Μια ιδιαίτερη δημοπρασία με πρωταγωνίστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη εκτυλίχθηκε στο Cash or Trash, όταν ένα εντυπωσιακό βραχιόλι με την υπογραφή του Ηλία Λαλαούνη τράβηξε αμέσως την προσοχή της. Η γνωστή επιχειρηματίας και παρουσιάστρια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το κόσμημα και μπήκε αποφασισμένη στη διαδικασία της διεκδίκησής του, παρά τον ανταγωνισμό από τους υπόλοιπους αγοραστές.

Πωλήτρια ήταν η Χριστίνα η οποία ήρθε στην εκπομπή από το Ηράκλειο Αττικής. Η ίδια ασχολείται με το θέατρο και το τραγούδι, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αφοσιωθεί περισσότερο στη μουσική, παρουσιάζοντας παλιά αγαπημένα τραγούδια μέσα από σύγχρονες jazz, pop και rock διασκευές.

Το αντικείμενο που έφερε μαζί της ήταν ένα ασημένιο, επιχρυσωμένο βραχιόλι του οίκου Λαλαούνη, με διακοσμητικά μοτίβα ματιών, κατασκευασμένο τη δεκαετία του '80.

Η εκτίμηση της Δέσποινας Μοιραράκη ήταν ιδιαίτερα θετική. Εξετάζοντας το κόσμημα, επιβεβαίωσε ότι έφερε τις χαρακτηριστικές σφραγίδες του οίκου, ανάμεσά τους και το hallmark του Ηλία Λαλαούνη, καθώς και τη σφραγίδα του εργαστηρίου Α21. Η Χριστίνα αποκάλυψε πως το είχε αποκτήσει πριν από περίπου 15 χρόνια από μια φίλη της, σε πολύ καλή τιμή.

Αρχικά, η πωλήτρια είχε στο μυαλό της το ποσό των 400 ευρώ, ωστόσο η εκτίμηση του ειδικού Θάνου Λούδου διαμορφώθηκε στα 340 ευρώ. Ο ίδιος αναγνώρισε την ποιότητα και την αυθεντικότητα του κοσμήματος, αλλά και την εμπορική αξία που προσδίδει σε αυτό η υπογραφή του γνωστού ελληνικού οίκου.

Η Δέσποινα Μοιραράκη εμφανίστηκε ως αγοραστής και διεκδίκησε το βραχιόλι

Η μεγάλη έκπληξη ήρθε στη συνέχεια, όταν η Δέσποινα Μοιραράκη έκανε την εμφάνισή της στην πλευρά των αγοραστών, φορώντας μάλιστα το βραχιόλι στο χέρι της! Η ίδια αποκάλυψε πως δεν είχε απλώς ενθουσιαστεί με το κόσμημα, αλλά είχε ήδη αποφασίσει ότι ήθελε να γίνει δικό της.

Οι υπόλοιποι αγοραστές είχαν διαφορετικές απόψεις για την αξία του. Η Νάντια αναγνώρισε την ιδιαίτερη αισθητική του και δήλωσε πως θα το διεκδικούσε, ενώ ο γιατρός εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός, θεωρώντας ότι δεν πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά statement κομμάτια του Λαλαούνη. Μάλιστα, στάθηκε στο γεγονός ότι το κόσμημα είχε υποστεί επιχρύσωση και δεν διατηρούσε την αρχική του μορφή.

Η Δέσποινα, ωστόσο, δεν πτοήθηκε. Η δημοπρασία ξεκίνησε από τα 180 ευρώ, με τις προσφορές να ανεβαίνουν γρήγορα. Στα 350 ευρώ ο γιατρός αποφάσισε να αποχωρήσει, ενώ λίγο αργότερα και η Νάντια έκανε πίσω, θέλοντας να αφήσει χώρο στη Δέσποινα να διεκδικήσει το αντικείμενο που τόσο της άρεσε.

Η μάχη συνεχίστηκε ανάμεσα στη Δέσποινα, τον Άλεξ και την Ιόλη. Όταν η προσφορά έφτασε στα 390 ευρώ, η Ιόλη αποσύρθηκε, ενώ η Δέσποινα αποφάσισε να κάνει την υπέρβασή της.

«Αγαπημένη μου Χριστίνα, θα κάνω μια υπέρβαση, πολύ μεγάλη. Σου προσφέρω 400 ευρώ», είπε, ανεβάζοντας την προσφορά της στο ποσό που επιθυμούσε εξαρχής η πωλήτρια.

Ο Άλεξ τελικά αποσύρθηκε, αφήνοντας τις δύο γυναίκες να διαπραγματευτούν μόνες τους. Η Χριστίνα, όμως, δεν έδωσε αμέσως την απάντησή της, με τη Δέσποινα να την πιέζει παιχνιδιάρικα να αποφασίσει.

Τελικά, η συμφωνία έκλεισε στα 400 ευρώ και το βραχιόλι πέρασε στα χέρια της Δέσποινας Μοιραράκη, η οποία δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά της.

Μάλιστα, η πωλήτρια είχε και μια μουσική έκπληξη για τους αγοραστές. Η Χριστίνα ερμήνευσε a cappella το αγαπημένο της τραγούδι «Χαρά μου, για σένα ζω», το οποίο, όπως αποκάλυψε, της το τραγουδούσε η γιαγιά της.

Η στιγμή έκλεισε με τη Δέσποινα να φορά το νέο της απόκτημα και να ευχαριστεί τη Χριστίνα, ενώ οι δύο γυναίκες αντάλλαξαν θερμές ευχές. Η γνωστή επιχειρηματίας απέκτησε τελικά το κόσμημα που της είχε κλέψει την καρδιά, πληρώνοντας 400 ευρώ, σε μια δημοπρασία που συνδύασε την αγάπη για τα κοσμήματα με το τραγούδι και το χιούμορ.

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