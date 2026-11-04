Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί της Τετάρτης στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα περίπου 40 ατόμων φορώντας κράνη εισήλθε σε χώρο όπου πραγματοποιούταν φοιτητική συνέλευση και επιτέθηκε με μολότοφ σε φοιτητές παρατάξεων του τμήματος Φυσικής.

«Άγνωστα άτομα με κράνη και βέργες, λοστούς και τσεκούρια, εισήλθαν στον χώρο και μας επιτέθηκαν. Μπήκαν για να εκφοβίσουν το φοιτητικό κίνημα», δήλωσαν φοιτητές στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων και τον Βαγγέλη Γκούμα.

Στο περιστατικό τραυματίστηκαν τρία άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας έχει τραύμα από τσεκούρι στο κάτω άκρο και οι άλλοι δύο εγκαύματα από μολότοφ.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφερε στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα και την κατάσταση της υγείας τους.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η συμπλοκή παραμένουν αδιευκρίνιστες. Η αστυνομία αναζητά τους δράστες, οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί.

Σημειώνεται ότι οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για συμπλοκή φοιτητών που ανήκαν στις φοιτητικές παρατάξεις μεταξύ ΠΑΣΠ και ΕΑΑΚ. Η ΠΑΣΠ, με ανακοίνωσή της, διέψευσε την εμπλοκή της στα επεισόδια: «Πανελλήνια Αγωνιστική Σπουδαστική Παράταξη διαψεύδουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για εμπλοκή μελών της παράταξης σε επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου», αναφέρεται μεταξύ άλλων στη σχετική αναακοίνωση.

Ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας για τα βίαια επεισόδια στο ΕΚΠΑ

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καταδικάζει απερίφραστα τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν σήμερα στο Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ζήτησε από την Πρυτανεία του ΕΚΠΑ άμεση έγγραφη ενημέρωση για τα ακόλουθα:

Εάν υπάρχουν επιβεβαιωμένοι τραυματισμοί και ποιος είναι ο αριθμός των τραυματιών.

Εάν παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Πότε ενημερώθηκε η φύλαξη του Ιδρύματος και σε ποιες ενέργειες προχώρησε.

Ποια μέτρα θα ληφθούν για την ασφαλή πρόσβαση των φοιτητών στο Τμήμα Μαθηματικών και με ποιον τρόπο θα ενημερωθούν για τη διεξαγωγή των μαθημάτων της επόμενης ημέρας.

Η βία στο πανεπιστήμιο προσβάλλει την ακαδημαϊκή κοινότητα, υπονομεύει την ελευθερία της έκφρασης και στρέφεται ευθέως κατά του δικαιώματος των φοιτητών να σπουδάζουν σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και σεβασμού. Είναι απαράδεκτο μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να βιώνουν τη βία και τον φόβο στον χώρο όπου σπουδάζουν, εργάζονται και δημιουργούν.

Οι αρμόδιες αρχές θα διερευνήσουν τις συνθήκες των επεισοδίων και θα εξακριβώσουν τι συνέβη.