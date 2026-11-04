Μια προσωπική εμπειρία από τα παιδικά της χρόνια μοιράστηκε η Μαρία Ηλιάκη, μιλώντας ανοιχτά για την περίοδο, τη στάση της μητέρας της και την ανάγκη τα παιδιά να μεγαλώνουν χωρίς αμηχανία γύρω από μια φυσιολογική λειτουργία του σώματος.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στο θέμα από το καμαρίνι της, μετά το τέλος της εκπομπής, με αφορμή σχετική συζήτηση που είχε προηγηθεί στο Νωρίς Νωρίς και μια έρευνα που, όπως είπε, είχε διαβάσει για τα κορίτσια που έχουν νιώσει ντροπή ή αμηχανία για την έμμηνο ρύση τους.

Η τοποθέτησή της επικεντρώθηκε στο πώς η στάση της οικογένειας μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο ένα παιδί αντιλαμβάνεται το σώμα του. Η ίδια συνέδεσε τη δική της εμπειρία με τον τρόπο που τη μεγάλωσε η μητέρα της, λέγοντας ότι στο σπίτι τους το θέμα αντιμετωπιζόταν με φυσικότητα.

Με αφορμή την περίοδο και την έρευνα για τα κορίτσια

Η Μαρία Ηλιάκη εξήγησε ότι η συζήτηση που άνοιξε για την περίοδο την οδήγησε αυθόρμητα στις δικές της αναμνήσεις. Όπως είπε, θυμήθηκε τη μητέρα της και τον τρόπο με τον οποίο της μιλούσε για ζητήματα του σώματος, χωρίς να καλλιεργεί σιωπή ή ντροπή.

«Μου ήρθε σαν φλασιά έτσι η δική μου η μαμά, η συγχωρεμένη που ήταν ένας άνθρωπος της παλιάς σχολής που σε κάποια πράγματα ήταν πολύ προοδευτική», ανέφερε.

Στη συνέχεια περιέγραψε μια καθημερινότητα μέσα στην οποία η περίοδος δεν παρουσιαζόταν ως κάτι απαγορευμένο ή φορτισμένο. Όπως εξήγησε, η μητέρα της τής έδινε τις πληροφορίες που χρειαζόταν και της μιλούσε ανοιχτά, κάτι που διαμόρφωσε από νωρίς έναν ήρεμο τρόπο αντιμετώπισης. «Ήταν κάτι πολύ φυσιολογικό μέσα στο σπίτι μας», είπε χαρακτηριστικά.

Ανάρτηση της Μαρίας Ηλιάκη με την κορούλα της, Κατερίνα

Πώς βίωσε η Μαρία Ηλιάκη την πρώτη περίοδο

Η παρουσιάστρια στάθηκε και στη στιγμή που ήρθε η πρώτη της περίοδος, τοποθετώντας τη χρονικά περίπου στην έκτη δημοτικού ή στην πρώτη γυμνασίου. Όπως εξήγησε, επειδή είχε ήδη προετοιμαστεί σωστά στο σπίτι, δεν ένιωσε ούτε φόβο ούτε αμηχανία.

«Αυτός ήταν και ο λόγος που το αντιμετώπισα κι εγώ τόσο κουλ όταν ήρθε στη δική μου ζωή εκεί γύρω στην έκτη δημοτικού με πρώτη γυμνασίου, αν θυμάμαι καλά, και δεν αισθάνθηκα ποτέ ντροπή, ούτε φόβο να μιλήσω γι’ αυτό, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα», εξομολογήθηκε.

Η αναφορά της ήρθε να φωτίσει ένα θέμα που εξακολουθεί να απασχολεί πολλά κορίτσια, καθώς η έμμηνος ρύση παραμένει για αρκετές οικογένειες ένα ζήτημα που περιβάλλεται από αμηχανία. Η ίδια έδωσε έμφαση στο ότι η φυσική και ανοιχτή ενημέρωση από τους γονείς μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά.

Το μήνυμα της Μαρίας Ηλιάκη προς τους γονείς

Έχοντας πλέον και η ίδια κόρη, τη μικρή Κατερίνα, η Μαρία Ηλιάκη συνέδεσε τη δική της εμπειρία με τον ρόλο που έχουν σήμερα οι γονείς απέναντι στα παιδιά τους. Η τοποθέτησή της δεν περιορίστηκε μόνο στα κορίτσια, αλλά αφορούσε συνολικά τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά σε σχέση με ζητήματα σώματος και υγείας.

«Εμείς πρέπει να είμαστε το παράδειγμα για τα παιδιά μας και ειδικά σε τέτοια λεπτά ζητήματα, για τα κορίτσια μας και τα αγόρια μας», τόνισε.