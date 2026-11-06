Άση Μπήλιου: Προβλέψεις Σαββατοκύριακου & πώς θα επηρεάσει η Νέα Σελήνη

«Θα έχουμε ένα πολύ ωραίο Σάββατο. Η Κυριακή έρχεται σε διαφορετικό κλίμα»

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Οι αστρολογικές προβλέψεις για την Παρασκευή & το Σαββατοκύριακο από την Άση Μπήλιου στο Stars System. Πώς θα επηρεάσει η Νέα Σελήνη στις 9/11;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σελήνη είναι στον Ζυγό το Σάββατο και μετακινείται στον Σκορπιό το βράδυ, προετοιμάζοντας για τη Νέα Σελήνη της Δευτέρας.
  • Το Σάββατο θα είναι μια ευχάριστη μέρα με θετικές επιρροές από Άρη και Δία, ιδανική για κοινωνικές δραστηριότητες.
  • Η Κυριακή θα έχει διαφορετικό κλίμα λόγω της Σελήνης στον Σκορπιό, που φέρνει συναισθηματική ένταση.
  • Η Νέα Σελήνη της Δευτέρας απαιτεί προσοχή στις αποφάσεις και τις υπερβολές, καθώς μπορεί να φέρει αποκαλύψεις από το παρελθόν.
  • Σημαντική η τήρηση υποχρεώσεων το Σαββατοκύριακο, πριν την επιρροή της Νέας Σελήνης.

Η Άση Μπήλιου ανέλυσε σήμερα στο Stars System πώς θα κυλήσει αστρολογικά η σημερινή μέρα αλλά και το Σαββατοκύριακο. Η Σελήνη είναι στον Ζυγό και αργά το βράδυ του Σαββάτου θα κινηθεί στον Σκορπιό, στο ζώδιο όπου θα πραγματοποιηθεί η Νέα Σελήνη της Δευτέρας.

Δείτε αναλυτικά τις αστρολογικές προβλέψεις του Σαββατοκύριακου για κάθε ζώδιο αλλά και την επιρροή της Νέας Σελήνης

«Το πρωί της Παρασκευής, η Σελήνη που βρίσκεται στον Ζυγό από χθες σε κόντρα με τον Κρόνο, κάνει αντίθεση με τον Κρόνο κι έτσι λίγο μας το χαλάει το κλίμα τις πρωινές ώρες, στην πορεία φτιάχνει. Θα έχουμε ένα πολύ ωραίο Σάββατο. Εγώ εκεί θέλω να ποντάρετε στην αυριανή μέρα. Η Σελήνη θα κάνει μόνο ωραίες όψεις και με τον Άρη και με τον Δία και με την ανάδρομη Αφροδίτη. Είναι λοιπόν μια υπέροχη μέρα για να χαρούμε με τους ανθρώπους μας, με τους αγαπημένους μας, με τους φίλους μας γενικότερα, να περάσουμε όμορφα, να κάνουμε δραστηριότητες λίγο πιο χαλαρές και απολαυστικές.

Άση Μπήλιου: Προβλέψεις Σαββατοκύριακου & πώς θα επηρεάσει η Νέα Σελήνη

Η Κυριακή έρχεται σε ένα τελείως διαφορετικό κλίμα, γιατί η Σελήνη λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου θα περάσει στον Σκορπιό. Τη Δευτέρα πραγματοποιείται η Νέα Σελήνη σε αυτό το ζώδιο, οπότε μπαίνοντας η Σελήνη την Κυριακή στον Σκορπιό μας προετοιμάζει για τη Νέα Σελήνη», εξήγησε η αστρολόγος. 

Μπήλιου: Έντονη η επιρροή της Νέας Σελήνης της Δευτέρας

«Η επιρροή της νέας Σελήνης αυτής είναι αρκετά έντονη σε συναισθηματικό επίπεδο. Από τη μια μας δίνει τη δύναμη, το θάρρος να σκεφτούμε, να κάνουμε νέα ξεκινήματα, αλλά αντιμετωπίζοντας πρώτα ή εμπόδια ή τους φόβους μας. Και από την άλλη πλευρά, θέλει προσοχή να μη βιαστούμε, γιατί αυτή η Νέα Σελήνη που θα έχουμε την Δευτέρα σχηματίζει όψεις απαιτητικές τόσο με τον Άρη όσο και με τον Δία. Άρα χρειάζεται προσοχή στις υπερβολές αλλά και στη βιασύνη», επισήμανε.

Σημείωσε δε, πως αναμένονται κι άλλες αποκαλύψεις και πράγματα από το παρελθόν στην επικαιρότητα. 

«Άρα με λίγα λόγια σήμερα, τώρα το πρωί είναι κάπως τα πράγματα. Ας προσπαθήσουμε να είμαστε συνεπείς σε ό, τι έχουμε να κάνουμε, στις
υποχρεώσεις, στις δουλειές, μην τις αφήσουμε για το Σαββατοκύριακο. Χαιρόμαστε το Σάββατο και το βράδυ σήμερα, με ό, τι τέλος πάντων έχει στο μυαλό του ο καθένας για να περάσουμε όμορφα. Και την Κυριακή μαζευόμαστε λίγο με την Σελήνη στον Σκορπιό γιατί ξεκινάει η επιρροή της Νέας Σελήνης», είπε κλείνοντας.

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