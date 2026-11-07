Επιστροφή ενοικίου 2026: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι

Τα ποσά και τα νέα εισοδηματικά κριτήρια

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Οικονομια
Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση, βίντεο Mega
Επιστροφή ενοικίου: Τι αλλάζει - Πότε πληρώνεται (βίντεο Mega)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η επιστροφή ενοικίου 2026 αναμένεται έως 30 Νοεμβρίου 2026.
  • Το ποσό επιστροφής είναι συνήθως ένα μηνιαίο ενοίκιο, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ.
  • Προβλέπονται προσαυξήσεις για οικογένειες με παιδιά και ξεχωριστή ενίσχυση για φοιτητική στέγη.
  • Η πληρωμή αφορά ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2025.
  • Διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια για περισσότερα νοικοκυριά.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιστροφή ενοικίου 2026, με χιλιάδες ενοικιαστές να αναμένουν την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Το ποσό αντιστοιχεί, κατά κανόνα, σε ένα μηνιαίο ενοίκιο, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, ενώ προβλέπονται προσαυξήσεις για οικογένειες με παιδιά και ξεχωριστή ενίσχυση για τη φοιτητική στέγη.

Η φετινή πληρωμή αφορά τα ενοίκια που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2025. Παράλληλα, η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων επιτρέπει σε περισσότερα νοικοκυριά να διεκδικήσουν την επιστροφή, εφόσον πληρούν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Πότε θα πληρωθεί η επιστροφή ενοικίου 2026;

Η καταβολή της επιστροφής ενοικίου έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2026, χωρίς να έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής συγκεκριμένη νωρίτερη ημερομηνία για την πίστωση των χρημάτων.

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