί και αγαπιούνται και είναι ερωτευμένοι και άλλοι που δεν αντέχουν ούτε δυο μέρες να είναι μαζί μετά τον γάμο».

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