Skoda Auto: Δείτε για ποιο λόγο χαμογελούν

Η Skoda Auto ενίσχυσε τις παραδόσεις, τα έσοδα και την κερδοφορία της στο πρώτο εννεάμηνο του 2026, εδραιώνοντας τη δεύτερη θέση της στην Ευρώπη (EU27+4), με 666.798 ταξινομήσεις σύμφωνα με την ACEA. Ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 23,1 δισ. ευρώ και τα λειτουργικά κέρδη τα 1,9 δισ. ευρώ. Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε στο 8,3%, από 8,0% το προηγούμενο έτος, διατηρώντας τη Skoda ανάμεσα στις πιο κερδοφόρες μάρκες μαζικής παραγωγής στην Ευρώπη. Οι καθαρές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 1,8 δισ. ευρώ. Στην ευρωπαϊκή αγορά, τα αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα αντιπροσώπευσαν το 29,8% των παραδόσεων της μάρκας, έναντι 24,1% έναν χρόνο νωρίτερα.

Ανάπτυξη στις βασικές αγορές

Η Γερμανία παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά της Skoda, με 178.300 παραδόσεις (+15,9%). Αύξηση καταγράφηκε επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο (71.700, +8,4%), στην Τσεχία (70.500, +4,2%), στην Πολωνία (50.700, +10,4%) και στη Γαλλία (39.800, +10,0%). Εκτός Ευρώπης, η Ινδία παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά της μάρκας, ακολουθούμενη από την Τουρκία (32.600, +1,2%). Ανάμεσα στις αγορές με την υψηλότερη ποσοστιαία ανάπτυξη ξεχώρισαν η Αίγυπτος (+48,8%), η Ουγγαρία (+19,4%) και το Βέλγιο (+17,1%).

Elroq και Enyaq στην πρώτη τετράδα των ηλεκτρικών στην Ευρώπη

Οι παγκόσμιες παραδόσεις αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων αυξήθηκαν κατά 41,3%, στις 167.400. Μαζί με τα plug-in υβριδικά, έφτασαν τις 203.100 (+34,7%). Τα Elroq και Enyaq κατέλαβαν την τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα στις ευρωπαϊκές πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων, φέρνοντας τη Skoda στην πέμπτη θέση μεταξύ των μαρκών. Το Elroq, με 92.200 παραδόσεις παγκοσμίως (+52,7%), ήταν πρώτο σε πωλήσεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο στη Δανία, στη Γερμανία και στη Σλοβακία, δεύτερο στην Τσεχία, στην Ολλανδία και στην Ελβετία και τρίτο στην Πολωνία και στην Αυστρία. Το Enyaq κατέγραψε 72.700 παραδόσεις (+25,0%), με την πρώτη θέση στην αγορά ηλεκτρικών της Τσεχίας και παρουσία στην πρώτη τριάδα σε Αυστρία, Δανία, Σλοβακία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελβετία.

Η μεγαλύτερη γκάμα στην ιστορία της Skoda

Τα νέα Epiq και Peaq διπλασίασαν την αμιγώς ηλεκτρική γκάμα, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 82.000 παραγγελίες έως τα μέσα Οκτωβρίου. Το Epiq παράγεται στην Ισπανία και το Peaq στη Mladá Boleslav.

Η Skoda διαθέτει πλέον 14 σειρές μοντέλων. Το Octavia παραμένει πρώτο σε παραδόσεις, με 138.000 αυτοκίνητα, ακολουθούμενο από τα Kodiaq, Kamiq, Elroq και Fabia.

Ανάπτυξη στην Ινδία και στη Βόρεια Αφρική

Με 53.200 παραδόσεις (+7,8%), η Ινδία εδραιώθηκε ως η τέταρτη μεγαλύτερη αγορά της Skoda παγκοσμίως, με στήριξη από τα ανανεωμένα Slavia και Kushaq. Στη Βόρεια Αφρική, οι παραδόσεις αυξήθηκαν στην Αίγυπτο (5.000, +48,8%) και στο Μαρόκο (4.700, +4,5%).



