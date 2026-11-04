Ωρωπός: Άγνωστοι κατέστρεψαν 40 τάφους

Οι εικόνες από τις εκτεταμένες καταστροφές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.11.26 , 16:00 Οι ερευνητές ρώτησαν ζευγάρια γιατί δεν κάνουν σεξ - Δείτε τις απαντήσεις
04.11.26 , 15:56 Ζωή Κρονάκη: «Έχω ακούσει από συνάδελφο ότι μπήκα με μέσο στην ΕΡΤ»
04.11.26 , 15:52 Τέλος στον διαχωρισμό μαθητών σε «οπτικούς» και «ακουστικούς» - Νέα έρευνα
04.11.26 , 15:51 First Dates: Απόψε νέοι singles μπαίνουν στο παιχνίδι του φλερτ
04.11.26 , 15:50 «Η Ζωή Μετά»: Η Μαρία Παναγοπούλου παρουσίασε το νέο της βιβλίο
04.11.26 , 15:39 Η Όλγα Κεφαλογιάννη στη διεθνή έκθεση World Travel Market 2026
04.11.26 , 15:26 Θεοφανία Παπαθωμά: «Χαίρομαι με τη νέα σχέση του Πασχάλη Τσαρούχα»
04.11.26 , 15:23 Νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Πέμπτη 5/11
04.11.26 , 15:08 «Αλήθεια σου λέω ψέματα»: Οι ηθοποιοί που πήγαν στην πρεμιέρα
04.11.26 , 15:06 Σύνταγμα: Παραμονή Πρωτοχρονιάς με Παπαρίζου, Μάστορα, Μουζουράκη & Πάολα;
04.11.26 , 15:00 Πινγκ - Πονγκ: Το ευχάριστο άθλημα που συμβάλει στη μακροζωία
04.11.26 , 14:46 Μαρία Ηλιάκη: «Δεν αισθάνθηκα ποτέ ντροπή για την περίοδό μου»
04.11.26 , 14:44 Ωρωπός: Άγνωστοι κατέστρεψαν 40 τάφους
04.11.26 , 14:44 Ο Ράπερ Lamanif Στη Δίκη Για Την Υπόθεση Εκβιασμού
04.11.26 , 14:39 Καταγγελία Για Ιατρική Αμέλεια Και Καθυστέρηση Της Δίκης
Μικρό Παλλάς: Αγαπημένα ζευγάρια στην επίσημη πρεμιέρα των «Λύκων»
Αννίτα Πάνια για Βίσση και Καρβέλα: «Νομίζω ότι το ξεκίνησε ο Νίκος αυτό»
Κωνσταντίνος Βασάλος: Φωτογραφίζει τη σύντροφό του στο πάρτι γενεθλίων της
Πηνελόπη Πλάκα - Τόλης Παπαδημητρίου: Από τώρα Χριστούγεννα για το ζευγάρι!
Τσαφούλιας: H πώληση της ναυτιλιακής του εταιρίας & το πραγματικό επώνυμο
Γρηγόρης Αρναούτογλου – Κατερίνα Κόκλα: Ο γιος τους έγινε 13 ετών
Θάνατος Μαζωνάκη: Ανατροπή με τις ποσότητες των ουσιών στις τοξικολογικές
Λέκκας: «Το Ρέθυμνο θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο για τσουνάμι»
Έφη Ρασσιά: Η Βάλια από «Το Καφέ της Χαράς» έγινε δημοσιογράφος
Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Επίσημη εμφάνιση με τον σύντροφό της, Θύμιο Φράγκο
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Άγνωστοι βανδάλισαν το πρώτο κοιμητήριο του Ωρωπού, προκαλώντας ζημιές σε πάνω από 40 τάφους.
  • Οι δράστες βεβήλωσαν μνήματα και έκλεψαν αντικείμενα, με την αστυνομία να αναζητά τους υπευθύνους.
  • Συγγενείς των νεκρών έφτασαν στο κοιμητήριο το πρωί για να δουν την κατάσταση των τάφων.
  • Η αστυνομία έχει συλλέξει δακτυλικά αποτυπώματα από τα μνήματα για την έρευνα.
  • Το κοιμητήριο είχε ξαναβρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων πριν από μήνες, με κλοπές αντικειμένων.

Πρωτοφανείς βανδαλισμοί σημειώθηκαν στο πρώτο κοιμητήριο του Ωρωπού, όπου άγνωστοι εισέβαλαν τα ξημερώματα και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε περισσότερους από 40 τάφους. Οι δράστες βεβήλωσαν μνήματα, προχώρησαν σε καταστροφές και έκλεψαν αντικείμενα, ενώ η αστυνομία βρίσκεται σε αναζήτηση των υπευθύνων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μάνου Σωτηρόπουλου για το μεσημεριανό δελτίο του STAR, οι καταστροφές έγιναν αντιληπτές τις πρωινές ώρες, προκαλώντας αναστάτωση στους συγγενείς των ανθρώπων που έχουν ενταφιαστεί στο κοιμητήριο.

Οργιάζει η «μαφία του χαλκού»: Άρπαξαν μέχρι και κούνιες από παιδική χαρά!

Από νωρίς το πρωί, συγγενείς των νεκρών έφταναν στο κοιμητήριο του Ωρωπού, προκειμένου να διαπιστώσουν την κατάσταση των τάφων των δικών τους ανθρώπων.

Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν το μέγεθος των καταστροφών. Περισσότερα από 40 μνήματα υπέστησαν ζημιές, ενώ οι άγνωστοι δράστες προχώρησαν και σε κλοπές αντικειμένων.

Στο κοιμητήριο έφτασαν αξιωματικοί και αστυνομικοί από το Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού, οι οποίοι κατέγραψαν τις ζημιές.

Σε αρκετές περιπτώσεις, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι αστυνομικοί έλαβαν δακτυλικά αποτυπώματα από τα μνήματα, στο πλαίσιο της προσπάθειας να εντοπίσουν τους υπεύθυνους για τους βανδαλισμούς.

Οργιάζει Η Μαύρη Αγορά Χαλκού: Αυτοψία Στον Ασπρόπυργο

Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνονται κλοπές. Το συγκεκριμένο κοιμητήριο είχε βρεθεί ξανά στο στόχαστρο αγνώστων πριν από αρκετούς μήνες.

Τότε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, άγνωστοι είχαν εισβάλει στον χώρο με σκοπό να αφαιρέσουν χαλκό από καντήλια, θυμιατά και διακοσμητικά αντικείμενα.

Το περιστατικό στον Ωρωπό έρχεται λίγες ημέρες μετά την εξιχνίαση της φονικής έκρηξης στην Πλάκα, στην οποία οι τρεις δράστες είχαν καταγραφεί να κλέβουν ένα κομμάτι χαλκού από σωλήνα, με σκοπό να αποκομίσουν μικρό οικονομικό όφελος.

Κλοπές σε μετασχηματιστές: Ρισκάρουν τη ζωή τους για να κλέψουν χαλκό

Η αστυνομική έρευνα για τους βανδαλισμούς στο κοιμητήριο του Ωρωπού βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το σημείο.

Το ζητούμενο είναι να εντοπιστούν οι δράστες και να διαπιστωθεί τι ακριβώς αφαιρέθηκε από τα μνήματα, πέρα από τις εκτεταμένες φθορές που έχουν ήδη καταγραφεί.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΩΡΩΠΟΣ
 |
ΤΑΦΟΙ
 |
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
 |
ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τέλος Στον Διαχωρισμό Μαθητών Σε Οπτικούς Και Ακουστικούς
Ελλαδα
Τέλος στον διαχωρισμό μαθητών σε «οπτικούς» και «ακουστικούς» - Νέα έρευνα
Νέο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο Την Πέμπτη 5/11
Ελλαδα
Νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Πέμπτη 5/11
Θάνατος Μαζωνάκη: Ανατροπή Με Τις Τοξικολογικές
Ελλαδα
Θάνατος Μαζωνάκη: Ανατροπή με τις ποσότητες των ουσιών στις τοξικολογικές
Ζωγράφου: Επεισόδια Με Φοιτητές - Αναφορές Για Τραυματίες
Ελλαδα
Επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη: Τρεις τραυματίες, ο ένας από τσεκούρι
Μαραθώνιος 2026: Κλειστοί Δρόμοι Από 5 Έως 9/11
Ελλαδα
Μαραθώνιος 2026: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από 5/11 - Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Σέρρες: Σύλληψη 36χρονου για τη δολοφονία του πατέρα του
Ελλαδα
Σέρρες: Συνελήφθη ο 36χρονος για τη δολοφονία του πατέρα του
Φυσικό Έλατο: Πόσο Kοστίζει Kαι Πότε Θα Το Βρείτε
Ελλαδα
Φυσικό έλατο: Πόσο κοστίζει & πού θα το βρείτε - Πότε διατίθεται στην αγορά
Κρήτη: «Απόβαση» Με Πάνω Από 2.000 Αφίξεις Μεταναστών
Ελλαδα
Κρήτη: «Απόβαση» με πάνω από 2.000 αφίξεις μεταναστών σε 24 ώρες
Τζόκερ Κλήρωση 3/11/2026
Ελλαδα
Κλήρωση Τζόκερ 3/11/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top