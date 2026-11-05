Μπήλιου: Επανασυνδέσεις & κεραυνοβόλοι έρωτες γι' αυτά τα ζώδια

Ποιοι επηρεάζονται από τις αστρολογικές όψεις του Νοεμβρίου

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Δείτε ποια ζώδια θα είναι τα τυχερά του μήνα στα ερωτικά τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Άσης Μπήλιου - Ποια να περιμένουν επανασυνδέσεις και ποια απρόσμενες εξελίξεις

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νοέμβριος φέρνει επανασυνδέσεις για Κριούς, Υδροχόους, Δίδυμους, Λέοντες, Ζυγούς και Τοξότες.
  • Απρόσμενες εξελίξεις, κεραυνοβόλοι έρωτες ή ξαφνικοί χωρισμοί αναμένονται για Δίδυμους, Τοξότες, Υδροχόους και Λέοντες.
  • Ο μήνας χωρίζεται σε δύο μέρη, με το πρώτο δεκαπενθήμερο να επηρεάζεται από την ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης.
  • Τα θετικά γεγονότα αναμένονται μετά τις 15 Νοεμβρίου.

Με αφορμή τις ερωτικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Stars System για τον μήνα Νοέμβριο, η αστρολόγος επισήμανε τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο από τις αστρολογικές όψεις, με αποτέλεσμα για κάποιους ο Νοέμβριος να φέρει επανασυνδέσεις και για κάποιους άλλους απρόσμενες εξελίξεις... όπως έναν κεραυνοβόλο έρωτα ή έναν ξαφνικό χωρισμό. 

Μπήλιου: Ερωτικές προβλέψεις για τον Νοέμβριο - Οι τυχεροί του μήνα

Mπήλιου: Επανασυνδέσεις για 6 ζώδια

«Εγώ να σας πω ότι ο μήνας Nοέμβριος μπορεί να φέρει επανασυνδέσεις στα παρακάτω ζώδια του γ΄ δεκαημέρου ή όσους έχουν ωροσκόπο εκεί:

  • Κριούς
  • Υδροχόους
  • Διδύμους
  • Λέοντες
  • Ζυγούς
  • Τοξότες

Mπήλιου: Απρόσμενες εξελίξεις, κεραυνοβόλο έρωτα ή ξαφνικό χωρισμό, για 4 ζώδια

«Απρόσμενες εξελίξεις, κεραυνοβόλουςς έρωτες ή χωρισμούς προβλέπονται τον Νοέμβριο για αυτά τα ζώδια, των 5 πρώτων ημερών:

  • Διδύμους
  • Τοξότες 
  • Υδροχόους
  • Λέοντες

Η Άση Μπήλιου ανέλυσε στο σημερινό Stars System τον μήνα Νοέμβριο από αστρολογικής άποψης όσον αφορά στα ερωτικά, υπενθυμίζοντας ότι ο μήνας χωρίζεται νοητά σε δύο μέρη, καθώς το πρώτο δεκαπενθήμερο χαρακτηρίζεται κυρίως από την ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης. Τα καλά έρχονται από τις 15 του μήνα κι έπειτα...

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Stars System

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