Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιστροφή ενοικίου 2026, με χιλιάδες ενοικιαστές να αναμένουν την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Το ποσό αντιστοιχεί, κατά κανόνα, σε ένα μηνιαίο ενοίκιο, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, ενώ προβλέπονται προσαυξήσεις για οικογένειες με παιδιά και ξεχωριστή ενίσχυση για τη φοιτητική στέγη.
Η φετινή πληρωμή αφορά τα ενοίκια που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2025. Παράλληλα, η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων επιτρέπει σε περισσότερα νοικοκυριά να διεκδικήσουν την επιστροφή, εφόσον πληρούν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.
Πότε θα πληρωθεί η επιστροφή ενοικίου 2026;
Η καταβολή της επιστροφής ενοικίου έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2026, χωρίς να έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής συγκεκριμένη νωρίτερη ημερομηνία για την πίστωση των χρημάτων.
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