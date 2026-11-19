«Γιορτές για Όλους»: Εκπτώσεις έως 25% σε πάνω από 300 προϊόντα / Δελτίο ειδήσεων Star

Το υπουργείο Ανάπτυξης προχωρά σε μια νέα πρωτοβουλία με στόχο την οικονομική ελάφρυνση των καταναλωτών ενόψει των Χριστουγέννων, καθώς στο πρόγραμμα «Γιορτές για Όλους» αναμένεται να συμπεριληφθούν και τα παιχνίδια.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Βασίλης Σπανάκης τόνισε ότι η νέα πρωτοβουλία «Γιορτές για Όλους» θα προσφέρει γενναίες μειώσεις τιμών που θα αγγίζουν το 25% σε περίπου 300 βασικούς κωδικούς προϊόντων. Το εορταστικό «καλάθι» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ στις 18 Δεκεμβρίου, με στόχο να εξασφαλίσει ένα σημαντικά φθηνότερο χριστουγεννιάτικο τραπέζι για κάθε ελληνική οικογένεια.

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός εστιάζει στην ανακούφιση των νοικοκυριών από το κύμα της ακρίβειας κατά την περίοδο των εορτών.

Ο κ. Σπανάκης, μιλώντας στο Action24, αποκάλυψε εξάλλου, ότι πέρα από τις 25 κατηγορίες βασικών προϊόντων που έχουν ήδη οριστικοποιηθεί, στο πρόγραμμα θα συμπεριληφθούν και τα παιχνίδια.

Όσα είπε ο Βασίλης Σπανάκης για το πρόγραμμα ''Γιορτές για όλους'' ενόψει των Χριστουγέννων / Action24

Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μία ακόμη νέα προσθήκη-έκπληξη που θα ανακοινωθεί μέσα στο επόμενο διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι στη νέα δράση «Γιορτές για Όλους» εντάσσονται βασικά τρόφιμα, αλλά και προϊόντα με αυξημένη κατανάλωση στις γιορτές. Μεταξύ αυτών είναι το ελαιόλαδο, τα ζυμαρικά, το γάλα, τα τυριά, τα αυγά και το κρέας. Στη λίστα αναμένεται επίσης να μπουν καφές, αναψυκτικά, σάλτσες, σοκολατοειδή, μπισκότα, τσουρέκια, βασιλόπιτες και ξηροί καρποί.

Η πρωτοβουλία αφορά συνολικά 25 κατηγορίες προϊόντων, ενώ ο τελικός αριθμός των κωδικών και η οριστική σύνθεση της λίστας θα προκύψουν μετά τις συνεννοήσεις με την αγορά.