Αποκαλυπτική και ιδιαίτερα επικριτική εμφανίστηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή απέναντι στον Σωτήρη Τσαφούλια, με αφορμή τα σχόλιά του για την Αγγελική Ηλιάδη και τη Σαμπρίνα.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή πήρε θέση στα όσα είπε ο Σωτήρης Τσαφούλιας για τη Σαμπρίνα και την Αγγελική Ηλιάδη(σ.σ: είχε πει πως θα με κατηγορήσουν αυτές για αμορφωσιά;) αναφέροντας πως με αυτή του τη στάση έχασε πόντους και φάνηκε σαν να υποτιμά τις δύο τραγουδίστριες.

«O Σωτήρης Τσαβούλιας οριακά πρόσβαλε και την Αγγελική και τη Σαμπρίνα. Το να λέει τη φράση να σε κατηγορούν για αμορφωσιά αυτές οι δύο. Σαν να υπονοείς ότι αυτές οι δύο δεν είναι πολύ μορφωμένες. Δεν κερδίζεις τις εντυπώσεις με το να υπονοήσεις πως η Ηλιάδη και η Σαμπρίνα είναι αμόρφωτες. Ο Σωτήρης Τσαφούλιας με αυτό τον τρόπο έχασε πόντους. Με το να κατηγορήσεις τη Σαμπρίνα και την Ηλιάδη ότι είναι αμόρφωτες πας να βγεις πιο μορφωμένος; Τις υποβάθμισε, τις ειρωνεύτηκε» ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Σωτήρης Τσαφούλιας τάχθηκε υπέρ του δικαιώματος των γυναικών στην αυτοδιάθεση του σώματός τους και το θέμα των αμβλώσεων.

Τότε Σαμπρίνα και Αγγελική Ηλιάδη, ανέφεραν πως οι απόψεις του για το συγκεκριμένο κοινωνικό ζήτημα δείχνουν έλλειψη βαθιάς γνώσης, με την τραγουδίστρια να αναφέρει χαρακτηριστικά τη φράση: «η ημιμάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια».

Ο σκηνοθέτης μεγάλων επιτυχιών ανάμεσα σ’ αυτές το «Έτερος Εγώ» και το «Ριφιφί» σε συνέντευξή του στις Rainbow Mermaids.

«Να σε κατηγορούν για αμορφωσιά η Αγγελική Ηλιάδη και η Σαμπρίνα, επειδή λες να ορίζει το σώμα της η γυναίκα; Αντί να έρθει να μου την πει η Ελένη Λουκά, μου τη λέει η Σαμπρίνα;» είπε μεταξύ άλλων ο Τσαφούλιας.