Πρωτοφανείς βανδαλισμοί σημειώθηκαν στο πρώτο κοιμητήριο του Ωρωπού, όπου άγνωστοι εισέβαλαν τα ξημερώματα και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε περισσότερους από 40 τάφους. Οι δράστες βεβήλωσαν μνήματα, προχώρησαν σε καταστροφές και έκλεψαν αντικείμενα, ενώ η αστυνομία βρίσκεται σε αναζήτηση των υπευθύνων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μάνου Σωτηρόπουλου για το μεσημεριανό δελτίο του STAR, οι καταστροφές έγιναν αντιληπτές τις πρωινές ώρες, προκαλώντας αναστάτωση στους συγγενείς των ανθρώπων που έχουν ενταφιαστεί στο κοιμητήριο.

Από νωρίς το πρωί, συγγενείς των νεκρών έφταναν στο κοιμητήριο του Ωρωπού, προκειμένου να διαπιστώσουν την κατάσταση των τάφων των δικών τους ανθρώπων.

Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν το μέγεθος των καταστροφών. Περισσότερα από 40 μνήματα υπέστησαν ζημιές, ενώ οι άγνωστοι δράστες προχώρησαν και σε κλοπές αντικειμένων.

Στο κοιμητήριο έφτασαν αξιωματικοί και αστυνομικοί από το Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού, οι οποίοι κατέγραψαν τις ζημιές.

Σε αρκετές περιπτώσεις, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι αστυνομικοί έλαβαν δακτυλικά αποτυπώματα από τα μνήματα, στο πλαίσιο της προσπάθειας να εντοπίσουν τους υπεύθυνους για τους βανδαλισμούς.

Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνονται κλοπές. Το συγκεκριμένο κοιμητήριο είχε βρεθεί ξανά στο στόχαστρο αγνώστων πριν από αρκετούς μήνες.

Τότε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, άγνωστοι είχαν εισβάλει στον χώρο με σκοπό να αφαιρέσουν χαλκό από καντήλια, θυμιατά και διακοσμητικά αντικείμενα.

Το περιστατικό στον Ωρωπό έρχεται λίγες ημέρες μετά την εξιχνίαση της φονικής έκρηξης στην Πλάκα, στην οποία οι τρεις δράστες είχαν καταγραφεί να κλέβουν ένα κομμάτι χαλκού από σωλήνα, με σκοπό να αποκομίσουν μικρό οικονομικό όφελος.

Η αστυνομική έρευνα για τους βανδαλισμούς στο κοιμητήριο του Ωρωπού βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το σημείο.

Το ζητούμενο είναι να εντοπιστούν οι δράστες και να διαπιστωθεί τι ακριβώς αφαιρέθηκε από τα μνήματα, πέρα από τις εκτεταμένες φθορές που έχουν ήδη καταγραφεί.