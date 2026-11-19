Η αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή της επιστροφής ενοικίου έχει ξεκινήσει, καθώς στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να πιστωθούν τα χρήματα στους δικαιούχους. Την ημερομηνία πληρωμής ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

«Τέλος του μήνα, 30 Νοεμβρίου έρχεται η επιστροφή ενοικίου σε 1 εκατ. συμπολίτες μας, 70.000 περισσότερους από ό,τι πέρσι. Θα πάρουν έως και 800 ευρώ», είπε η κα Μιχαηλίδου στον ΣΚΑΪ.

Για οικογένειες που πληρώνουν παράλληλα ενοίκιο φοιτητικής κατοικίας προβλέπεται επιπλέον επιστροφή έως 800 ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική ενίσχυση ακόμη και στα 1.600 ευρώ.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να υποβληθεί αίτηση από τους δικαιούχους.

Επιστρογή ενοικίου: Πώς υπολογίζεται

Το ποσό της επιστροφής αντιστοιχεί στο ένα δωδέκατο (1/12) της συνολικής ετήσιας δαπάνης για ενοίκιο. Για την κύρια κατοικία το ανώτατο ποσό διαμορφώνεται στα 800 ευρώ, ενώ προβλέπεται προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Αυτό σημαίνει ότι το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από το συνολικό ποσό των ενοικίων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2024 και όχι αποκλειστικά από το μηνιαίο μίσθωμα.

Για παράδειγμα, ένας ενοικιαστής που πληρώνει 500 ευρώ τον μήνα και είχε μισθώσει κατοικία για έξι μήνες κατέβαλε συνολικά 3.000 ευρώ. Η επιστροφή που προκύπτει είναι 250 ευρώ.

Αντίθετα, εάν η μίσθωση είχε διάρκεια ολόκληρο το έτος, η συνολική δαπάνη θα ανερχόταν σε 6.000 ευρώ και η επιστροφή θα διαμορφωνόταν στα 500 ευρώ.

Επομένως, όσο μεγαλύτερη είναι η ετήσια δαπάνη ενοικίου, τόσο υψηλότερη μπορεί να είναι η επιστροφή, μέχρι το προβλεπόμενο ανώτατο όριο.

Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι μπορούν να λάβουν έως 1.600 ευρώ

Αυξημένη ενίσχυση προβλέπεται για οικογένειες που επιβαρύνονται οικονομικά τόσο με το ενοίκιο της κύριας κατοικίας τους όσο και με τη φοιτητική στέγη παιδιού τους σε διαφορετική πόλη.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται:

Έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία.

Έως 800 ευρώ για τη φοιτητική κατοικία.

Με αυτόν τον τρόπο, η συνολική επιστροφή μπορεί να φτάσει τα 1.600 ευρώ, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Το τελικό ποσό διαμορφώνεται ανάλογα με τα μισθώματα που καταβλήθηκαν, τη διάρκεια των μισθώσεων και τα χαρακτηριστικά του νοικοκυριού.

Επιστροφή ενοικίου: Τα εισοδηματικά κριτήρια

Για τη χορήγηση της ενίσχυσης ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Ειδικότερα, τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Άγαμοι: Έως 25.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα.

Έως 25.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα. Έγγαμοι: Έως 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Έως 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Μονογονεϊκές οικογένειες: Έως 39.000 ευρώ, με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

Παράλληλα, εξετάζεται και η ακίνητη περιουσία των δικαιούχων. Το σχετικό περιουσιακό όριο διαφοροποιείται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Επομένως, η πλήρωση των εισοδηματικών προϋποθέσεων δεν αρκεί από μόνη της, καθώς πρέπει να πληρούνται και τα αντίστοιχα περιουσιακά κριτήρια.

Επιστροφή ενοικίου: Αυτόματα η πληρωμή – Τι πρέπει να προσέξουν οι ενοικιαστές

Η επιστροφή ενοικίου θα καταβληθεί αυτόματα στους δικαιούχους, χωρίς να απαιτείται η υποβολή ξεχωριστής αίτησης.

Ο υπολογισμός θα γίνει με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων και των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων που έχουν καταχωριστεί στην ΑΑΔΕ.

Γι' αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα στοιχεία της μίσθωσης να είναι σωστά δηλωμένα και το εμφανιζόμενο μίσθωμα να αντιστοιχεί στο πραγματικό ποσό που καταβάλλεται.

Σε περιπτώσεις ανακριβών δηλώσεων με σκοπό την είσπραξη μεγαλύτερης ενίσχυσης, προβλέπεται επιστροφή των χρημάτων με τόκο, καθώς και αποκλεισμός από το μέτρο για τρία χρόνια.