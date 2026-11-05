Με αφορμή τις ερωτικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Stars System για τον μήνα Νοέμβριο, η αστρολόγος επισήμανε τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο από τις αστρολογικές όψεις, με αποτέλεσμα για κάποιους ο Νοέμβριος να φέρει επανασυνδέσεις και για κάποιους άλλους απρόσμενες εξελίξεις... όπως έναν κεραυνοβόλο έρωτα ή έναν ξαφνικό χωρισμό.
Μπήλιου: Ερωτικές προβλέψεις για τον Νοέμβριο - Οι τυχεροί του μήνα
Mπήλιου: Επανασυνδέσεις για 6 ζώδια
«Εγώ να σας πω ότι ο μήνας Nοέμβριος μπορεί να φέρει επανασυνδέσεις στα παρακάτω ζώδια του γ΄ δεκαημέρου ή όσους έχουν ωροσκόπο εκεί:
- Κριούς
- Υδροχόους
- Διδύμους
- Λέοντες
- Ζυγούς
- Τοξότες
Mπήλιου: Απρόσμενες εξελίξεις, κεραυνοβόλο έρωτα ή ξαφνικό χωρισμό, για 4 ζώδια
«Απρόσμενες εξελίξεις, κεραυνοβόλουςς έρωτες ή χωρισμούς προβλέπονται τον Νοέμβριο για αυτά τα ζώδια, των 5 πρώτων ημερών:
- Διδύμους
- Τοξότες
- Υδροχόους
- Λέοντες
Η Άση Μπήλιου ανέλυσε στο σημερινό Stars System τον μήνα Νοέμβριο από αστρολογικής άποψης όσον αφορά στα ερωτικά, υπενθυμίζοντας ότι ο μήνας χωρίζεται νοητά σε δύο μέρη, καθώς το πρώτο δεκαπενθήμερο χαρακτηρίζεται κυρίως από την ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης. Τα καλά έρχονται από τις 15 του μήνα κι έπειτα...
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