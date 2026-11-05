Σήμερα, ο Χρήστος Μοίρας έρχεται στο πλατό της εκπομπής Πρώτος Καφέ με τη Ζήνα, κα φέρνει μία συνταγή που απαιτεί προσοχή, αλλά φέρνει ένα αποτέλεσμα που αξίζει τον κόπο. Φτιάχνει Εκμέκ Κανταΐφι.
Πάμε να δούμε βήμα-βήμα τη διαδικασία
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Εκμέκ κανταΐφι
Υλικά
Για τη βάση
- 400 γρ. φύλλο κανταΐφι
- 150 γρ. βούτυρο αγελάδος, λιωμένο
- 120 γρ. φιστίκι Αιγίνης, ψιλοκομμένο
Για το σιρόπι
- 500 γρ. ζάχαρη
- 400 ml νερό
- Φλούδα από 1 πορτοκάλι
- 1 ξυλάκι κανέλας
- 2 κ.σ. ροδόνερο
Για την κρέμα βανίλιας
- 1 λίτρο γάλα πλήρες
- 150 γρ. ζάχαρη
- 80 γρ. κορν φλάουρ
- 3 κρόκοι αυγών
- 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας Bourbon
- Ξύσμα από 1 πορτοκάλι
- 70γρ. βούτυρο
Για την κρέμα μασκαρπόνε
- 250 γρ. μασκαρπόνε, κρύο
- 250 ml κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά, κρύα
- 50 γρ. ζάχαρη άχνη
Εκτέλεση
Για τη βάση
- Ανοίγω το κανταΐφι με τα χέρια μου, ώστε να αφρατέψει και να ξεχωρίσουν οι ίνες του.
- Προσθέτω το λιωμένο βούτυρο και ανακατεύω καλά, μέχρι να καλυφθεί ομοιόμορφα.
- Απλώνω σε βουτυρωμένο ταψί και ψήνω στους 170°C, στις αντιστάσεις, για 40-50 λεπτά, μέχρι να αποκτήσει χρυσαφένιο χρώμα και να γίνει τραγανό.
Για το σιρόπι
- Βράζω τη ζάχαρη με το νερό, τη φλούδα λεμονιού και την κανέλα για 5-6 λεπτά από τη στιγμή που θα αρχίσει ο βρασμός.
- Αποσύρω από τη φωτιά, προσθέτω το ροδόνερο και αφήνω το σιρόπι να κρυώσει.
- Σιροπιάζω το ζεστό κανταΐφι με το κρύο σιρόπι και αφήνω να απορροφηθεί.
Για την κρέμα βανίλιας
- Σε ένα μπολ ανακατεύω τους κρόκους με τη ζάχαρη και το κορν φλάουρ.
- Ζεσταίνω το γάλα και προσθέτω σταδιακά λίγο στο μείγμα των αυγών, ανακατεύοντας.
- Επαναφέρω το μείγμα στην κατσαρόλα και ανακατεύω σε μέτρια φωτιά μέχρι να δέσει η κρέμα.
- Αποσύρω από τη φωτιά, προσθέτω το βούτυρο, τη βανίλια Bourbon και το ξύσμα πορτοκαλιού.
- Ανακατεύω καλά, απλώνω την κρέμα πάνω από το κανταΐφι και αφήνω να κρυώσει.
- Στη συνέχεια βάζω στο ψυγείο μέχρι να σταθεροποιηθεί.
Για την κρέμα μασκαρπόνε
- Χτυπαω την κρέμα γάλακτος σαντιγί , όταν αφρατέψει προσθέτω σταδιακά το μασκαρπόνε να ομογενοποιηθεί!
- Απλώνω την κρέμα μασκαρπόνε πάνω από την κρέμα βανίλιας και πασπαλίζω με το ψιλοκομμένο φιστίκι Αιγίνης.
- Αφήνω το γλυκό στο ψυγείο για τουλάχιστον 4 ώρες πριν το σερβίρισμα.